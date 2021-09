وزیراعظم کا امریکہ میں خرم محمود کی وفات پر اظہار افسوس

وزیراعظم عمران خان نے امریکہ میں خرم محمود کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں لکھا ہے کہ امریکہ میں خرم محمود کے انتقال پر دکھ ہوا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے۔

Saddened to learn of the passing of Khurram Mahmood in the USA. He was a successful businessman & dedicated PTI social media activist. My condolences & prayers go to his family.