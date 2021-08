اشرافیہ اور عوام، تیز گام اور زیر دام؟(1) 

شیئر کریں:

معزز قارئین ! ماہِ رواں میں اُردو اور پنجابی کے نامور شاعر کئی کتابوں کے مصنف اور روزنامہ ’’ نوائے وقت ‘‘ کے سینئر ادارتی رُکن برادرِ عزیز سعید آسیؔ کے منتخب کالموں کا مجموعہ شائع ہُوا ہے، عنوان ہے ’’ اشرافیہ اور عوام ‘‘۔ ’’اشرافیہ ‘‘ کے معنی ہیں ’’ اچھے حسب و نسب والے اُمرا ، رئوسا ء ، حکمران طبقہ ‘‘ وغیرہ اور ’’عوام ‘‘ کے معنی ہیں ’’ عام لوگ، کوئی گروہِ انسانی، قبیلہ، نسل یا فرقہ‘‘۔ عوام کے گروہ کو ’’ عوام اُلناس‘‘ ( یعنی۔ تمام لوگ ، بازاری لوگ یا جاہل طبقہ ،عوام کالانعام) کے معنی ہیں عام لوگ ، مثلِ چوپایوں کے ۔ ’’ اشرافیہ ‘‘ کو انگریزی میں "Aristocracy" کہا جاتا ہے اور عوام کو "People" ۔ عوامی شاعر حبیب جالب ؔ نے عوام ؔ کی طرف سے بڑے سیاستدانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ … ؎

’’ میرا قصور ؔکہ میں اُن کے ساتھ ، چل نہ سکا!

وہ تیز گام ؔ،میرا انتظار کیوں کرتے! ‘‘

…O…

’’ ریاست کے چار ستون ! ‘‘

دوسرے ملکوں کی طرح ریاست پاکستان کے چار ستون ہیں یعنی "Four Pillars of The States" ۔ اُنکے نام ہیں ۔ "Legislature" (پارلیمنٹ) "Executive" (حکومت) "Judiciary"( جج صاحبان) اور "Media" (اخبارات اور نشریاتی ادارے)۔اپنے اپنے اختیارات اور اپنے اپنے انداز میں عوام کی راہنمائی کرتے ہیں یا اُن پر حکومت کرتے ہیں ۔

’’ 1965ء کا صدارتی انتخاب ! ‘‘

معزز قارئین ! مَیں نے 1955ء میں شاعری شروع کی اور 1960ء میں مسلک صحافت اختیار کِیا جب مَیں گورنمنٹ کالج سرگودھا میں ’’ بی اے فائنل‘‘ کا طالبعلم تھا۔ فروری 1964ء میں جنابِ مجید نظامیؒ نے مجھے سرگودھا میں روزنامہ ’’نوائے وقت ‘‘ کا نامہ نگار مقرر کیا۔ 2 جنوری 1965ء کے صدارتی انتخاب میں فیلڈ مارشل ، پاکستان مسلم لیگ کنونشن کے صدر اور صدرِ پاکستان محمد ایوب خان کے مقابلے میں قائداعظمؒ کی ہمشیرہ ، محترمہ فاطمہ جناحؒ ’’پاکستان مسلم لیگ کونسل‘‘ کی امیدوار تھیں اور جب ’’ مفسرِ نظریۂ پاکستان‘‘ جناب مجید نظامیؒ نے محترمہ کو ’’ مادرِ ملّت‘‘ کا خطاب دِیا تو حزبِ اختلاف کی دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی ’’مادرِ ملّت‘‘ کی حمایت کا اعلان کردِیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ’’ حزب ِ اختلاف کی اُن جماعتوں میں تحریک پاکستان کی دو مخالف جماعتیں ، مولانا مودودی صاحب کی جماعت اسلامی اور پختون سُرخ پوش لیڈر عبداُلغفار خان المعروف ’’سرحدی گاندھی ‘‘ کے فرزند جناب عبداُلولی خان کی ’’ نیشنل عوامی پارٹی ‘‘ بھی شامل تھیں ۔

’’ مادرِ ملّت ؒ سے ملاقات ! ‘‘

معزز قارئین! مادرِ ملّت ؒ کی انتخابی مہم کے آخری دِنوں میں تحریک پاکستان کے ( گولڈ میڈلسٹ) کارکن قاضی مُرید احمد صاحب (مرحوم) مجھے اور میرے (مرحوم) صحافی دوست تاج اُلدّین حقیقت ؔ امرتسری کو لاہور لے گئے ۔ مادرِ ملّتؒ ، اُن دِنوں کونسل مسلم لیگ کے لیڈر میاں منظر بشیر کے گھر ’’ المنظر‘‘ میں قیام پذیر تھیں جہاں ہماری اُن سے ملاقات ہُوئی۔ اُسی وقت تحریک پاکستان کے دو کارکنان لاہور کے مرزا شجاع اُلدّین بیگ امرتسری اور پاکپتن شریف کے میاں محمد اکرم طورؔ سے بھی ، پھر میری اُن دونوں صاحبان سے دوستی ہوگئی۔ تحریک پاکستان کے دَوران مرزا شجاع اُلدّین بیگ امرتسریؔ کا آدھے سے زیادہ خاندان سِکھوں سے لڑتا ہُوا شہید ہوگیا تھا اور میاں محمد اکرم طورؔ نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری میں اہم کردار ادا کِیا تھا۔ مرزا شجاع اُلدّین بیگ امرتسری (موجودہ چیئرمین پیمرا ) پروفیسر مرزا محمد سلیم بیگ کے والد محترم تھے اور میاں محمد اکرم طورؔ صاحب ( اب "Media" کے اہم رُکن کی حیثیت سے) اشرافیہؔ طبقے میں شامل سعید آسیؔ صاحب کے والد مرحوم ۔ ہندی کے نامور شاعر گوسوامی تُلسی داس کا ایک شعر ہے کہ …؎

تُلسی باؔنہہ سپُوت کی، بھُولے سے چُھو جائے!

آپ نِبھاوےؔ عُمر بھر ،بیٹے سے کہہ جائے !

…O…

یعنی ’’ اے تُلسی ؔ اگر کسی با کردار شخص کا بازو بھولے سے بھی کسی سے چھو جائے تو وہ تاحیات دوستی نبھانا ہے اور انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو بھی دوستی کا سبق پڑھا جاتا ہے !‘‘۔ مَیں سوچتا ہُوں کہ اگر عزیزم پروفیسر محمد سلیم بیگ انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ میں اور برادرم سعید آسیؔ شاعر اور صحافی نہ ہوتے تو کیا پھر بھی اُن سے میری دوستی کے رشتے مضبوط ہو جاتے؟

’’خوفزدہ فیلڈ مارشل ! ‘‘

فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان کے حکم کے مطابق ( اُس دَور کے اشرافیہ ) نے پاکستان کے ہر عاقل و بالغ شہری ( مرد و عورت ) کو صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے سے محروم کر کے مشرقی اور مغربی پاکستان کے صرف 80 ہزار منتخب ارکان بنیادی جمہوریت ہی کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ووٹ کا حق دِیا تھا۔ اِس دَوران نہ جانے کن قوتوں نے صدر محمد ایوب خان کو خوفزدہ کردِیا کہ ’’ آپ تو فیلڈ مارشل کی حیثیت سے سرکاری ملازم ہیں اور ممکن ہے کہ ’’ الیکشن کمیشن آف پاکستان‘‘ آپ کو صدارتی انتخاب کیلئے نااہل ہی قرار دے دیں ؟‘‘۔ اِس خوف سے صدر ایوب خان نے اپنے دو وزراء ذوالفقار علی بھٹو اور محمد شعیب کو اپنا "Covering Candidate" نامزد کردِیا اور خود فیلڈ مارشل کے عہدے سے مستعفی ہوگئے۔

’’ فوجی حکمران اور اُن کا اشرافیہ ! ‘‘

معزز قارئین !فیلڈ مارشل کا عہدہ چھوڑ کر بھی صدر محمد ایوب خان 1969ء تک اپنے منصب پر قائم رہے، پھر جنرل آغا یحییٰ خان اور سقوطِ ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو ( دُنیا کے پہلے) سویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر و صدر پاکستان کی حیثیت سے حکومت کرتے رہے اور 14 اگست 1973ء سے5 جولائی 1977ء تک جب اُنہیں جنرل محمد ضیاء اُلحق صاحب نے برطرف کر کے خود صدرِ پاکستان کا عہدہ سنبھال لِیا۔ 4 اپریل کوقصور کے نواب محمد احمد خان کے قتل کے جرم میں بھٹو صاحب پھانسی پا گئے اور اُنکے بعد (یوم آزادی کے تین دِن بعد ) 17 اگست 1988ء کو جنرل ضیاء الحق بہاولپور کے قریب فضائی حادثے کا شکار ہو کر جاں بحق ہوگئے۔

’’ اشرافیہ ،اشرافیہ ہی ہوتی ہے ! ‘‘

معزز قارئین ! حکمران فوجی جرنیل یا فیلڈ مارشل ہو یا اُنکے زیر سایہ صدرِ پاکستان یا وزیراعظم کی حکومت۔ اشرافیہ تو اشرافیہ ہی ہوتی ہے۔ ریاست ِ پاکستان کے چوتھے ستون (Media) کے اہم رُکن ، کالم نویس اور شاعر سعید آسیؔ صاحب اور اُنکے ساتھی ایڈیٹر ز، کالم نویس اور شاعر اشرافیہؔ کی حیثیت سے عوام کیلئے کیا کرلیں گے ؟ کل بتائوں گا ۔ (جاری ہے )