بھارت: ایک اور مسلمان اور اس کی حاملہ بہن پر ہندو انتہا پسندوں کا بدترین تشدد

بھارت میں مسلمان دشمنی کا ایک اور لرزہ خیز واقعہ سامنے آ گیا۔غیرملکی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست تلنگانا کے علاقے نرسا پور میں ہندو انتہاپسندوں کے ہجوم نے مسلمان شخص کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلمان شخص کی بہن نے ہندو انتہاپسندوں سے بھائی کو بچانے کی کوشش کی تو ہجوم اس پر بھی پل پڑا اور حاملہ خاتون کو ٹھڈے مارے اور بہیمانہ تشدد کیا جس کے نتیجے میں خاتون اپنے بچے سے محروم ہوگئیں۔ رپورٹس کے مطابق ہندو انتہاپسندوں نے مسلمان بھائی اور بہن پر تشدد کے دوران ہندوؤں کے مذہبی نعرے بھی لگائے۔

Location: Narsapur, Telangana

A Hindu far-right mob chanting “Jai Shri Ram” slogans brutally assaulted a Muslim hotel owner after he had an argument with a man over delivery of gas cylinder.

During the assault, when his pregnant sister tried to intervene, she was also…