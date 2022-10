 عشق کی بازی 

شیئر کریں:

انسان کی عمر 50 سال ہو تو تب کہیں جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے اپنی زندگی بھی جیناچاہیئے، میرا محسن اور میرا دوست ارشد شریف اپنی زندگی کی پچاسویں سالگرہ نہ دیکھ سکا،لیکن جتنا عرصہ بھی جیا، اپنے آپ کو مرد آہن ثابت کیا،جب تک صحافت کی، آسمان صحافت پہ ستارے کی مانند چمکتا رہا، کبھی اصولوں پر سمجھوتہ نہ کیا، میرے ابتدائی رپورٹنگ کے دنوں میں یہ واحد دوست تھا جس کا ماننا تھا کہ سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات میں رپورٹنگ کے لیئے جانے والوں کو وہاں پیش کی جانے والی چائے پانی و دیگر خاطرتواضع سے احتراز کرنا چاہیئے، یہ وہ سوچ تھی جو صحافتی اخلاقیات سے متعلق تھی اور اب مکمل طور پر معدوم ہو گئی ہے. بزدار سرکار کی جانب سے آموں کا تحفہ با عزت واپس کرنے کا واقعہ کسے یاد نہیں،ارشد شریف اکیلا ہی ان اخلاقیات پر عمل پیرا رہا، کوئی بڑی بریکنگ خبر ہم لے کر آتے تو ارشدشریف کا پہلا سوال ہوتا: ”اسکے ڈاکومنٹس ہیں؟“، ثبوت اور شواہد کے بغیر تو خبر کا تصور بھی نہیں تھا، پانامہ کیس آیا تو ارشد شریف کے دفتر میں فائلوں کی انبار لگ گئے، تحقیقاتی صحافت میں ارشد شریف نے کامیابیوں کے وہ جھنڈے گاڑھے کہ وہ ایک رول ماڈل بن گیا، ڈیفنس ارشد شریف کی پسندیدہ بیٹ تھی، اور اس بیٹ میں اسے ملکہ بھی حاصل تھا، غیر رسمی محفلوں میں دوست یار ارشد شریف کومذاق میں” میجر ارشد شریف “بھی کہہ دیتے تھے، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ رپورٹر ڈیفنس بیٹ میں کام کرتے ہوئے بھی غیر محفوظ ہو جائے گا، ڈیفنس رپورٹر خود کو لاحق خطرات سے خود کو ڈیفنڈ نہیں کر سکے گا،چند برس قبل صحافیوں کی ایک لسٹ منظر عام پر آئی جس میں ان صحافیوں کے نام تھے جنہوں نے ایک بااثر شخصیت سے بھاری رقوم، پلاٹ اور دیگر مراعات حاصل کی تھیں، اس لسٹ میں ارشد شریف کا بھی نام تھا،اپنے خلاف بے بنیاد الزامات ارشد کو بھلاکیسے ہضم ہو سکتے تھے، مجھ سے ذکر کیا کہ میں یہ فہرست سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں،پھر میں نے ارشد شریف کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر پٹیشن ڈرافٹ کی اور ارشد نے میرے ساتھ بذات خود ان پرسن یہ پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھا جب تک عدالت سے کلین چٹ نہ مل گئی۔ ایک صحافی جو پریس کانفرنس کی چائے پینے کا بھی روادار نہ ہو اس پر الزامات لگیں تو بھلا وہ کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہے، ارشد نے جس کی خبر دی اسکی خوب خبر لی، دھڑلے کی رپورٹنگ کی، ایسا جنگجو جو اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہو اور اپنی شرطوں پر کام کرتا ہوبہت خطرناک ہوتا ہے، ارشد بھی صحافت میں خطروں کا کھلاڑی تھا، بے خوف و خطر کھیلتا تھا، ایک ادارے سے تعلق جوڑا تو پھر وفا و محبت کے سارے تقاضے پورے کر دیئے، لیکن جب اسی وفا و وابستگی کی قیمت اسے اپنے اصولوں کی قربانی کی صورت دینی پڑی تو اس نے علی الاعلان بتایا کہ ہم کوئی ایسے ہیں جو کسی کے کہنے پر دن کو رات اور رات کو دن کہیں گے۔ ارشد کے معاملہ میں اسکی اصول پسندی اور حق گوئی آڑے آئی، اس نے انکی راہ لینے کی بجائے مزاحمتی راہ اپنا لی، یہ ارشد کی صحافت کا نیا باب تھاجو اسکی کتاب زیست کا آخری باب ثابت ہوا، ارشد کا اپنی صحافتی کیریئر کے آخری دنوں کا مزاحمتی رویہ بہت خطرناک بھی تھا۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے It is dangerous to be right when majority is wrong بس یہی خطرہ تھا کہ جب اکثریت مفاہمتی پالیسی اپنائے ہوئے ہو تو پھر مزاحمتی صحافی کو سب سے ذیادہ خطرہ ہوتا ہے، اسی خطرے نے ارشد شریف کو دوسرے ملک جانے پر مجبور کیا،ارشد شریف نے سچ تو بول دیا،لیکن اب اسکی قیمت کا تقاضا کیا جا رہا تھا، اور یہ قیمت بہت بھاری تھی، انسانی زندگی سے بھی بھاری۔جسکے بوجھکا اندازہ صرف ارشد کی والدہ کر سکتی ہیں۔ ارشد کے بچے اور اہل خانہ کر سکتے ہیں، ارشد مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا صحافتی کیریئر بھی میرے بعد شروع کیا، بطور رپورٹر میرا ہم عصر رہا لیکن بہت جلد اپنی قابلیت و ذہانت کے باعث مجھ سے بہت آگے نکل گیا،اور کیریئر میں وہ مقام پایا جس کا وہ مستحق تھا۔ اپنی اصول پسندی کے باعث اور اپنی رپورٹنگ سے دوست کم اور دشمن ذیادہ بنائے، اسکے ہم عصر دوست جیلس بھی تھے لیکن یاروں کا یار ہونا ارشد شریف پر صادق آتا تھا۔ دوستوں کی ایک طویل فہرست ہے جنہیں میں نے ارشد شریف کے ساتھ ہم نوالہ و ہم پیالہ دیکھا، ارشد شریف کی ٹیم کے عدیل راجہ اور عثمان سے تو ارشد شریف کی ایسی کیمسٹری تھی کہ ہم سب رشک کرتے تھے، نئے ابھرتے ہوئے صحافیوں میں صدیق جان بھی ارشد شریف کا مداح تھا لیکن کان بھرنے والوں نے ارشد شریف کو اتنا اکسایا کہ گوادر میں مار کٹائی والا واقعہ رونما ہوا،لیکن آج اسی صدیق جان کے آنسو نہیں تھم رہے کیونکہ وہ ارشد شریف کے خلوص کو جانتا ہے۔ایک اینکر اور یوٹیوبر سے ارشد شریف کی سرد جنگ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی لیکن یہ نظریئے کی جنگ تھی اور اصولوں کی جنگ تھی،اسی نظریاتی اختلاف کے باعث یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے باقاعدہ کسی پروگرام میں آمنے سامنے نہیں آتے تھے،لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست کی پیروی کے موقع پر ان دونوں کے سوال و جواب صاف ایک نظریاتی ہم آہنگی کا پتہ دے رہے تھے،لیکن صحافت ارشد شریف کے لیئے عشق کی بازی سے کم نہیں تھا،جسکے لیئے اس نے جان کی پرواہ نہیں کی، ایک سابق وزیر داخلہ کا کہناتھا کہ ارشد کے سر کی قیمت لگ چکی تھی، جن دوستوں نے ارشد کو ملک چھوڑنے کا مشورہ دیا وہ بھی اپنے طور پر مخلص ہو نگے اور جنہوں نے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا وہ بھی اپنی دانست میں محب وطن ہونگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سچ کی قیمت چکانا پڑتی ہے اور ارشد نے اسکی انتہائی قیمت ادا کر دی اور سچ کا پرچار کرنے والوں کے لیئے ایک مثال قائم کر دی کہ سچ تو بولنا ہے چاہے ملک چھوڑنا پڑے یا یہ دنیا۔ارشد کو خود بھی مرنے کا شوق تھا اور یہ شوق وہی رکھتا ہے جسے موت کا ڈر نہ ہو،منیر نیازی کے الفاظ میں

کجھ شیر دے لوگ وی ظالم سن

کجھ سانوں مرن دا شوق وی سی

میرا یہ کالم نہ تو ارشد کی موت پر نوحہ ہے، نہ ہی کوئی obituary اور نہ ہی یہ کوئی ایف آئی آر ہے، بلکہ یہ راہ حق میں شہید ہونے والوں کے خون کے خراج کا ایک تقاضاہے، سچ کی قیمت تو چکا دی گئی، لیکن بہنے والے خون کا خراج کون دے گا؟