 پاکستان ,کویت کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے منتظر :وزیر اعظم 

وزیر اعظم شہباز شریف نے شیخ احمد نواف الاحمد الجابر الصباح کو کویت کا وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام میں وزیراعظم نے شیخ احمد نواف الاحمد الجابر الصباح کے لئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

I congratulate His Highness Sheikh Ahmad Nawaf Al Ahmad Al-Jaber Al-Sabah on his appointment as Prime Minister of Kuwait. I look forward to working closely with him to further strengthen Pakistan-Kuwait fraternal relations, rooted deep in shared values & commonality of interests.