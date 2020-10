مشتعل ہاتھی نے تباہی مچادی، ویڈیو وائرل

شیئر کریں:

بین الاقوامی میڈیا کے مطابق بد مست ہاتھی کی ڈرامائی تصاویر میونگی کروبی نامی شخص نے عکس بند کی، جو امبوسیلی نیشنل پارک کے قریب اپنی گاڑی میں بیٹھے یہ مناظر کیمرے میں محفوظ کررہے تھے، نیروبی سے تعلق رکھنے والا میونگی قومی پارک میں کیمپنگ ٹرپ پر تھا جب اس نے ڈرامائی انداز کو منظر کشی سے دیکھا۔Approach: The elephant went after the parked car after two other vehicles had hurtled down the rural road and startled itمیونگی کا کہنا تھا کہ ہم پر امن طور پر ہاتھیوں کی مستیاں دیکھ رہے تھے کہ اسی دوران دو گاڑیاں تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے پاس سے گزری، دیوقامت ہاتھی کے سامنے سے جیسے ہی تیز رفتار کار گزری اس نے سخت ناراضی کا اظہار کیا، اسی لمحے ہاتھی نے اسی سمت آنے والی دوسری گاڑی پر حملہ کردیا، ہاتھی نے کار کو روند ڈالا، تاہم خوش قسمتی سے ڈرائیور اس حملے میں محفوظ رہا اور گاڑی سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔

اسی لمحے ہم نے اسی سمت آنے والی ایک اور کار کو رکنے کا اشارہ کیا، جو ہمارے پاس آرہے تھے، ‘میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کار کی اس حرکت نے ہاتھی کو بہت زیادہ مشتعل کیا ہوگا، اسی لئے اس نے حملہ کرنے کی جسارت کی۔