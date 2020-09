 قرآن مجید کا فلسفہ و حکمتِ نزول …3

شیئر کریں:

لیکن قرآن پڑھانے کے نام پر تجوید سے ناواقف اَن پڑھ، جاہل مرد یا عورت کو گھر بطور ٹیوٹر بلا کر اطمینان کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا اور قرآن کا حق ادا کر دیا جبکہ ہمیں معلوم نہیں کہ قرآن کیسے پڑھا اور پڑھا یا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ قوم کے بچے جن سے قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں وہ خود قرآن صحیح پڑھنے کی استعداد نہیں رکھتے اور نہ ہی قرآن پڑھانے والوں کی صحت لفظی جانچنے کا کوئی نظام موجود ہے اس طرح پوری قوم قرآن پڑھنے کے معاملے میں اَن پڑھ اور کچے اساتذہ کی شاگرد بن کر رہ گئی ہے ۔ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ قرآن بغیر تجوید کے پڑھا ہوا حرام یا مکروہ ہو سکتا ہے اگر لحن جلی کا ارتکاب ہو رہا ہو تو حرام اور اگر لحن خفی کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو وہ مکروہ ہے لحن جلی سے مراد ایسی غلطی کہ الفاظ کے معنے بگڑ کر خداوند تعالیٰ کے مرادی معنوں کے خلاف ہو رہے ہوں ایسے پڑھنے سے نمازیں فاسد ہو سکتی ہیں ، کلمہ ٔ کفر زبان سے نکل سکتا ہے۔ قرآن غلط پڑھنے والا خدا کے ہاں خطا کا ر اور گنہگار قرار دیا جا سکتا ہے۔ رویات میں ہے ۔ رب قاری للقران والقران یلعنہ۔ ترجمہ: قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی بناء پر قرآن ان پرلعنت کرتا ہے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ قرآن اور نماز اپنے غلط پڑھنے والوں کو بد دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح اس نے ہمیں برباد کیا تو بھی اسے برباد کر یہ سب کچھ تجوید سے ناواقفیت اور غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

سوچئے کہ تجوید اتنی بنیادی اہمیت کا حامل علم ہونے کے باوجود اس علم کے قوانین کو عام معلومات کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا؟ قوم نے اسے دین میں ایک زائد چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے اور قوم اتنی اہمیت والے علم سے یکسر بے خبر ہے۔ ملک و قوم اورعِلم کے سر پرستوں کی بے توجہی کے باعث یہ علم اسقدر مظلوم اور معدوم ہو گیا ہے کہ نہ صرف پاکستانی قوم اس سے بے خبر ہے بلکہ اس کے وجود اور نام تک سے بھی واقف نہیں ہے ۔ سر پرست اور ذمہ داران کون ہو سکتے ہیں؟سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ دار اور سر پرست کسے سمجھا جائے؟ سر پرست اور ذمہ دار کسی فرد واحد کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ سر پرست اور ذمہ داروں میں سب سے پہلے بچوں کے والدین شامل ہیں۔ سر پرست اور ذمہ داروں میں اس ملک کے وہ حُکام شامل ہیں جن کے ہاتھوں میں ملک اور قوم کی باگ ڈورہے۔ ذمہ داروں میں نظام تعلیم اور وزارتِ تعلیم کے سر براہان اور ماہرین تعلیم شامل ہیں جو کہ تعلیم کے لئے نصاب وضع کرتے رہے ہیںاور کرتے ہیں ذمہ داروں میں ریڈیو /ٹی وی ، اوقاف ، مسلح افواج کے سربراہان ، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، کالجوں کے پرنسپل ، سکولوں کے ہیڈ ماسٹر، علوم دینیہ کے مہتممین بھی شامل ہیں۔ دنیا میں مروج جملہ علوم کے ادارے ملک میں موجود ہیں جن سے حکومت تعاون اور ان کی سر پرستی کرتی رہی ہے ۔ اور کر رہی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے علم تجوید کے فروغ ، نشرو اشاعت اور احیاء کا کوئی بھی ایسا ادارہ ملک کے طول و عرض میں موجود نہیں ، جس کو حکومت کا تعاون اور حکومت کی سر پرستی حاصل ہو۔ یہی وجوہ ہیں جن کی بناء پر بد قسمتی سے ہمارے ملک کے 95فیصد مسلمان نہ صرف صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنے سے قاصر ہیں بلکہ اصلاح کی فکر بھی مفقود ہے ۔ "This and That"ذرا غور کیجئے!English Mediumسکول کے پرائمری کلاس کے بچے کے سامنے اگر کوئی شخص انگریزی لفظ thisکی فنی اور صوتی ادائیگی کو لفظ Thanks اور Thought وغیرہ پر قیاس کر کے لفظthis کو تھس اور لفظ thatکو تھیٹ پڑھے تو نہ صرف اس سکول کا ماسٹر اس کی غلطی نکالے گا بلکہ وہ بچہ بھی اس کو اَن پڑھ اور جاہل سمجھے گا اور کہے گا کہ جناب لفظ thisکا صحیح تلفظ دھس ہے تھس نہیں اور لفظ thatکا صحیح تلفظ دھیٹ ہے تھیٹ نہیں۔ لیکن قرآن کے الفاظ کو جتنا کوئی بگاڑ دے ، کوئی پوچھنے والا، ٹوکنے والا نہیں ، ٹوکے گا کون؟ کیونکہ قرآن پڑھنے کے معاملے میں پوری قوم ایک ایسی کشتی پر سوار ہے جس میں سوراخ کر دیا گیا ہو جس کی غرقابی یقینی ہوتی ہے۔ غلط انداز میں پڑھے ہوئے قرآن سے نماز یں اکارت جارہی ہیں۔ الفاظ کے تراجم و مفاہیم متغیر ہو کر حق تعالیٰ کے مرادی اور مطلوب مفاہیم کے خلاف ہو رہے ہیں۔ کھاتے میں ثواب کی بجائے گناہ لکھے جا رہے ہیں لیکن صرف نقصان کا عدم احساس ہی نہین بلکہ احساس زیاں بھی نہیں۔

’’کارواں کے دل سے احساس ِ زیاں جاتا رہا‘‘

عام سطح سے آگے بڑھیں تو اس ملک کے خواص یعنی علم و دانش رکھنے والے علم دوست اصحاب، پروفیسر ، ڈاکٹر ، ادیب ، لیکچرار ، صحافی ، پرنسپل، وائس چانسلر، مختلف شعبہ ہائے دینی کے متخصص شیوخ ، پرائیویٹ دینی اداروں کے مہتممین نیز مشائخ ، پیر ، پیشوا اور علامہ جیسے القابات سے مُلقّب حضرات بھی اس حقیقت حال سے پیوستہ نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں عظمتِ تجوید قرآن بحال کرنے کے لئے درج ذیل تجاویز کو عملی جامہ پہنانا حکومت کا بھی فرض ہے اور عوام و خواص کا بھی۔ فن تجوید کے فروغ کیلئے عملی تجاویز 1۔پاکستان ٹیلیویژن اور دیگر ٹی وی چینلز کے ادارے قوس و قزح کے رنگوں ، نت نئے ڈیزائنوں ، ماہر تخلیق کاروں اور ہنر مندوں کے ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ ادارے یومیہ تجوید ِ قرآن کے پروگرام پیش کیا کریں۔ اور اس سلسلے میں ان مجوودین ، ماہرین قراء کا انتخاب ، انکی علمیت کو اچھی طرح جانچنے کے بعد کیا جائے ۔افسوس ہے کہ ماضی میں پی ٹی وی پر قرآن پڑھانے کے نام پر ایسے لوگوں کو لایا گیا جو اس فارسی مصرع کے مصداق تھے۔ خفتہ را خفتہ کے کند بیدار ؟ یعنی سویا ہوا آدمی سونے والے کو کیسے جگا سکتا ہے ۔ اور جب تجوید کا پروگرام ٹی وی سکرین پر آئے تو اس میں تقدس کا پہلو بھی ہوا اور وہ فنی اور تکنیکی عمل کا شہکار بھی ہو اور اس کی تیاری میں کمپیوٹر کے ماہرین سے مدد بھی لی جاسکتی ہے ۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ایسے معلمین تلاش کرنے ہوں گے جو نہ صرف خود عمدہ پڑھنے والے ہوں بلکہ اچھے پڑھانے والے فنی ماہر بھی ہوں۔ کیونکہ کسی بھی فن کو سیکھنا اور پڑھنا جدابات ہے، اس فن اور اس علم کو دوسرے کے کے ذہنوں میں منتقل کرنا اور بٹھانا بالکل الگ اور جدابات ہے، یہ صلاحیت بھی ہر ایک فرد میں نہیں ہوتی۔ اس معمالے کا فیصلہ ماہرین پر مشتمل کمیٹی سے کرایا جا سکتا ہے ۔ اس کے بعد معلمین اور پروڈیسر دنوں اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر خاص طور پر وہی طریقہ کار عمل میں لائیں جو ڈراموں اور دیگر پروگراموں کو مؤثر اور دلچسپ بنانے میں اختیار کیا جاتا ہے ۔ تا کہ پروگرام کا ہر ناظر اور ہر سامع یہ محسوس کرے کہ اس نے زندگی میں پہلے بار فنی ، علمی باریکیاں دیکھی اور سنی ہیں۔ اس طریق کار سے پروگرام کا کوئی ناظر پروگرام سے اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گا بلکہ وہ پروگرام کا شائق بنے گا، اس کے دل میں قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا جذبہ اور رغبت پیدا ہو گی ۔ اور اس طرح کی کوششوں سے عوام الناس کلام اللہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے قوانین سیکھنے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اس کوشش سے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا یہ علم ، ’’علم تجوید ‘‘مؤثر انداز مین اس کے بندوں تک پہنچ سکے گا اور صحیح قرآن پڑھنے کو فروغ حاصل ہو گا۔

2۔مرکزی حکومت کے تحت مرکز میں صوبائی حکومتوں کے تحت صوبوں میں قرآن سیل کے نام سے ایسے اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے، ( جاری ہے)