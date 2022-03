ایٹمی قوت پاکستان سمیت 57 مسلم ممالک (2)

شیئر کریں:

معزز قارئین !دُنیا کے 193 ملک اقوام متحدہ کے رُکن ہیں اور پاکستان سمیت دُنیا کے 9 ملک امریکہ ، روس، برطانیہ، فرانس، عوامی جمہوریہ چین ، بھارت ، شمالی کوریا اور اسرائیل ، ایٹمی قوتیں ہیں ۔ گویا دُنیا کے 57 مسلم ملکوں میں پاکستان واحد ایٹمی قوت ہے ۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ’’ (ہمارا ازلی دشمن) بھارت فروری 1974ء میں پہلی بار اور 11 مئی 1998ء کو دوسری بار ایٹمی تجربہ کر کے ایٹمی قوت بن چکا تھا ۔ بعد ازاں وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دَور میں 1976ء میں پاکستان نے ایٹمی پروگرام کا آغاز کِیا تھا ۔ 1985ء میں صدر جنرل ضیاء اُلحق کے دَور میں ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کرلی تھی لیکن ایٹمی تجربہ 28 مئی 1998ء کو وزیراعظم نواز شریف کے دَور میں کِیا گیا ۔ یاد رہے کہ ’’ اِس سے پہلے سوویت یونین ’’ ایٹمی قوت ‘‘ کہلاتا تھا لیکن 25 دسمبر 1991ء کو اُس کی تحلیل (Dissolution) کے بعد روس ایٹمی قوت کہلاتا ہے۔

’’ ہفتہ وار تعطیلات !‘‘

مَیں زیادہ تفصیل میں نہیں جائوں گا ، صرف اتنا عرض کروں گا کہ ’’ہر قوم کی اپنی اپنی شناخت ہوتی ہے ، جمعتہ المبارک مسلمانوں کا پاکیزہ ، عبادت کا دِن ہے۔ ’’ہفتہ ‘‘ (Saturday) یہودیوں کا عبادت اور آرام کا دِن ہے، جسے ’’ یوم سبت ‘‘ (Sabbath Day) کہا جاتا ہے اور ’’ اتوار ‘‘ (Sunday) عیسائیوں کا دِن بھی یہی درجہ رکھتا ہے ۔

نیز "Easter" کے اتوار (Sunday) سے پہلے پڑآنے والے جمعہ کو عیسائی قوم ( اپنے عقیدے کے مطابق ) حضرت عیسیٰ ؑ کے صلیب چڑھانے کی یاد مناتی ہے، جسے "Good Friday" کہا جاتا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ ’’صدیوں پہلے یہودیوں اور عیسائیوں نے ’’ شاید قیام امن کی خاطر ‘‘ یا مسلمانوں کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کے لئے ہفتہ میں دو چھٹیاں ’’ہفتہ ‘‘ (Saturday) اور ’’اتوار ‘‘ (Sunday) کا ’’عقیدہ ‘‘ بنا لیا ہے؟ ۔ ہمارے پیار ے پاکستان میں بھی ؟ ۔

’’ اجتہاد یا فتویٰ ! ‘‘

معزز قارئین !ہمارے علماء قرآن و حدیث اور اجماع پر قیاس کر کے شرعی مسائل کی آگاہی کو ’’ اجتہاد ‘‘ کہتے ہیں اور شرع کے حکم / فیصلے کو ’’ فتویٰ ‘‘ کہتے ہیں ۔ عرصہ دراز سے یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ ’’ "Banking System" کو متاثر نہ کرتے ہُوئے ہفتہ میں دو تعطیل ( یعنی ہفتہ اور اتوار کی دو چھٹیاں ) منانے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا ؟۔ سعودی عرب میں جمعہ (Friday) اور ہفتہ (Saturday) کو دو ہفتہ وار چھٹیاں منائی جاتی ہیں ؟ ۔

’’ریاض میں یادگار تقریب ! ‘‘

معزز قارئین !20 مئی 2017ء کو ، سعودی عرب کے داراُلحکومت ریاض میں 34 مسلمان ملکوں کے سربراہوں کی کانفرنس میں (اُن دِنوں امریکی صدر ) "Donald Trump" مہمان خصوصی تھے ، جنہوں نے اپنے خطاب میں "The New World Order" کا اعلان کرتے ہُوئے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ’’ اگر مسلمان ، یہودی اور عیسائی مل جائیں تو دُنیا میں امن قائم ہوسکتا ہے!‘‘ ۔

اِس پر 24 مئی 2017ء کو مَیں نے اپنے کالم میں سوال کِیا تھا کہ’’ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وضاحت نہیں کی کہ ’’ اسلام ، یہودیت اور عیسائیت ، تین مختلف مذاہب کے لوگ کس بنیاد اور کس شرط پر آپس میں مل جائیں اور کس مقام پر ؟‘‘۔ کیا "Give And Take" کی بنیاد پر ؟۔

مَیں نے لکھا تھا کہ ’’ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ’’New Testament‘‘ ( انا جیل ) میں پڑھا ہوگا کہ’’ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ ؑ کو خُدا کا رسول/ پیغمبر تسلیم نہیں کِیا تھا ۔ اور (عیسائی عقیدے کے مطابق ) اُنہوں نے رومن حکمرانوں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام صلیب پرچڑھوایا ۔ عرصۂ دراز سے یہودیوں اور عیسائیوں میں ’’ مُک مُکا‘‘ ہوگیا ہے ۔ عیسائیوں نے یہودیو عیسیٰ ’’مبیّنہ قتل ‘‘معاف کردِیا ۔ کئی ملکوں میں دونوں مذاہب کے لوگ ’’اک مِک‘‘ ہوچکے ہیں‘‘ ۔معزز قارئین !پنجابی زبان میں ’’ ماہی ‘‘ محبوب کو کہا جاتا ہے ۔ نہ جانے کس پنجابی مٹیار (خاتون ) نے کہا تھا کہ …

مَیں تے ماہی اِنج مِل گئے

جِیویں ٹِچ بَٹناں دِی جوڑی !

ہفتہ (Saturday) یہودیوں کا عبادت اور آرام کا دِن ہے اور اتوار‘‘ (Sunday) عیسائیوں کا۔ پھر دونوں مذاہب کے بڑوں ؔکی ہدایت پر ۔ ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں منائی جانے لگیں ۔ مسلمان، یہودیوں اور عیسائیوں کو ’’ اہلِ کتاب‘‘ (The People of The Book) تسلیم کرتے ہیں ، اِس لئے اُن سے ہم آہنگی کے لئے پاکستان سمیت کئی دوسرے مسلمان ملکوں میں بھی ہفتہ اور اتوار کو ہی دو چھٹیاں منائی جاتی ہیں ۔

’’ مقدس بائیبل ‘‘ میں حضرت موسیٰ ؑ اور حضرت دائودؑ پر نازل ہونے والی دو آسمانی کتابیں توریتؔ (Torah) اور زبورؔ (Pslams of David) اور ’’New Testament‘‘ (عہد نامہ جدید) میں حضرت عیسیٰ ؑ کے حوالے سے ’’ حواریوں (Apostle) کی لِکھی ہُوئی اناجیلؔ (Gospels) شامل ہیں۔

یہودیوں کی ’’The Jewish Bible‘‘ الگ ہے ۔ مسلمان حضرت موسیٰ ، حضرت دائودؑ اور حضرت عیسیٰ ؑ کو اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر مانتے ہیں لیکن یہودی اور عیسائی حضرت نبی ٔکریم صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں مانتے۔

محترم صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب!۔ اگر آپ کی خواہش کے مطابق دُنیا میں امن کے قیام کے لئے مسلمان عُلمائے کرام آپ سے مطالبہ کریں کہ ’’آپ واحد سپر پاور کے سربراہ کی حیثیت سے ’’Christian Bible‘‘ اور ’’The Jewish Bible‘‘ میں قرآن پاک (The Quran) کو شامل کرادیں تو آپ کیا کریں گے؟ یقین کریں کہ اِس پر خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز تو بہت ہی خوش ہوں گے ! ‘‘ ۔

"......World of Disorder"

معزز قارئین ! ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو اپنا "New World Order" نافذ نہیں کر سکے ۔ 20 جنوری 2021ء کو جناب "Joe Biden" امریکی صدر منتخب ہُوئے تو17 مئی 2020ء کو میرے کالم کا عنوان تھا ۔ "The New World of Disorder" ۔ مَیں سوچ رہا ہُوں کہ ’’ ایٹمی قوت پاکستان سمیت 57 مسلم ممالک اُمت ِ مسلمہ کی کس طرح راہنمائی کرینگے ؟ ‘‘۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(ختم شد )