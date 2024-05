کانز فلم فیسٹیول کا سب سے بڑا ایوارڈ امریکی فلم انورا نے جیت لیا

شیئر کریں:

فرانس میں ہونے والے کانز فلم فیسٹیول کی 77 ایڈیشن کی رنگا رنگ تقریب اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔فیسٹیول کا سب سے بڑا ایوارڈPalme D or امریکی کامیڈی ڈرامہ فلم Anora نے جیت لیا۔تقریب میں Jesse Plemons بہترین اداکار قرار پائے جبکہ Karla Sofía Gascón کے علاوہ Selena Gomez Adriana Paz اور Zoe Saldaña بہترین اداکارہ کا ٹائٹل حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔اس کے علاوہ گرینڈ پرائز ایوارڈ بھارتی رائٹر و ہدایتکار پائل کپاڈیہ نے ڈرامہ فلم 'آل وی امیجن ایز لائٹ' پر جیتا۔اسپیشل جوری پرائز ایرانی فلم ساز محمد رسولوف نے اپنی ڈرامہ فلم The Seed of the Sacred Fig پر حاصل کیا۔