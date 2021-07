فیصل جاویدکی عمران خان کو ٹوئٹر پر 14 ملین فالوورز مکمل ہونے پر مبارکباد

پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید خان نے وزیراعظم عمران خان کو ٹوئٹر پر 14 ملین فالوورز مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر فیصل جاوید خان نے وزیراعظم عمران خان کے ٹوئٹر اکائونٹ کا سکرین شاٹ شیئر کیا ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ وزیراعظم کو ٹوئٹر پر 14 ملین صارفین نے فالو کرلیا ۔فیصل جاوید خان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ماشااللہ! وزیر اعظم عمران خان نے ٹوئٹر پر 14 ملین فالوورز کا سنگِ میل عبور کرلیا ۔انہوں نے لکھا کہ ٹوئٹر فالوورز میں اضافے کے بعد عمران خان نے تاریخ رقم کردی کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے پہلے پاکستانی وزیراعظم اور سیاستدان ہیں،اب عمران خان دنیا کے مقبول ترین عالمی رہنمائوں کی فہرست میں بھی شامل ہوگئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہورہا ہے۔

Prime Minister Imran Khan's Twitter followers cross 14 Million mark Masha'ALLAH. The most followed Twitter account of any leader in Pakistan and also PM Khan is one of the most followed world leaders on social media and his popularity continues to soar. pic.twitter.com/KDy8cwL0wT