سیاسی ماحول انتہائی گرم کیوں ہوا؟ 

یوں تو ہمارے یہاںسیا ست کا باواآدم ہی نرالا ہے، لیکن جب سے موجودہ حکومت برسرِ اقتدار آئی ہے، سیاسی ماحول خاصا ہنگامہ خیز ہو گیا ہے،اس کے اسباب و علل پر بات کر نے کی ضرورت نہیں، اِن دنوں سیاسی ماحول انتہائی گرم جا رہا ہے اور مزید گرم ہونے کے آثار بھی موجود ہیں۔یوں تو موجودہ حکومت کے اقتدار کا پہلا دن ہی نسبتاًً ہنگامہ خیز تھا تا ہم اب تک پارلیمان کے جتنے بھی اجلاس منعقد ہوئے ہیں ان میں یہ تمیز کرنا ناممکن ہے کہ ان میں سب سے ہنگامہ خیز اجلاس کون سا تھا؟پہلے دن سے ہی اپوزیشن اور حکومتی بنچوں کے درمیان ایسی لفظی گولا باری شروع ہوئی ہے کہ کہیں بھی ان کے درمیان ’’سیز فائر‘‘ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔البتہ دو باتیں قابلِ توجہ ہیں کہ حکومت کے سربراہ عمران خان سے لیکر ان کی جماعت کی اکثریت نو وارد ِسیاست ہے۔اگر ان میں شاہ محمود قریشی یا جہانگیر ترین جیسے منجھے ہوئے سیاست دان ہیں بھی تو وہ اپنے استادانہ داؤ پیچ اورپارٹی میں دھڑے بندیوںکی حمایت کے سبب حکومتی معاملات میں سدھار کی بجائے بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں۔ چینی سکینڈل میں جہانگیر کا نام آنے سے جو سبکی حکمران جماعت کو اُٹھانا پڑی وہ پرانی بات نہیں، دوسری طرف ’ان ہاؤس‘ تبدیلی کی افواہوں کے دوران شاہ محمود قریشی کا نام بطور وزیر اعظم آنے اور ان کے اپوزیشن سے رابطوں نے بھی، پارٹی کی تنظیمی ساکھ کو متاثر کیا۔ اپوزیشن کا حکمرانوں کو ’اناڑی‘کا طعنہ خود حکمران اپنی ’کرتوتوں‘ سے سچ ثابت کرنے پر تُلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی تاریخ کی یہ پہلی اپوزیشن ہے جو اخلاقی اعتبار سے اپنا وقار کھو چکی ہے، اپوزیشن کی کونسی جماعت اور کونسا بڑا یا نمایاں رہنما ہے جس پر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں۔میاں نواز شریف پر ’جے آئی ٹی‘ کی رپورٹ کے دس والیم کا چرچا تھا تو آصف زرداری پر پچیس اور میاں شہباز شریف پر پچپن والیم کی باز گشت سُنائی دے رہی ہے۔اور تو اور مولانا فضل الرحمٰن ، جو ایک مذہبی جماعت کی قیادت کرتے ہیں، ان پرکرپشن کے حیران کن الزامات نے عام آدمی کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ لیکن سیاسی ماحول میںاس سے بھی زیادہ ہنگامہ خیزی اس وقت دیکھنے میں آئی جب اپوزیشن کی ’’اے پی سی‘‘ میں میاں نواز شریف کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت اور خطاب کی خبر مشتہر ہوئی۔ حکومتی صفوں میں اس خبر نے جو ارتعاش پیدا کیا اس کو ہر شخص نے نہ صرف محسوس کیا بلکہ سب اس تجسس میں مبتلا ہوئے کہ دیکھیے میاں نواز شریف اپنے خطاب میں کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہ لندن جانے کے بعد سے اب تک غالباً نو ماہ تک وہ کھل کر نہیں بولے تھے،اپوزیشن کی ’اے پی سی‘ سے یوں تو کانفرنس میں شریک سبھی جماعتوں کے سربراہوں نے گفتگو کی لیکن زرداری اور نواز شریف کی گفتگو کی باز گشت اب تک جاری ہے بلکہ زرداری کی مختصر گفتگو نواز شریف کی ایک گھنٹے کی تقریر میں کہیں دب کر رہ گئی۔نواز شریف کی تقریر کے مختلف نکات ، الیکٹرونک، پرنٹ اور سوشل میڈیا حتی کہ سیاسی نشستوں کے علاوہ نجی محفلوں میں اب تک گونج رہے ہیں۔ان کی گفتگو کے چند نکات قابل ذکر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ’’ہم عمران خان کے نہیں بلکہ ان کو لانے والوں کے خلاف ہیں‘‘ یہ توان کاوہی بیانیہ تھا جسے وہ ’’ووٹ کو عزت دو‘‘ اور ’’خلائی مخلوق‘‘ کا نام دے چکے ہیں۔ ددسرا بیان یہ کہ ’’انتخاب سے پہلے طے ہو جاتا ہے کہ کس کو حکومت میں لانا ہے‘‘ پر شاید حیرت تو کسی کو نہیں ہوئی تاہم ایک ایسے شخص کی زبان سے اس بات کا اظہار جو خود تین دفعہ اسی انتخابی نظام کا benificiary رہا ہومعنی خیز ضرور ہے۔گویا 2013ء میں انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرنے کا عمران خان کا موقف بلکہ پچھلے تمام انتخابات میں اپوزیشن کا دھاندلی کا واویلا درست تھا،تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب تک عوام کو اپنے ووٹوں سے قیادت منتخب کرنے کا حق نہیں دیا گیا؟ ان کی تقریر کا بنیاد ی نکتہ تھا کہ’’ ملک میںسول قیادت نہیں، فوج حکومت کرتی ہے‘‘،جس کو انہوں نے ’’e above the state stat‘‘ کہا،اس بات کو بعض نے ’سیاسی پناہ‘ کیلئے میدان ہموار کرنے کی کوشش کہا تو بعض نے بھارت کے بیانیہ سے جوڑا۔ اے پی سی کے مشترکہ اعلامیہ نے سب کو wait and see کے تجسس میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسکے اگلے ہی روز اس خبر نے سیاسی ماحول میںتلاطم برپا کر دیا کہ اے پی سی میں فوج کوکوسنے والے ،سبھی رہنما اسی فوج کے سربراہ سے محض تین دن پہلے رات کی تاریکی میںملاقات کرچکے ہیں ۔سیاسی ماحول میںاس سے بھی زیادہ ہلچل اس خبر نے پیدا کی کہ زبیر عمرنواز اور مریم کے NROکی خاطرآرمی چیف سے ملے، اپوزیشن اب تک اس پر صفائیاں دیتے نہیں تھک رہی ۔