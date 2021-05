آئی سی سی نے ون ڈے رینکنگ جاری کردی

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل(آئی سی سی)نے تازہ ترین ون ڈے رینکنگ جاری کر دی۔آئی سی سی کی جاری کردی رینکنگ کے مطابق بولنگ رینکنگ میں پاکستانی بالر محمد عامر ٹاپ 10 سے آئوٹ ہو گئے اور 11ویں نمبر پر چلے گئے۔آئی سی سی بولنگ رینکنگ میں کوئی بھی پاکستانی ٹاپ ٹین میں شامل نہیں ہے۔پاکستانی کرکٹر شاہین آفریدی کی بھی تنزلی ہو گئی اور وہ 12ویں نمبر کے بالر بن گئے۔ نیوزی لینڈ کے ٹرینٹ بولٹ پہلے نمبر پر براجمان ہیں جبکہ بنگلادیش کے مہدی حسن دوسرے اور مستفیض الرحمان نویں نمبر کے بالر بن گئے۔قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی نمبر ون پوزیشن برقرار ہے جبکہ بھارت کے ویرات کوہلی دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ بھارتی کھلاڑی روہت شرما تیسرے نمبر پر براجمان ہیں۔نیوزی لینڈ کے روس ٹیلر چوتھے اور آسٹریلیا کے ایرون فنچ پانچویں نمبر پر ہیں۔

