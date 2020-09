صلاحیتوں کی تجدیداور نکھار کے چند پہلو

شیئر کریں:

صلاحیتوں کی تجدید کے حوالے سے ہمارے لئے یہ جا ننا ضروری ہے کہ ہماری شخصیت کے مرکزی حصے کون کون سے ہیں ،جن سے شخصیت معرض وجود میں آتی ہے ،زندگی کی وہ کون سی جہتیں ہیں ،جو ہماری شخصیت کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ۔اس سلسلے میں چار پہلوئوں کو ملحوظ خا طر رکھنا بہت ضروری ہے طبعی پہلو جس سے مراد ہمارا جسم ہے جو مختلف اعضاء مثلاََ ہاتھ، پائوں،آنکھ،کان ،زبان وغیرہ پر مشتمل ہے دنیا کے ساتھ ہمارے سارے رابطے اس جسم کے ذریعے سے ہیں جو کام بھی ہم سر انجام دیتے ہیں ،ان کے اندر جسم اور اس کے اعضاء کا کردار بنیادی نوعیت کا ہوتا ہے لہذا جسم کوشخصیت کی بنیادی اکائی قرار دے دیا جا ئے تو بے جا نہ ہو گا ۔دوسراذہنی پہلو ہے انسان کے سر میں اللہ تعالی نے دماغ کی صورت میں ایک حیرت انگیز آلہ رکھ دیا ہے جو سارے جسم سے بذریعہ اعصاب اطلاعات وصول کرتا ہے اور انہیں ہدایات دیتا ہے تمام جسمانی سر گر میوں کا دارومدار خیالات پر ہے اور خیالات کا تانا بانا یہیں پر بُنا جاتاعقل کا تعلق اسی حصے سے ہے اسلئے یہ حصہ بھی اہم ہے۔قلبی پہلو یعنی انسان کے سینے میں اللہ تعالی نے ایک دھڑکتا ہوا دل بھی رکھا ہے جو ہر قسم کے جذبات کا مرکز و محور ہے ۔محبت ،خلوص ،ایثارو قربانی اور عزت و تکریم کے تمام اچھے جذبات بھی یہیں پر پیدا ہو تے ہیں ،جبکہ نفرت، کدورت،حسد،حرص اور بغض و عداوت جیسے منفی جذبات بھی یہیں پیدا ہوتے ہیں اس حصے کا تعلق ہمارے سماجی تعلقات سے ہے ۔دماغ کو اگر علم کا برتن کہہ لیا جا ئے تو تو دل کو عشق و محبت کا برتن قرار دیا جا سکتا ہے ۔ روحانی پہلو ۔یہ ہماری شخصیت کا با طنی پہلو ہے جو اگرچہ دکھائی نہیں دیتا مگر ہماری شخصیت کا اصل مر کز و محور یہی ہے چونکہ یہ ہماری اصلیت اور حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ ہی نگا ہوں سے اوجھل ہوتی ہے ۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بھی پھل کے اندر ذائقہ اصل مقصود ہوتا ہے مگر دنیا کا کوئی بھی سا ئنسدان ایسا نہیں ہے جو کسی انتہائی حساس خورد بین کے ذریعے دکھا سکے کہ ذائقہ کہاں موجود ہے ؟ جس طرح ذائقہ دکھائی نہ دینے کے باوجود پھل کے اندر مو جود ہے اسی طرح روح دکھا ئی نہ دینے کے باوجود جسم کے اندر ایک زندہ و جاوید حقیقت کے طور پر مو جود ہے ۔ان چار پہلوئوں کے مجموعے سے شخصیت تشکیل پاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی غیر اہم یا کم اہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جس طرح ایک دائرے کے اندر ہر نکتہ اپنی جگہ اہم ہوتا ہے اسی طرح شخصیت کے اجزائے ترکیبی میں یہ چار پہلو اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اور یہ چاروں مل کر ہی شخصیت کے دائرے کو مکمل کرتے ہیں ۔ صلاحیتوں کی تجدید کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے وجود کے ان چار وں حصوں کو کبھی کبھار نہیں بلکہ ہمیشہ اپنی بہترین حالت میں رکھنے کی کو شش کریں اور انہیں دانشمندانہ اور متوازن طریقے سے استعمال میں لائیں ۔ زندگی میں اگر واقعی ہم اپنے لئے کوئی اہم اور طاقتور کام کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر کام کریں ،کیو نکہ ہم خود ہی وہ ہتھیار ہیں کہ جس کے ذریعے ہم زندگی سے نپٹتے ہیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ہم اپنی کارگردگی کے خود ذمّہ دار ہیں اور اپنی کار گردگی میں پر اثر ہونے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم چاروں حوالوں سے صلا حیتوںکی تجدید کے لئے وقت نکا لنے کی اہمیت کو سمجھیں ۔صلاحیتوں کی تجدید پر صرف ہونے والا وقت ہماری وہ زبردست سرمایہ کاری ہے جو ہم اپنے آپ کو بہترین رکھنے کے لئے کر سکتے ہیں ۔جب ہم جسمانی، ذہنی،قلبی،اور روحانی طور پر بہترین حالت میں ہوں گے تو ہماری کارگردگی بھی بہترین ہو گی اور ہم اپنے جملہ فرائض اور ذمہ داریوں کو بطریق احسن سر انجام دیں سکیں گے جس کے نتیجے میں ہمارا خدا بھی ہم سے راضی ہو گا ،لوگ بھی ہم سے خوش ہوں گے اور خود ہم بھی اپنی نگا ہوں میں مطمئن اور مسرور ہوں گے ۔یہی کامیاب زندگی کی سب سے بڑی کلید( کنجی) ہے ۔تجدید کے حوالے سے خاص طور پر یاد رکھنے والی انتہائی اہم بات یہ ہے کہ تجدید کے عمل میں چاروں پہلوئوں کو شامل کرنا چا ہیئے وجہ یہ ہے کہ یہ چاروں پہلومنفرد حیثیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ زبردست طریقے سے با ہمی جڑے ہو ئے بھی ہیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں جب ہم کسی ایک کی بہتری کے حوالے سے کوئی قدم اٹھا تے ہیں تو وہ اس کو براہ راست متاثر کرنے کے علاوہ بالواسطہ طور پر دوسروں پر اثر اندازہوتا ہے ۔ دوری طرف کسی ایک کو نظر انداز کرنے کے منفی اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں ۔اس کی مثال ایسے ہے کہ کار کا ایک پہیہ ٹیڑھا ہو جا ئے توچاروں کی حرکت میں فرق آجاتا ہے ،حالانکہ خرابی صرف ایک میں ہے ۔ اسی طرح جب ہماراجسم تھکا ہوتا ہے تو دماغ پراگندہ،دل بوجھل،اور روح پژمردہ سی ہوتی ہے ۔اس کے برعکس جب جسم ترو تازہ حالت میں ہوتا ہے تو بقیہ تینوں بھی مطمئن اور پر سکون محسوس ہو رہے ہو تے ہیں لہذا ہمیں چاروں پہلوئوں کی عقلمندی سے تجدید متوازن انداز میں کرنی چا ہیئے۔ بہت سے لوگ صلاحیتوں کی تجدید کے معاملے میں یہ سنگین غلطی کرتے ہیں کہ زندگی کے کسی ایک یا دو پہلوئوں پر تمام تر توجہ مرکوز کر دیتے ہیں اور باقی پہلوئوں کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں مثلََا بعض لوگ بہت سارا وقت اپنا جسم بنانے پر صرف کر دیتے ہیں مگر ذہنی حالت کو بہتر بنانے کی طرف توجہ نہیں دیتے جس کے نتیجے میں وہ ذہنی صلاحیتوں کے معاملے میں با نجھ رہ جاتے ہیں اس کی مثال پہلوانوں میں بکثرت دیکھی جاسکتی ہے ۔ بعض لوگ ذہنی صلاحیتوں کو اچھا بنانے کے لئے بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں مگر سماجی حوالے سے کوئی اہم کردار ادا نہیں کر پا تے کیونکہ انہوں نے اپنے جذبات کی تربیت اور سماجی تعلقات کے حوالے سے کوئی خاص جدو جہد نہیں کی ہوتی اس کی مثال تمام نام نہاد قسم کے دانشور ہیں جو

اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے ۔یہ لوگ جذبات کی نزاکتوں اور لطافتوں سے نا آشنا ہوتے ہیں لہذا دوسروں میں گھل مل کر رہنا ان کے لئے ممکن نہیں ہوتا ۔ اسی طرح بعض لوگ روح کوہی سب کچھ سمجھ کر ماحول اور معاشرے سے منقطع ہو جاتے ہیں جسم پر توجہ نہیں دیتے اور دوسروں سے گرم جوشی والے تعلقات قائم نہیں رہتے ۔یہ ساری صورتیں افراط و تفریط اور عدم توازن والی ہیں جو زندگی کے اندر کئی قسم کی نا ہمواریاں، کجیاں،کمیاںاور خامیاں پیدا کر دیتی ہیں ، جن کے نتیجے میں زندگی محرویوں،مایوسیوں،ناکامیوں اور نامرادیوں کا مرقع بن کر رہ جاتی ہے لہذا کامیاب زندگی گزارنے کے لئے ہمیں اپنی شخصیت کے ان چار حصوں میں توازن قائم رکھنا پڑے گا ۔ ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے ’’ اور ( اے مسلمانو!) اسی طرح ہم نے تمہیں ( اعتدال والی) بہتر امت ْبنایا‘‘ ( البقرہ:۱۴۳) اور حضور ﷺ نے بھی فر مایا ’’ کاموں میں اعتدال والی روش بہتر ہے‘‘ ( ابن ابی شیبہ، المصنف) اسی طرح انگریزی زبان کا ایک قول ہے:Excess of every thing is badاور اردو میں اسی محاورے کاترجمہ یوں کیا جاتا ہے ۔’’ افراط سے پیا جائے تو آب حیات بھی زہر بن جاتا ہے ‘‘ زندگی کا سارا حسن ہی توازن میں ہے ۔