سرفراز احمد کی بیٹے کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل

پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور وکٹ کیپر بیسٹمین سرفراز احمد کی بیٹے کے ساتھ شاندار تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔تفصیلات کے مطابق پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک تصویر شیئر کی، یہ تصویر پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے دوران لی گئی ہے۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرفراز احمد اپنے بیٹے عبد اللہ سرفراز کے ساتھ گراؤنڈ میں اٹھکھیلیاں کر رہے ہیں۔

Your son walking beside you is the best feeling ever Mashallah ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/rM29wkjiU1