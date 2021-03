50 سال سے زائد افراد کی رجسٹریشن 30 مارچ سے شروع ہوگی, اسد عمر

اسد عمر کا کہنا ہے کہ 50 سال سے زائد افراد کی رجسٹریشن 30 مارچ سے شروع ہوگی ہے۔

تفصیلات کے مطابق جمعہ کہ روز اسد عمر کا ٹویٹ میں کہنا ہے کہ 50 سال سے زائد افراد کی کورونا رجسٹریشن شروع کرنے کا فیصلہ، 50 سال سے زائد افراد کی رجسٹریشن 30 مارچ سے شروع ہوگی، 60 سال سے زائد افراد کی رجسٹریشن پہلے سے جاری ہے، 50 سال سے زائد افراد کی رجسٹریشن کیلئے حوصلہ افزائی کی جائے۔

Registration of those who are 50 plus for covid vaccination will be opened on march 30th. Registration of those who are 60 and older has already been open. Encourage everybody who is 50 plus to register when the registration is opened for them on 30th.