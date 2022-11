ممبئی دہشتگردی کی اصل کہانی  !! 

شیئر کریں:

14سال پہلے ممبئی میں دہشتگردی کا جو واقعہ پیش آیا وہ یقیناً اپنی نوعیت کی بدترین وارداتوں میں سے ایک تھی اور اس پر بجا طور پر وطنِ عزیز کے سبھی حلقوں نے افسوس اور تشویش کا اظہار کیا تھا مگر اس سارے معاملے کا یہ پہلو اپنے آپ میں خاصا عجیب اور تعجب خیز ہے کہ خود بھارت کے بہت سے دانشوروں نے گذشتہ 14 سالوں میں اس امر کا اظہار کیا ہے کہ بھارت میں ہونے والے اس واقعے کو اتنا سادہ قرار نہیں دیا جا سکتا جیسا کہ یہ ظاہری طور پر نظر آتا ہے۔ اس معاملے کا یہ پہلو اپنے آپ میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے کہ ٹائمز آف انڈیا کی کچھ عرصہ قبل شائع ہونیوالی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزارتِ داخلہ کے سابق انڈر سیکرٹری آر وی ایس مانی نے پارلیمنٹ حملوں سے متعلق ہندوستانی عدالت میں انکشاف کیا تھا کہ ہندوستانی پارلیمنٹ اور ممبئی حملے کے پیچھے پاکستان نہیں بلکہ خود بھارتی ایجنسیاں ملوث تھیں۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا تھا کہ ان واقعات کے ذریعے عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنا مقصود تھا اس لئے کسی تحقیقات کے بغیر ان واقعات کا ملبہ سیدھا پاکستان پر ڈال دیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں تحقیقی کتاب The Betrayal of India: Revisiting the 26/11 Evidence میں مصنف ڈیوڈسن بھی کہہ چکے ہیں کہ ممبئی حملے درحقیقت بھارتی ایجنسیوں کی جانب سے کیا جانے والا فالس فلیگ آپریشن تھا تا کہ پاکستانی اداروں کو عالمی سطح پر موردِ الزام ٹھہرایا جا سکے۔ راقم کی رائے میں اس تناظر میں یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا کہ سرِ آئینہ میرا عکس ہے پسِ آئینہ کوئی اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رقبے کے اعتبار سے دوسرے بڑے بھارتی صوبے یعنی مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلی اور کانگرس کے جنرل سیکرٹری دگ وجے سنگھ ایک سے زائد مرتبہ اس امر کا انکشاف کر چکے ہیں کہ ممبئی میں ہونے والے اس واقعے میں خود بھارت کی خفیہ ایجنسیاں ملوث تھیں تبھی تو اس سانحے میں مارے جانے والے ممبئی کے اینٹی ٹیرارسٹ سکواڈ (اے ٹی ایس) کے سربراہ ہیمنت کرکرے نے اپنی موت سے تھوڑی دیر پہلے مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلی دگ وجے سنگھ کو خصوصی فون کر کے اس امر کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ انھیں ڈر ہے کہ ہندو دہشتگرد اور آر ایس ایس سے تعلق رکھنے والے لوگ انھیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ ایسے ٹھوس شواہد لگے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ممبئی دہشتگردی کی کڑیاں را اور انڈین آئی بی سے ملتی ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابلِ ذکر ہے کہہیمنت کرکرے کے اس انکشاف کے چند گھنٹوں کے اندر اندر کرکرے کو انتہائی پر اسرار طریقے سے قتل کر دیا گیا اور ان کی موت کے بعد ان کی بلٹ پروف جیکٹ بھی جائے واردات سے غائب پائی گئی۔ اس حوالے سے ان کی اہلیہ کویتا کرکرے نے واضح الفاظ میں را کے کئی اعلی افسروں کو ہیمنت کرکرے کے قتل میں ملوث قرار دیا مگر چونکہ بھارت کے خفیہ ادارے خود ان کی پشت پناہی کر رہے تھے لہذا اس خاتون کی کہیں بھی شنوائی نہ ہوئی۔ اگرچہ اس دوران اس خاتون نے بھارتی عدلیہ سمیت سبھی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر انھیں انصاف تو دور کی بات کسی نے ان کی بات سننا تک گوارا نہ کی۔ اس معاملے کا یہ پہلو اپنے آپ میں بہت بڑا راز ہے کہ مودی کے پہلی بار بر سرِ اقتدار آنے کے محض چار مہینوں بعد یعنی 29 ستمبر 2014 کو کویتا کرکرے کی بھی پر اسرار انداز میں اچانک موت ہو گئی۔ بھارتی میڈیا نے بظاہر ان کی اچانک موت کو برین ہیمبرج کا شاخسانہ قرار دیا مگر اکثر مبصرین متفق ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش تھی مگر آر ایس ایس سے تعلق رکھنے والے طاقتور حلقوں نے تا حال حقیقت کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔اس کے علاوہ سبھی جانتے ہیں کہ 21 برس پیشتر یعنی تیرہ دسمبر2001 کو بھارت نے ہندوستانی پارلیمنٹ پر حملے کا ڈرامہ رچا یا تھا جس میں مجموعی طور پر 14 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ غیر جانبدار مبصرین نے اس معاملے کی تفصیلات کا جائزہ لیتے ہوئے رائے ظاہر کی ہے کہ اس معاملے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ نائن الیون کے سانحے کی سنگینی کے پیش نظر بھارت سرکار نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پوری کوشش کی کہ چونکہ پوری دنیا کی توجہ نائن الیون کے واقعے کی وجہ سے جنوبی ایشیا خصوصا افغانستان پر مرکوز ہو چکی ہے لہذا ایسے میں بھارتی حکمرانوں نے بھی اس بہتی گنگا سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور رانے فوری طور پر تیرہ دسمبر کو بھارتی پارلیمنٹ پر نام نہاد حملے کا ناٹک رچا ڈالا جس کے فورا بعد اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم واجپائی (آنجہانی) اور ان کے ہمنواں نے پاکستان کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور دہلی نے پاکستان کی سرحد پر دس لاکھ سے زائد فوج لا کھڑی کی جس کے ردعمل کے طور پر پاکستان نے بھی خاطرخواہ دفاعی اقدامات اٹھائے اور بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لئے پوری قوم اپنے تمام اختلافات سے اوپر اٹھ کر سیسہ پلائی دیوار کی مانندایک ہو گئی۔ یہ صورتحال پورے دس ماہ تک جاری رہی، اس دوران دہلی سرکار نے وطن عزیز کے خلاف تند و تیز الزامات لگاتے ہوئے اپنے میڈیا کے ذریعے ایک ہیجان پیدا کیا جس کا تصور بھی کوئی مہذب انسانی معاشرہ نہیں کر سکتا۔ اسی تناظر میں یہ امر بھی قابلِ ذکر ہے کہ خود بھارت کے بعض دیگر ذرائع بھی وقتا فوقتا انکشاف کرتے رہے ہیں کہ بھارت کے اندر کئی ایسی سازشیں پنپتی رہی ہیں جنہیں خود ہندوستانی اداروں کی سر پرستی حاصل رہی ہے اور یہ سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے۔ بہر حال توقع کی جانی چاہیے کہ دنیا بھر کے انصاف پسند حلقے پورے بھارتی معاشرے میں تیزی سے سرایت کرتی ہندو انتہا پسندی کے خاتمے کیلئے ٹھوس حکمت عملی اپنائیں گے تا کہ جنوبی ایشیا کا امن کسی نئی آزمائش سے دوچار نہ ہو۔