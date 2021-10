سیف علی جنجوعہ کا یوم شہادت ،ڈی جی آئی ایس پی آر کا خراج عقیدت

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے نائیک سیف علی جنجوعہ کے 73 ویں شہادت پر انہیں بھرپور خراج عقیدت عقیدت پیش کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ نائیک سیف علی جنجوعہ نے جرات اور بہادری سے پیر کلوایہ چوٹی کے مقام پر 1948ء میں بھارتی حملہ پسپا کیا، نائیک سیف علی جنجوعہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔

On 73rd Shahadat Anniversary; Nation pays tribute to gallantry of Naik Saif Ali Janjua Shaheed, NH,who valiantly defended vital Pir Kaleva Ridge against repeated Indian attacks in 1948. He led his men with conviction 2 fight till end while ensuring defence of motherland.