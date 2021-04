امتحانی مراکز کے باہر ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا، شفقت محمود

وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ امتحانی مراکز کے باہر ایس او پیز پر عمل بہت کم ہے۔ انہوںنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ امتحانات کے انعقاد کی اجازت ایس او پیز پر عمل سے مشروط تھی۔انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ امتحانی مراکز کے باہر ایس او پیز پر عمل بہت کم ہے۔انہوںنے کہا ہے کہ این سی او سی کے اجلاس میں تازہ ترین کورونا صوتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔

Permission to hold exam was conditional on strict SOP observance. As more reports have come in, It is obvious that outside the exam centres the compliance is poor. This and the latest corona spread reports will be discussed in a special NCOC meeting today afternoon.