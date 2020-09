’’محمدؔ زبیر ، محمدؔ نواز شریف اور مریم ؔصفدرؔ!‘‘(2)

شیئر کریں:

معزز قارئین!کئی دِنوں سے میڈیا پر پاکیزہ ؔنام والے ایک سیاستدان ، صوبہ سندھ کے سابق گورنر ( پاکستان مسلم لیگ ن) کے محمد ؔزبیر صاحب کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتوں کا چرچا ہے ۔ زبیرؔ ؓ (بن عوام ) اُم المومنین حضرت خدیجہ ؓکے بھتیجے تھے ۔ آپؓ عشرہ مبشرہ ( اُن دس اصحاب میں شامل تھے جنہیں حضور پُر نور صلی اللہ علیہ و آلہ وَسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دِی تھی)۔ دراصل ڈائریکٹر جنرل ( I.S.I) ’’انٹر سروسز انٹیلی جنس میجر جنرل بابر افتخار نے کہا تھا کہ ’’ محمد ؔ زبیر صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ماہ اگست میں پہلی اور 7 ستمبر کو دوسری ملاقات کی ۔( دونوں ملاقاتیں محمد ؔ زبیر صاحب کی درخواست پر ہُوئیں ) ۔بقول میجر جنرل بابر افتخار صاحب ’’ محمد ؔ زبیر صاحب نے محمد ؔ نواز شریف اور مریم ؔ نواز کے لئے"Corruption" ( بد عنوانی)اور "Money Laundering"( رشوت خوری) "Cases" (مقدمات ) میں "Relief" ( تکلیف ، مصیبت، پریشانی سے نجات ، مخلصی ، آرام ) مانگا تھا۔

’’ شیخ رشید احمد !‘‘

محمدؔ زبیر صاحب کی آرمی چیف سے ملاقاتوں کے بارے شیخ رشید احمد نے عوام کی معلومات میں بہت اضافہ کِیا ۔ عربی زبان کے لفظ ’’شیخ ‘‘ کے معنی ہیں ’’ پیرو مُرشد ، اُستاد ، بڑا عالم اور بزرگ‘‘ ۔ پاک و ہند میں ایک ذات کو بھی ’’ شیخ ‘‘ کہتے ہیں اور شیخ رشید احمد کشمیری شیخ ہیں ۔رشیدؔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور ’ ’ ہدایت یافتہ ۔ راہِ راست پانے والا ، راست تدبیر ، ہدایت کِیا ہُوا اور راہِ راست دِکھانے والا ‘‘ اور احمد ؔ ۔ ’’ بہت تعریف کِیا گیا ‘‘۔ احمدؔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وَسلم کا ایک صفاتی نام بھی ہے۔

’’ مولانا فضل اُلرحمن ! ‘‘

عربی زبان میں بہت رحم کرنے والے کو ’’ رحمن‘‘ کہتے ہیں ۔ رحمن ؔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بھی ہے ۔ عربی زبان ہی میں ’’فضل ‘‘ کے معنی ہیں ۔ ’’ بخشش ، بچا ہُوا اور بزرگی میں فوقیت لے جانے والا ‘‘۔ مولانا فضل اُلرحمن کے والد ِ مرحوم کا نام محمود ؔ تھا اور وہ مفتی محمودؔ کہلاتے تھے۔ محمودؔ کے معنی ہیں ’’حمد کِیا گیا، تعریف کِیا گیا ‘‘۔ محمود ؔ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وَسلم کا ایک صفاتی نام ہے۔ مفتی محمود ؔ صاحب اُن کانگریسی مولویوں میں سے ایک تھے جنہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد مفتی محمود صاحب کا یہ بیان "On Record" ہے کہ ’’ خُدا کا شکر ہے کہ ہمؔ پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے !‘‘۔مولانا فضل الرحمن کا 1993ء میں ’’ امن کی آشا کے علمبردار‘‘ ایک روزنامہ کے سنڈے میگزین کے انٹرویو کہا تھا کہ ’’محمد علی جناحؒ کوئی پِیغمبر نہیں تھے کہ اْن پر تنقید نہیں کی جا سکتی !۔‘‘

4 ستمبر 2018ء کو پاکستان میں صدارتی انتخاب تھے جس میں ’’ قائداعظمؒ کی یادگاؔر کہلانے والی ’’پاکستان مسلم لیگ (ن) ‘‘کے سرپرست محمد ؔ نواز شریف اور صدر محمدؔ شہباز شریف نے مولانا فضل اُلرحمن کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کِیا لیکن وہ ہار گئے تھے ۔ 18اکتوبر 2019ء کو مولانا صاحب کی قیادت میں اسلام آباد کے ’’آز ادی مارچ ‘‘میں قائداعظمؒ زندہ باد ‘‘ کے نعرے لگوائے گئے ۔ حیرت ہے ؟

’’ حضرت قائداعظم محمد علی جناحؒ!‘‘

مولانا فضل اُلرحمن سے متعلق اپنی آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کے الزامات میڈیا کی زینت ہیں ۔ یہ اُن کا معاملہ ہے ؟ مجھے اُس وقت بہت خُوشی ہُوئی جب "A.P.C" کے ترجمان کی حیثیت سے مولانا صاحب نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہُوئے (اپنی زندگی میں پہلی بار )بانی ٔ پاکستان کو حضرت قائداعظم محمد علی جناحؒ کہہ کر پکارا۔جی آیاں نُوں مولانا صاحب! لیکن، وہ شیخ رشید احمد کا کیا کر لیں گے ؟ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ’’ فضل اُلرحمن صاحب بھی آرمی چیف صاحب سے "One on One" ملاقات کر چکے ہیں ‘‘۔شیخ صاحب نے یہ بھی تڑی ؔلگائی ہے کہ ’’ اب مَیں ہر ہفتے ایک لیڈر ؔکو بے نقاب کروں گا! ‘‘ ۔

’’دوسرے پاکیزہ ؔنام !‘‘

قائد ِ ملّت لیاقت علی خانؒ تو اسمِ با مسمیٰ تھے لیکن ذوالفقار علی ؔبھٹو اور اُن کے داماد آصف علی ؔزرداری (اُن کے والد ،حاکم علی ؔزرداری ) کا بھی تذکرہ بھی ضروری ہے ۔ پاکستان کے پہلے منتخب صدر سکندر مرزا نے جب اپنی مارشل لائی کابینہ میں ذوالفقار علی بھٹو کو شامل کیا تھا تو( بھٹو صاحب نے ) صدر سکندر مرزا کو اپنے خط میں لکھا تھا کہ ’’ جنابِ صدر ! آپ قائداعظمؒ سے بھی بڑے لیڈؔر ہیں ‘‘ ۔ یکم جنوری 2019ء کو غیر ملکی نیوز چینل کو دئیے گئے انٹرویو کی "Video Film" صحافیوںکو بھجوائی گئی ( مجھے بھی) ، جس میں بلاول بھٹو زرداری کے آنجہانی دادا نے قائداعظمؒ اور اُن کے عظم والد ِ (مرحوم ) جناب جناح پونجا ؒ کے خلاف ’’ زبان درازی، ہذیات گوئی، دریدہ دہنی، الزام تراشی، بہتان، تہمت کا مظاہرہ کرتے ہُوئے خُود کے لئے بدنامی اور رُسوائی حاصل کرلی تھی۔

’’محمدؔ نواز شریف کا نیا پینتراؔ ؟ ‘‘

معزز قارئین ! بدنامی کے ڈر سے میاں محمد ؔنواز شریف نے اپنی سیاست کا پینترا ؔ بدلتے ہُوئے اپنی مسلم لیگ (ن ) کے ہر چھوٹے بڑے کو ہدایت کردِی ہے کہ ’’ وہ آئندہ فوجی لیڈروں سے کبھی "Private"( خفیہ یا چُپ چپیتے ) ملاقاتیں نہ کِیا کریں !‘‘۔ بھلا کوئی بھی (ن) لیگی اپنے پاکیزہ ؔ نام والے قائد کا یہ فرمان کیسے نظر انداز کرسکتا ہے؟ (ختم شد)