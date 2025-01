KIPS کو پاکستان کا پہلا لائٹ ہائوس سکول بننے کا اعزاز

لاہور (نوائے وقت نیوز) گلوبل ٹیم کا KIPS کا دورہ‘ پہلا لائٹ ہائوس سکول بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ گزشتہ دنوں Leader in Me کی گلوبل ٹیم نے KIPS اسکول علامہ اقبال ٹائون کیمپس لاہور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کیمپس میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جہاں Leader in Me کی ٹیم کے ہمراہ KIPS اسکول کی مینجمنٹ ، اساتذہ، والدین اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی اور Leader in Me ٹیم کے سربراہ شون کُووے (Sean Covey) نے پر اپنے خطاب میں ٹیم کی کوششوں اور خصوصاً لیڈرشپ کی صلاحیتوں سراہا اور KIPSاسکول کو پاکستان کا پہلا لائٹ ہائوس اسکول کا اعزاز حاصل کرنے پر مبارک باد پیش کی ۔ تقریب میں طلباء اور والدین نے اپنی اپنی سطح پر Leader in Me پروگرام کے ذریعے حاصل ہونے والی مثبت تبدیلیوں کو اُجاگر کیا ۔ یقینا KIPS اسکول کی یہ کامیابی ملکی سطح پر تعلیمی سیکٹر میں ایک اہم سنگِ میل ہے۔ KIPSایجوکیشن سسٹم گزشتہ33سالوں سے پاکستان میں تعلیمی سرگرمیاں اورخدمات کی فراہمی میں مصروف عمل ہے۔ آج KIPSاپنے وسیع تجربے اور نیٹ ورک کے ساتھ پاکستان میں ایوننگ کوچنگ، انٹری ٹیسٹس اور سی ایس ایس امتحانات کی تیاری میں نمبر 1اور لیڈنگ ادارے کی حیثیت سے متواتر کامیابی کی بہترین مثالیں قائم کر رہا ہے ۔KIPSاسکولز اور کالجز کے پھیلتے ہوے کیمپسز پاکستان کے تعلیمی شعبہ کی ترقی اور بہتری میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔