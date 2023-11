بُعدِ مشرق و مغرب

شیئر کریں:

2019ء میں دنیا کی قریباً تیس ریاستوں میں وجودِ زن، مملکتی یا حکومتی کائنات میں رنگ بھرتا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو ہم پاکستانی ایک لحاظ سے امریکہ سے زیادہ روشن خیال ہیں کہ ہم نے 1988ء میں ایک 35 سالہ خاتون کو پہلی دفعہ اور 1993ء میں دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنایا۔ پہلی باری میں وہ یعنی بے نظیر بھٹو عالمِ اسلام کی پہلی اور دنیا کی سب سے کم عمر خاتون وزیراعظم کہلائیں۔ یوں تو امریکی ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی پہلی دفعہ فیمینزم کے جوشِ جنوں کی آبیاری کرکے ہیلری کلنٹن کو صدارتی انتخاب کی صف میں لا کھڑا کیا تھا مگر امریکی ووٹروں کا ذوقِ سلیم سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش یا اسرائیل کے ووٹروں کے ذوقِ آگہی کا مقابلہ نہ کر سکا اور ڈونلڈ ٹرمپ 45ویں امریکی صدر منتخب ہو گئے جبکہ ہیلری نے دل کے ارمان اپنے کشادہ ظرف میں چھپا کر ٹرمپ کو چناؤ جیتنے کی مبارکباد دی۔ ہمارے معاشرے میں مردانہ غلبے کی پروردہ عمومی سوچ صنفِ نازک کے ہاتھ میں حکومتی باگ ڈور تھمانے کے حق میں نہیں تھی۔ ہم مرد تو ’جنگ کھیڈ نئیں ہندی زنانیاں دی‘ کہہ کر ایک دشمن ’زنانی‘ کے ہاتھوں آدھا پاکستان گنوا بیٹھے تو اس کے 17 سال بعد ہمیں خیال آیا کہ ہم بھی صنفِ نازک کو آزما کر دیکھتے ہیں۔ پاکستانی مردوں نے صنفِ نازک کو دی گئی باری ’اٹھونجا (اٹھاون) ٹو بی‘ سے مشروط رکھی۔ اور ہاں! سری لنکا کے لوگ ہم سے بھی تیز نکلے۔ انھوں نے 1960ء میں بندرا نائیکے کو وزارتِ عظمیٰ کے راج سنگھاسن پر بٹھا کر دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔

یوں تو دنیا میں برطانیہ کی برانڈڈ جمہوریت ہمیشہ چرچوں میں رہتی ہے مگر اِس کے باوجود وہاں کوئی خاتون وزیر اعظم نہیں بن سکی تھی۔ 1979ء کے انتخابات میں عوام نے مردانہ اجارہ داری ختم کرکے حکومت کی طنابیں مارگریٹ تھیچر کے ہاتھ میں تھما دیں۔ انھوں نے داخلہ اور خارجہ محاذ پر ’مردانہ وار‘ کارہائے نمایاں انجام دیے۔ افغان مسئلے پر سوویت یونین کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا۔ جنسیاتی اور حیاتیاتی طور پر وہ ایک عورت کو مرد کا مقام تو نہیں دے سکتے تھے، چنانچہ انھیں تھیچر کو آئرن لیڈی کا خطاب دینا پڑا۔ 1982ء میں برطانیہ کی ارجنٹائن کے ساتھ فاک لینڈ کی ملکیت پر ہونے والی 74 دنوں پر محیط جنگ میں ارجنٹائن کو شکست دے کر فاک لینڈ کا کنٹرول دوبارہ سنبھالا تو اس کامیابی پر عوام نے اگلے چناؤ میں ان کے ’بکسے‘ ووٹوں سے بھر دیے۔ انھوں نے لگاتار چار دفعہ الیکشن لڑا اور ہر بار کامیابی حاصل کی۔ بعد ازاں تھریسا مے بھی دو دفعہ وزارتِ عظمیٰ کے منصب پر فائز رہیں۔ سادگی پسند اور آزاد دنیا کی رہنما، اینگلا مرکل، جن کو ’معاہدوں کی مشین‘ اور ’یورپ کی ملکہ‘ کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا، 16 برس جرمنی کی چانسلر رہیں۔ 1971ء میں غربت میں دوسرے نمبر پر آنے والا بنگلہ دیش حسینہ واجد کی بدولت معاشی شرح نمو میں بہت بہتر پوزیشن پر آ گیا۔ خالدہ ضیاء بھی بنگلہ دیش کی وزیراعظم رہیں۔ پارک گوین ھیہ نے جنوبی کوریا کی خاتون صدر کی حیثیت سے کام کیا۔ نیوزی لینڈ کی 37 سالہ جیسنڈا ایرڈرن نیوزی لینڈ کی پہلی کم عمر وزیراعظم بنیں۔

بہت سے مرد حکمرانوں کے سکینڈلز کے برعکس مذکورہ بالا خواتین حکمرانوں میں سے کسی ایک کے خلاف بھی جنسی بے راہ روی یا جنسی ہراسانی کا الزام نہیں لگ سکا۔ سوائے تین کے کسی کی فنانشل کرپشن کی کوئی داستان زبان زدِ عام و خاص نہ ہو سکی۔ بنگلہ دیش کی خالدہ ضیاء کو کرپشن کی پاداش میں پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جنوبی کوریا کی پارک گوین ھیہ کو کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے نہ صرف صدارت کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے بلکہ عدالت نے 6 اپریل 2018ء کو انھیں 24 سال قید کی سزا سنائی اور بعد میں ایک سال کا اضافہ کرکے اِس سزا کو 25 سال کر دیا گیا۔ پاکستان کی بے نظیر بھٹو کے خلاف سر محل اور سوئٹزرلینڈ کے بنکوں میں بھاری رقوم رکھنے کے الزامات لگے جو کبھی کسی عدالت میں ثابت نہ ہو سکے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اِن تینوں خواتین وزراء اعظم کا تعلق براعظم ایشیا سے ہے۔ یورپ کی کسی خاتون حکمران پر اس طرح کے الزامات کیوں نہیں لگتے؟ یہ رسوائی ایشیا کے مقدر میں ہی کیوں؟ یورپ میں کیوں نہیں؟ ان سوالوں کا جواب جوزف رڈیارڈ کپلنگ نے اپنے مشہور زمانہ The Ballad of East and West میں یوں دیا ہے:

East is East, and West is West, and never the twain shall meet .

اس ایک مصرعے میں کپلنگ نے مشرق اور مغرب کی تہذیب و تمدن اور سیاسی و سماجی سوچ کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے ہیں۔

زمبابوے کے سابق صدر کنان بنانا بھی اپنے سابق باڈی گارڈ کے قتل کے ٹرائل کے دوران لگائے گئے ہم جنس پرستی کے الزامات پر گرفتار ہوئے۔ آنجہانی کینیڈی کے اپنے وقت کی بڑی امریکی اداکارہ مارلن منرو کے ساتھ تعلقات تھے۔ بل کلنٹن کا وائٹ ہائوس کی 22 سالہ انٹرن مونیکا لیونسکی کے ساتھ ناجائز تعلق کا خوب چرچا ہوا۔ 22 مارچ 2011ء کو ریپ کے الزامات پر ایک اسرائیلی عدالت نے ملک کے سابق صدر موشے کو 7 سال سزائے قید سنائی۔ کرپشن کے الزامات کے ساتھ ساتھ سابق اطالوی وزیراعظم برلسکونی بھی کئی سیکس سیکنڈلز کی زد میں آنے کی بنا پر انھیں 2009ء میں طلاق ہو گئی۔ 16جون 1998ء کو نکارا گوا کے سابق صدر ڈینیئل اور رٹیگا اپنی سوتیلی بیٹی کی جانب سے عائد کردہ جنسی استحصال کے الزامات پر پارلیمانی استثنیٰ لینے عدالت پہنچ گئے۔ اٹلی کے وزیراعظم سلویو برلسکونی اور فرانس کے صدر فرانسس مٹرینڈ پر بھی ناجائز تعلقات رکھنے کے الزامات عائد ہوئے۔ بھارت کے راجیو گاندھی پر بوفرز نامی توپوں کی خریداری میں کمیشن لینے کا الزام لگا۔

پاکستان میں 1988ء کے بعد ہر وزیراعظم پر مختلف الزامات اور مقدمات کی زد میں رہا۔ کونڈا لیزا رائس، سابق وزیر خارجہ امریکہ نے اپنی ایک کتاب میں یہ انکشاف کیا ہے کہ جب انھوں نے بطور وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کیا تو اس وقت کے وزیراعظم شوکت عزیز نے ان سے فلرٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر حکمرانوں نے اسی طرح کے گل کھلانے ہیں تو یورپی اور امریکی معاشروں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سے روشناس کرانے کے لیے خواتین کو محنت اور لگن سے سیاست میں آگے بڑھنے کی مزید ضرورت ہوگی۔ وہاں تو ووٹرز بھی کسی خاتون کو حقِ حکمرانی سونپنے پر معترض نہیں ہوتے۔ اس تبدیلی سے الٹا سماج کا مزید بھلا ہوگا۔ رہا سوال مشرق کا، اس کے سدھرنے کے امکانات آٹے میں نمک کے برابر ہی رہیں گے۔ پس، دنیا میں مشرق و مغرب اور مرد و زن کا بُعد ہمیشہ نمایاں رہے گا۔

