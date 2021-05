حکومت کا 19 سال سے زائد عمر کے افراد کیلئے ویکسی نیشن رجسٹریشن کھولنے کا فیصلہ

حکومت نے کل سے 19 سال سے زائد عمر کے افراد کیلئے ویکسی نیشن رجسٹریشن کھولنے کا فیصلہ کرلیا۔

وفاقی وزیر منصوبہ بندی و سربراہ این سی اوسی اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ این سی او سی اجلاس میں 19 سال سے زیادہ عمر کے افراد کیلئے ویکسی نیشن رجسٹریشن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اب سب کیلئے رجسٹریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔

In today's NCOC meeting we decided to open up vaccination registration for all 19 years and above. This registration will start from tomorrow. So now registration will be open for the entire national population which is approved by health experts for covid vaccination