ملین مارچ ! کیا کھویا کیا پایا!

تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے سمجھ میں نہیں آتا کہ فضل الرحمن کو دھرنا دینے سے پہلے اس کا ادراک تھا یا نہیں! مولانا بڑے زیرک،جہاندیدہ، گرم وسرد چشیدہ شخص ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے پھونک پھونک کر قدم رکھا ہے۔ بولنے سے پہلے تولتے ہیں، سیاسی کھٹناؤں میں چلنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔سیاست دانوں کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ مولانا کے سیاسی سفر پر نگاہ ڈالی جائے تو اس میں فراز ہی فراز ہیں۔ حالیہ آزادی مارچ غالباً پہلا نشیب ہے جس کے ڈانڈے 2018 ء کے الیکشن سے جا ملتے ہیں۔ انہیں شکست بھی ہوئی تو ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جو ہرکولیس کی طرح اپنی ان زلفوں پر نازاں ہے جو شانوں تک آ پہنچی ہیں اور جو شہد اور شراب میں کوئی فرق روا نہیں رکھتا۔ آواز ایسی جیسے ڈیزل گاڑی کا انجن پھڑ پھڑا رہا ہو۔

وطن عزیز میں دھرنوں اور لانگ مارچوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بالخصوص محترمہ بے نظیر اور میاں نوازشریف ایک دوسرے کیخلاف زور آزمائی کرتے رہتے تھے۔ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کیخلاف بھی ایک مضبوط منظم تحریک شروع ہوئی جو انتخابات میں دھاندلی کے خلاف تھی۔ ایک طویل عرصہ تک عمران خان نے بھی دھرنا دیا۔ لیکن بالآخر یہ بھاری پتھر چوم کر رکھ دیا۔

میاں صاحب اور محترمہ کے لانگ مارچ اپنے اندر دلچسپی کے کئی پہلو رکھتے تھے۔ کاسمیٹک قسم کے، انکے بنیادی مقصد حکومت کو گرانا نہیں بلکہ کمپنی کی مشہوری تھا۔ ایک قسم کی سیاسی ہلچل اور ہلا گلا ، ورکرز کے اندر جمور توڑنے کا ایک بہانہ، لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان ہوتے ہی میڈیا میں ایک ہلچل مچ جاتی۔ مخالفین ایک دوسرے کیخلاف خوب دل کی بھڑاس نکالتے بلند بانگ دعوے کئے جاتے۔ حکمرانوں کا یوم حساب آ گیا ہے۔ حکومتی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ اور کسی وقت بھی ڈوب سکتی ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کا نپ رہا ہے۔ نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات! مقرر کردہ دن آتا اور گذر جاتا۔ ناکامی کی کئی تاویلیں پیش کی جاتیں۔

1993ء کا لانگ مارچ نوازشریف حکومت کے خلاف کیا گیا۔ محترمہ بے نظیرمُصر تھیں کہ کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا۔ بدقستمی سے کچھ کا بھی کچھ نہ ہوا۔میں ان دنوں ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ تھا۔ پیپلز پارٹی کے چند ممبران اسمبلی میرے پاس آئے اور درخواست کی کہ اُنہیں مارچ سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ بولے۔ محترمہ کو بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا سوجھی ہے! کیا اس طرح حکومتیں گرتی ہیں؟ پولیس کی لاٹھیاں کھانے سے تو بہتر ہے کہ لہو لگا کر شہیدوں میں داخل ہو جایا جائے۔ عزت بھی رہ جائیگی اور مضروب ہونے سے بھی بچ جائینگے۔ بس ایک مہربانی کریں۔ اگلے دن گرفتاری کی خبر اخبار کے صفحہ اول پر چھپنی چاہئے فوٹو گرافر کا انتظام ہم نے خود کر لیا ہے۔ اس نادر حکمت عملی پر میں اور ملک اقبال SSP عش عش کر اُٹھے۔ مارچ کے دن سڑک پر گنتی کی چند بسیں نظر آئیں جن میں تھکے تھکے سے ورکر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پولیس کو دیکھتے ہی بس سے اُتر کر بھاگ گئے۔

ہمارے ملک میں اسی قسم کی صورتحال تھی۔ البتہ گوجرانوالہ میں ایک انوکھا واقعہ ہو گیا۔ محترمہ نصرت بھٹو، اعتزاز احسن، غلام مصطفیٰ کو ایک پجارو میں بیٹھ کر لاہور سے راولپنڈی کے لیے لانگ مارچ پر روانہ ہوئے پجارو جہانگیر بدر چلا رہا تھا۔ لاہور اور شیخوپورہ کے پولیس نے مصلحت بینی سے کام لیا اور انہیں نہ روکا۔ گوجرانوالہ میں پولیس نے بجلی کے کھمبے رکھ کر سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں۔ جہانگیر بدر نے رکنے کی بجائے کھمبوں پر گاڑی چڑھا دی اور نکلنے کی کوشش کی۔ ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے سپاہی نے غصے میں کلاشنکوف کو پورا برسٹ مارا۔ پجارو کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ٹائر برسٹ ہو گئے اور ایک گولی سڑک کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے چونگی محرر کے پیٹ کے آرپار ہو گئی۔ گاڑی رک گئی۔ سب حضرات معجزانہ طور پر بچ گئے۔ اگر خدانخواستہ گولی محترمہ نصرت بھٹو یا کسی اور کو لگ جاتی تو سارے ملک میں بھونچال آ جاتا اور میاں صاحب کے لئے حکومت سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔

مجھے جب خبر ہوئی تو میں نے SSP کو بلا کر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور خانکی ہیڈ ورکس کے ریسٹ ہاؤس کو سب جیل ڈیکلیئر کروا کر انہیں وہاں منتقل کر دیا۔ نصرت بھٹو کا اپنا سیاسی قد کاٹھ تھا۔ اعتزاز احسن کیلئے بھی دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ اعتزاز احسن خالد محمود چیمہ صاحب کے برادر نسبتی ہیں۔ جب میں بلوچستان سے واپس آیا تو لائلپور تعینات ہوا تو اس وقت چیمہ صاحب وہاں ڈپٹی کمشنر تھے عقیدت و احترام کا جو رشتہ اس وقت قائم ہوا وہ ہنوز قائم ہے۔ اعتزاز احسن کی نامور شخصیت ہیں، سیاسی قد کاٹھ کے علاوہ ان کا شمار ممتاز دانشوروں میںمیں ہوتا ہے۔ دراصل سارا خاندان ہی TALENTED ہے۔ سول سروس کے امتحان میں میں فرسٹ آآئے لیکن روزاول ہی سے انکار کر دیا۔ میں انہیں اس وقت سے جانتا تھا جب بھٹو مرحوم کی نگاہِ انتخاب ان پر پڑی اور انہیں پارٹی ٹکٹ ملا۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا مقدمہ انہوں نے جس مہارت سے لڑا اس سے انکے قدم جدہ کے جادوگر شریف الدین پیرزادہ سے کہیں آگے بڑھتے نظر آئے۔ گو اس قسم کے تقابلی جائزہ کو یہ قطعاً پسند نہیں کرتے۔ اسکی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیرزادہ صاحب نے ہر آمر کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے گُر بتائے۔ اعتزاز صاحب جمہوریت ذہن رکھتے ہیں۔ کسی مصلحت بینی کا شکار نہیں ہوئے۔ اسی لیے علم و حکمت کے باوصفِ انکے اندر کا جاٹ کبھی باہر نہیں نکل سکا۔ زہرہلاہل کو ہمیشہ زہر ہلاہل ہی کہا ہے کبھی قند نہیں سمجھا بسااوقات اس صاف گوئی کی انہیں بھاری قیمت بھی چکانا پڑی ہے۔ کھر صاحب سے بھی پرانی یاد اللہ تھی۔ جب صدر فضل الٰہی کی چھوڑی ہوئی قومی اسمبلی کی سیٹ پر ضمنی الیکشن ہوا تو انہوں نے مجھے کھاریاں تعینات کر کے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ۔ بھٹو کے منظورِ نظر تھے۔ اس نے انہیں پنجاب کا مدارلمہام بنا دیا۔ بدقسمتی سے کچھ عرصہ بعد ہی ان کا سبو ٹوٹ کر انہیں سرمست کر گیا اور انکے سیاسی راستے الگ ہو گئے۔ بیگم نصرت بھٹو بیمار پڑ گئیں۔ میں پھول اور کیک لیکر جب ریسٹ ہائوس پہنچا تو علالت کے باوصف کمرے سے باہر نکل آئیں۔ بولیں۔

I WANT TO SEE THAT DEPUTY COMMISSIONER WHO HAS BROUGHT FLOWERS FOR ME.

اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ مولانا صاحب کو کچھ نہ کچھ اشارہ ہوا ہے، کہیں نہ کہیں سے ’’تھاپڑا‘‘ مارا گیا ہے جبھی تو حلیفوں کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد پر یلغار کر دی ہے۔ موسم سرما کی پہلی بارش نے ہی ان پر ایک تلخ حقیقت واضح کر دی۔ ایک لاکھ مُقلدین کو موسم کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ تو ڈی چوک تک بھی نہ جا سکے جہاں پر خان اور علامہ قادری کسی نہ کسی طور پہنچ گئے تھے…

اب جبکہ انکے پلان A اور پلان B بُری طرح فلاپ ہو چکے ہیں تو سیاسی تجزیے شروع ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ مولانا کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ان کی حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی تھی۔ شیکسپیئر نے کہا تھا۔ (HUBRIS IS MORTALS CHIFEST ENEMY) اس قدر اپنے آپ پر بھروسے کو ایک اعتبار سے تکبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ انہیں علم تھا کہ موسم سرما اسلام آباد کے درودیوار پر دستک دے رہا ہے۔ بارشیں کافی عرصے سے ایک مسلسل اور تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ لاکھ دو لاکھ لوگوں سے حکومت کے ایوانوں کی ناکہ بندی تو کی جا سکتی ہے ، انہیں محض ایک میدان میں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مائوزے تُنگ کے ملین مارچ کو ان لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ وہ جان ہتھیلی پر رھ کر نکلا تھا۔ صحیح معنوں میں ایک انقلابی تھا۔ اسکے ہدف بڑے واضح تھے۔ دارالخلافہ تک پہنچتے پہنچتے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اس میں اور مولانا میں سوائے میم کے کوئی قدر مشترک نہیں۔ محض ڈراوے اور گیڈر بھبکیوں سے حکومتیں نہیں جاتیں…دو بڑی پارٹیاں انکے ساتھ نہیں تھیں۔ انکے اپنے مسائل ہیں۔ قیادت پس دیوار زنداں ہے۔ مقدمات کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہے۔ ہر قسم کی بیماریوں کے نرغے میں ہے اور ایک بہت بڑی قانونی جنگ لڑ رہی ہے۔ ان حالات میں وہ انکا کیسے اور کہاں تک ساتھ دیتے؟ ویسے بھی جو لوگ چھوٹے میاں صاحب کو جانتے ہیں انہیں بخوبی علم ہے کہ یہ دکھاتے ’’سجی‘‘ ہیں اور ’’مارتے‘‘ کھبی ‘‘ ہیں میں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ دھوکہ دیتے ہیں یہ بازی گر کھلا۔ بلاول ہنوزسیاست کی رفت۔ اور بُود سے گزر رہا ہے

؎ لیتا ہوں مکتبِ غم دل میں سبق ہنوز

لیکن یہی کہ رفت گیا اور بُود تھا

چونکہ سیاست اسکے خون میں ہے، ایک نہ ایک د ن اپنے اسیر والا صاحب اور شہید بی بی کی طرح پختہ سیاست دان بن جائیگا…عراق، لبنان اور کسی حد تک ایران کے حالات کو دیکھتے ہوئے مولانا صاحب کا خیال تھا کہ غربت، بے روزگاری اور بیماری کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے عوام جوق در جوق انکے ساتھ ملتے جائینگے اور اس طرح کارروان بڑھتا چلا جائے گا۔ بوجوہ ایسا نہ ہو سکا۔

مولانا نے کہا ہے کہ آزادی مارچ بے مقصد نہیں تھا۔ وہ کچھ نہ کچھ لیکر واپس آئے ہیں۔ ان کی دھاک نے ا یوانوں کو لرزہ بر اندام کر دیا ہے۔