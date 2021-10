محبت بھی ضروری تھی

شیئر کریں:

اسے واشنگٹن یا پینٹاگون کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ پاکستان میں ایک باوردی ڈکٹیٹر کی حکومت تھی ، امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے رینڈ کارپوریشن کے توسط سے اپنی وزارت خارجہ کو پیش کی گئی ایک رپورٹ میں بتایا کہ دْنیا میں 18 سے 22 سال کی عمر کے افراد کی اکثریت مسلمانوں کی ہے اور خدشہ ظاہر کیا کہ مسلم یوتھ کی اکثریت عالمی امن کیلئے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ، امریکی تھنک ٹینک "رینڈ کارپوریشن" بظاہر ایک تحقیقی ادارہ ہے جو دنیا بھر میں لوگوں کی سلامتی ، امن و استحکام کو یقینی بنانے اور عوام کی ترقی و خوشحالی کیلئے تحقیق کرتا ہے البتہ عملا" یہ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیلئے سفارشات تیار کرتا ہے اور 'سی آئی اے' اس کے بینر تلے دیگر ممالک بارے پالیسیاں وضع کرواتی ہے۔ متذکرہ رپورٹ اس تناظر میں بہت اہم تھی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اپنے عروج پر تھی جس کا مرکز افغانستان براستہ پاکستان تھا ، چنانچہ اس کی روشنی میں اسلام آباد کو ضروری اقدامات کا حکم ملا جو ظاہر ہے بڑی خاموشی سے اٹھائے جانے تھے ، لہٰذا ایک صبح ایک آدھ اخبار میں ایک سنگل کالم خبر شائع ہوئی ، اس چند سطری خبر میں بتایا گیا تھا کہ حکومت پاکستان نے صوفی کونسل کے نام سے ایک نیا ادارہ قائم کیا ہے ، اس نئے ادارے کیلئے بھاری فنڈز مختص کئے گئے تھے جن کے بارے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قومی بجٹ سے براہ راست مہیا کئے جائیں گے یا "کولیشن سپورٹ فنڈ" سے البتہ ملک میں ثقافتی محاذ اور منظر پر بعض حیران کن اور معنی خیز تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوگئیں۔ تھیٹر کی دنیا کے لیجنڈ رفیع پیر کے بچوں نے باقاعدگی سے منعقد کی جانے والی اپنی سالانہ "رفیع پیر تھیٹر ورکشاپ" کو اچانک "صوفی فیسٹیول" میں تبدیل کر دیا تو پاکستان ٹیلی وژن کے ایک ٹیلنٹڈ سابق پروڈیوسر شعیب منصور یکایک سینما کیلئے فلم میکر کے طور پر سامنے آگئے جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے تناظر میں ایک فیچر فلم کی تیاری شروع کر دی جس کے مرکزی کردار کے لئے نصیرالدین شاہ جیسے عالمی شہرت یافتہ اور چوٹی کے مہنگے انڈین اداکار کو خاص طور پر کاسٹ کیا گیا ، یہ فلم بیک وقت انگریزی اور اردو زبان میں بنائی جارہی تھی بنیادی طور پر تو فلم In the Name of God کے نام سے مغربی دنیا کیلئے بین الاقوامی زبان انگریزی میں بنائی جارہی تھی جس کا اردو ورژن "خدا کیلئے" کے نام سے بنایا جارہا تھا ۔فلم کی شوٹنگ لاہور کے دل ، انارکلی بازار کے ساتھ واقع کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے کیمپس میں مکمل رازداری اور اس قدر خاموشی سے جاری تھی کہ نصیرالدین شاہ تین دن انارکلی میں گھومتے رہے اور کسی نے پہچانا تک نہیں ، اس کی خبر میں نے روزنامہ پاکستان میں بریک کی جو فرنٹ پیج پر اسی سرخی کے ساتھ شائع ہوئی ، میرے ہاتھ بھی یہ خبر اس لئے لگ گئی کہ میری بھانجی اس کی ہیروئین تھی ، اس روز گھر کی لینڈ لائن پر اس کا فون نہ آتا تو پورے ملک کی طرح شاید مجھے بھی پتہ نہ چلتا۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ملکی اقتدار یا یوں کہہ لیں سول سیٹ اپ کیلئے ایک ایسی شخصیت کو چننا پڑا جو اپنی "مشکل شخصیت" کے باعث کسی بھی طرح "موافق" نہ تھی اور عام حالات میں اسٹیبلشمنٹ کیلئے ہرگز قابل قبول نہ ہوتی۔ پاکستان جیسی ایک بیبس اور "محتاج" ایٹمی طاقت اور تیسری دنیا کے ایک ترقی پذیر ملک میں مقتدر حلقے بھی اہم فیصلے جس طرح مبینہ طور پر بین الاقوامی صورتحال اور عالمی طاقتوں کے "صلاح مشورے" سے کرتے ہیں وہ اب کوئی راز کی بات نہیں . برسوں قبل اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے لفظوں میں مقامی ایجنسیاں اس نتیجے پر پہنچ چکی تھیں کہ اس ملک میں نوجوان طبقے میں کرکٹ کے ایک سوپر سٹار سے زیادہ مقبولیت ابھی تک اور کوئی حاصل نہیں کر پایا ، پاکستانی یوتھ کی اکثریت اسی کے سحر میں مبتلا ہے ، چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مخصوص پس منظر میں جس کا اوپر کی سطور میں ذکر کیا گیا ہے اور مبینہ "پنڈی پینتاگون" تعلقات کے تناظر میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا ، وہ تو بھلا ہو "پانامہ لیکس" کا جس نے واشنگٹن کے 'حکم' کی تعمیل میں مزید تاخیر سے بچا لیا ، اب ایک طرف تو اپوزیشن پچھلے تین برسوں سے "آر ٹی ایس" خراب کر کے ووٹ چرا لیے جانے کی دہائیاں دے رہی ھے تو دوسری طرف ملک بھر سے "سادہ لوح" سنجیدہ حلقے موجودہ حکومت کے دور میں ریگولر میڈیا پر اس غیرمعمولی دباؤ پر حیران ہیں جس کے نتیجے میں سوشل میڈیا کو غیر محسوسانہ انداز میں نہایت تیزرفتاری سے توجہ ، فوکس اور غیرمعمولی اہمیت حاصل ہوگئی ہے لیکن معاشرے تیزی سے ختم ہوتیں اخلاقی اقدار کے نوحہ گر اور اسی سوشل میڈیا کے باعث نوجوانوں میں تیزی سے پھیلتی فحاشی و بے حیائی کی دہائیاں دینے والے کیا جانیں کہ جس طرح جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اسی طرح ہم تیسری دنیا کے پسماندہ "غلاموں" کے لئے حکومت ، معاشرت اور ثقافت کے فیصلے بہت پہلے کہیں دور سات سمندر پار ہو چکے ہوتے ہیں۔