پانی کی منصفانہ تقسیم

شیئر کریں:

پانی کو انسانی زندگی میں جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاجِ بیان نہیں۔ اس کائنات میں اربوں ستارے ہیں جو ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہیں۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں حیات ممکن نہیں ، اس لیے اپنی اہمیت اور افادیت کھو بیٹھے ہیں۔ اب تک انسان صرف چاند اور مریخ تک رسائی حاصل کر سکا ہے۔ دونوں میں زندگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ ایک موہوم میں امید ہے کہ شاید کسی ستارے میں زندگی کے آثار نظر آئیں۔ بظاہر ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ بالفرض ایسا ہوتا تو کتابِ حکمت میں اسکے اشارے ضرور ملتے۔ کائنات تو کن فیکون سے بن گئی لیکن زندگی صرف زمین کو عطا ہوئی۔

ہندوستان اور پاکستان میں اب تک تین بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، اس کی بنیاد وجہ کشمیر ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اب کے جنگ ہوئی تو وہ پانی پر ہو گی۔ اس کا تعلق بھی کشمیر سے ہے۔ ہمارے سارے دریائوں کا منبع کشمیر کی سربفلک چوٹیاں ہیں۔ ہندوستان کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے بعد پاکستان خسارے میں ہے۔ ورلڈ بینک اور عالمی طاقتوں کی مساعی سے ایوب خان کے دور میں سندھ طاس معاہدہ ہوا جس کی روسے پاکستان کو دریائے سندھ کے علاوہ جہلم اور چناب کے دریا ملے۔ راوی ، ستلج اور بیاس ہندوستان نے ہتھیا لیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ محدود وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا۔ دو ڈیمز کے علاوہ پاکستان اپنے خرچ پر ڈیمز کا ایک جال بن دیتا لیکن بوجوہ ایسا نہ ہو سکا۔ تعصبات، صوبائیت اور سیاسی رسہ کشی سدراہ بن گئیں۔ اس کی ابتدا تو ایوب خان نے کر دی۔ اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ ابتدا کہاں سے کرتا، تربیلا یا کالا باغ ڈیم!

اپنی کتاب ’فرینڈز ناٹ ماسٹرز‘ میں لکھتا ہے ، تمام انجینئرز اور آبی ماہرین کی متفقہ رائے تھی کہ ابتدا کالا باغ سے کی جائے اور پھر بتدریج اوپر بڑھا جائے۔ تربیلا، بھاشا ، گلگت ، اسکردو وغیرہ۔ ان کی تعمیر منطقی ہوتی۔ اگر ذاتی طور پر وہ ایک ’کڑوا‘ گھونٹ بھر لیتا تو ساری قوم کی زندگی میں مٹھاس آ جاتی۔ پانی میں شہد کی تاثیر ہوتی۔ عالمی مالیاتی ایجنسیوں کے سامنے دست طمع دراز نہ کرنا پڑتا۔ ان کی فضول قوم دشمن ڈکٹیشن نہ لینا پڑتی۔ انگریزی زبان کا محاورہ ہے:

He who pays the piper has also the right to call for the tune.

(قرض خواہ حسب منشا مقروض کو کڑی شرائط میں جکڑ لیتا ہے۔)گو ایوب خان بیدار مغز حکمران تھا لیکن تعصبات کا شکار ہو گیا۔ ایک پٹھان ہونے کے ناتے وہ ڈیم سرحد میں بنانے کا متمنی تھا لیکن اس سے بڑھ کر وہ عناد تھا جو اس کی ہڈیوں کے گودے میں گھس گیا تھا۔ وہ نواب آف امب محمد فرید خان سے مخاصمت رکھتا تھا۔ اس کو زک پہنچانا بلکہ تباہ کرنا مقصود تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری ریاست ایک جھیل میں تبدیل ہو گئی۔ انجینئرز اور آبی ماہرین کو اس نے جھاڑ پلا دی، 'No Monkeying'۔

ضیاء الحق اور پرویز مشرف بھی یہ کار خیر نہ کر سکے۔ جنرل فضلِ حق کا ایک دبکا کام کر گیا۔ اس نے اپنے بھائی فضلِ رازق کو واپڈا کا چیئرمین لگوا کر کالا باغ ڈیم کی تالا بندی کرا دی۔ سیاسی حکومتیں بھی مصلحت کوشی کا شکار رہیں۔ لمحۂ موجود پر یقین رکھنے والے ان لمبے چوڑے جھمیلوں میں نہیں پڑتے۔

کالا باغ ڈیم کی افادیت کے متعلق تو دو آرا نہیں ہیں۔ تعمیر کے لیے کم مدت اور کم ترین رقم! دو پہاڑوں کے درمیان قدرتی جھیل ۔ اس کے بننے سے بجلی انتہائی سستی اور پانی وافر مقدار میں۔ ڈیرہ اسمٰعیل خان کا لاکھوں ایکڑ رقبہ سیراب ہو گا۔ چولستان اور تھر کے ریگزار مرغزاروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ غریب لوگ جن کی پتھرائی ہوئی آنکھیں سارا سال آسمان کی طرف لگی رہتی ہیں، جو پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں، جن کے سینے کی دھونکنی سے نکلتی ہوئی ہر سانس دشنۂ رقیب ہوتی ہے۔ پانی ملنے سے دن کو سکھ کا سانس لیں گے اور رات کو گھوڑے بیچ کر سوئیں گے۔ اگر فراہمی آب سے بیکانیر اور جیسلمیر کے صحرا مرغزار بن سکتے ہیں تو انہیں ایسا ہونے سے کون روک سکے گا؟ اب گندم، کپاس، چینی وغیرہ درآمد ہوتی ہیں۔ اس صورت میں برآمد ہوں گی۔ زرمبادلہ کے ذخائر بوجھ کم ہوگا۔ راوی چار سو چین لکھے گا۔ پنجابی زبان کا محاورہ ہے ’جنہاں دے گھر دانے، انہاں دے کملے وی سیانے۔‘

ڈیم کے مخالفین کی ذرا دلیلیں ملاحظہ فرمائیں: ڈیم بننے سے سندھ تباہ ہو جائے گا؛ نوشہرہ غرقِ آب ہو جائے گا؛ پنجاب پانی چوری کرے گا یا اس کا بہائو روک دے گا۔ یہ مدقوق منطق ہے۔ ان دلائل میں رائی برابر بھی وزن نہیں ہے۔ اب جبکہ پانی کی کمی ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان وغیرہ کو ان کے حصے کا پانی مل رہا ہے۔ جب پانی کی مقدار دگنی ہو جائے گی تو حصہ منطقی طورپر بڑھے گا۔ کم کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پنجاب نے پانی روکنا ہوتا تو وہ اب ایسا کیوں نہیں کرتا؟ حضرات! یہ صوبے ہیں، ملک ایک ہے۔ تمام فیصلے مرکزی حکومت کرتی ہے جسے ملک کے ہر حصے کا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ کوئی صوبہ من مانی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ بھاشا، تربیلا ڈیم بننے سے تو پانی نہیں رکتا، لیکن کالاباغ ڈیم سے ایسا ہو سکتا ہے۔ ڈیم کوئی بھی ہو، کہیں بھی بنے، پانی نے تو پنجاب سے ہوکر سندھ، بلوچستان اور ڈیرہ میں پہنچنا ہے۔ پانی ریاست پاکستان کی ملکیت ہے۔ سندھی وڈیروں یا پنجاب کے جاگیرداروں کی ملکیت نہیں ہے جو اسے حسب مرضی روک دیں گے۔ ایسا سوچنا بھی حب الوطنی کے تقاضوں کے منافی ہے۔پنجابی ڈیم، سندھی اور سرحدی ڈیم، یہ منفی سوچ ہے۔ پنجاب کے کئی اضلاع کی زمینیں بارانی ہیں۔ ان تک دریائی پانی نہیں پہنچ سکتا۔ میرا اپنا تعلق ضلع چکوال سے ہے۔ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ ہمیں کالاباغ ڈیم بننے سے ذاتی طورپر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر بھی ہم ڈیم کی بات اسی لیے کرتے ہیں کہ اس سے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ اگرکوئی سندھی، بلوچ یا پختون بھائی خوشحال ہوگا تو اس کے ثمرات کسی نہ کسی طور ہم تک بھی پہنچیں گے۔