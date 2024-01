 پاک ایران تعلقات خوش آئندبحالی

شیئر کریں:

آواز خلق

فاطمہ ردا غوری

fatemabinterafique@gmail.com



فارسی شاعر محمود درویش نے ایک موقع پر کہا تھا کہ

سلام برزمینی کہ برای صلح آفریدہ شد

وھیچ روزی روی صلح ندید

ترجمہ : (سلام اس سرزمین پر کہ جو امن و صلح کے لئے بنائی گئی

لیکن ایک دن بھی امن کا نہ دیکھ سکی)

حالیہ چند دن پاک ایران کشیدگی کے سبب نہایت تکلیف دہ ثابت ہوئے ایران کی جانب سے خاموش اور حیران کن حملے نے شش و پنچ میںمبتلا کیے رکھا منتظر رہے کہ شاید اس جانب سے کوئی معذرت خواہانہ پیغام آ جائے اور حالات ہماری دلی خواہش کے مطابق ڈگر پر آجائیں لیکن حملے کے کئی گھنٹے بعد تک ایسا کچھ نہ ہوا ور ایران کے اس عمل نے من حیث القوم ہم پاکستانیوں کو گہرے رنج سے دوچار کیا اسی طرح کا صدمہ پاکستانیوں کو تب بھی ہوا تھا جب پاکستان نے جنداللہ کے عہدیدار کو ایران کے حوالے کیا اور ایران نے اسے پھانسی دیدی بدلے میں پاکستان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ۔

جنوری 2003 ء میں ایران اور بھارت کے درمیان ہونے والے معاہدہ نے بھی پاکستان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا اور اب اس خاموش حملے نے بھی ہمارے دلوں کو دہلا کر رکھ دیا جس کے بعد پاکستان نے بھی اپنی سرحدی خلاف ورزی کے پیش نظر سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی پیشہ وارانہ مہارت برداشت اور حاضر دماغی کے نتیجہ میں " مرگ بر ٗ سرمچار" کے نام سے ایران میں کامیاب آپریشن کیا اور ایران میں بیٹھے بلوچ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جو وقت کی ضرورت بھی تھا، حالات کا تقاضابھی اور ایک واضح پیغام بھی تھا کہ اگر ہم امن کے خواہاں ہیں تو اسے ہماری کمزوری ہر گز نہ سمجھا جائے ہماری جوابی کارروائی بتا چکی ہے کہ پاکستانی عوام اور پاک فوج ہر طرح کے حالات کے لئے تیار ہے!

اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ ایران ہر لحاظ سے پاکستان کے لئے اہمیت کا حامل رہا ہے خواہ وہ اہمیت علمی و ادبی اعتبار سے ہو ،ملکی سطح پر تعلقات کے اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے لئے ہمیشہ لازم و ملزوم رہے ہیں چونکہ ہمسایہ ملک علم و ادب کی سرزمین ہونے کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کے کئی اہم مذہبی مقامات اپنی پاک مٹی میں سنبھالے ہوئے ہے ہر پاکستانی شیعہ ہوں یا اہلسنت اپنی میراث کے رکھوالے ملک ایران سے محبت رکھتا ہے تصوف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیائے تصوف کی اہم ترین شخصیا ت سرزمین ایران سے منسلک رہی ہیں حافظ شیرازی ٗ سعدی شیرازی ٗ مولانا روم اور دیگر کئی بڑے نام سرزمین ایران سے وابستہ ہیں فارسی صدیوں تک برصغیر کے مسلمانوں کی تہذیبی شناخت رہی مغل عہد میں ایرانی شعراء ہی تھے جنہیں جہانگیر اور شاہ جہاں کے درباروں سے

" ملک الشعراء " کے خطابات ملتے رہے علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کی ایران میں پذیرائی کسی تعارف کی محتاج نہیں خسرو اور بیدل کے شعری مجموعے پاکستان میں مل سکیں یا نہ مل سکیں ایران میں ضرور محفوظ ہیں زبانی فارسی سے علمی و ادبی رشتہ ہونے کے سبب زمانہ طالب علمی میں ہمیں بھی ایران شناسی کے حوالے سے ایران یاترا اور ایرانیوں کی شیری زبانی اور میزبانی سے مستفید ہونے کا اتفاق ہو چکا ہے وہاں مہمان نوازی کا عالم کچھ یوں رہا کہ ایران شناسی کے لئے آنے والے ہر پاکستانی کو اس پیمانے پر عزت و تکریم کا حقدار سمجھا جاتا تھا کہ یہ اقبال لاہوری کے وطن سے ہیں عقیدت کا یہ عالم تھا کہ اقبال کی سرزمین سے آنے والا ہر شخص ان کے نزدیک عقیدت و عزت کا حقدار تھا حالانکہ یہ حقیقت اب بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ اقبال کا زندگی بھر ایران کی سرزمین پر قدم رکھنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن حیرت انگیز طور پران کی شاعری کا بیشتر حصہ فارسی زبان پر مشتمل ہے کہتے ہیں کہ جب اس حوالے سے اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ وہ فارسی زبان میںہی کیوں لکھتے ہیں تو ان کاجواب تھا کہ

"its comes to me in persian"

انہیں اقبال لاہوری نے تہران کو امن و آتشی کا گہوارہ گردانتے ہوئے کیا خوب فرمایا تھا کہ

تہراں ہو گر عالم مشرق کا جنیوا

شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے

ان تمام اہم نقاط کے ساتھ ملکی سطح پر بھی پاک ایران تعلقات کی تاریخی اہمیت سے بھی انکارنہیں کیا جا سکتا یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے ایران وہ پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو سفارتی سطح پر آزاد تسلیم کیا بعد ازاں 1948 ء میں قائداعظم محمد علی جناح نے راجہ غضنفر علی کو ایران کا پہلا سفیر مقرر کیا جبکہ ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی پہلے غیر ملکی سربراہ تھے جنہوں نے 1950 ء میں پاکستان کا باضابطہ دورہ کیا اور 1950 ء میں ہی پاکستان اور ایران کے درمیان دوستی کا معاہدہ ہوا مزید برآں 1950 سے 1979 تک ایران پاکستان کو تیل اور سفارتی مدد فراہم کرنے والا اہم ملک تھا 1965 اور 1971 میں بھارت کے ساتھ جنگوں میں پاکستان کو اسلحہ فراہم کرنے والا ملک بھی ایران ہی تھا

یاد آ رہا ہے کہ سکندر مرزا کی اہلیہ کا تعلق بھی ملک ایران سے تھا یہ وہی سکندر مرزا ہیں جو 1959 ء میں برطانیہ جلا وطن ہوئے 1969ء میں لند ن میں ہی انتقال کر گئے اور اس وقت کے صدر یحیی خان نے انہیں مشرقی پاکستان میں دفن کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے اپنے ذاتی طیارے کے ذریعے سکندر مرزا کی میت ایران منگوائی اور انہیں تہران میں سپرد خاک کیا گیا کہنا یہ مقصود ہے کہ ملکی ٗ سیاسی، مذہبی ٗ جغرافیائی،ادبی اور معاشی سطح پر دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کی ڈھال رہے ہیں ایک عرصہ سے خانہ فرھنگ ایران سے منسلک ہونے کے سبب یہ کشیدگی ہمارے لئے افسردگی کا باعث رہی لیکن صدشکر پاک ایران کشیدگی ختم ہو گئی اور باہمی دو طرفہ روابط بحال ہو گئے جس کا باضابطہ اعلان قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں کیا گیا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وفاقی کابینہ سے مشاورت کے بعد باقاعدہ فیصلوں کی توثیق کی اور کامیاب آپریشن" مرگ بر ٗ سرمچار" پرسپہ سالار جنرل عاصم منیرسمیت پاک فوج کو مبارکباد دی اور ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا مزید برآں تادم تحریر یہ امر خوش آئند ہے کہ سفارتی تعلقات کی بحالی سے دونوں ممالک کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں اور باہمی کشیدگی میں طوالت کسی طور مناسب نہیں اور اس باہمی چپقلش سے صرف اورصرف اسلام دشمن عناصر کو ہی فائدہ ملے گا جو کہ گھات لگائے ہوئے موقع کی تلاش میں ہیں لیکن اس بات کی نشاندہی بھی ازحد ضروری ہے کہ آئندہ ایسی پیش قدمی ٗ سرحدوں کی خلاف ورزی پر ہم امت مسلمہ کے نام پر کسی قسم کی جذباتیت کا شکار نہیں ہونگے کیونکہ حقائق سے نظریں چراء کر امت مسلمہ کا راگ الاپتے ہم پاکستانی مسلمانوں کو اس حقیقت کا بخوبی ادراک ہے کہ امت مسلمہ میں کونسا اتحادپنپ رہا ہے ؟سعودی عرب اور ایران عرصہ دراز سے آمنے سامنے رہے ترکی اور ایران مخالف کیمپوں کا حصہ ہیں شام اور عراق میں مسلمان مسلمان کا قاتل ہے بنگلہ دیش میں مشترکہ پاکستان کے حمایتی رہنمائوں کو کئی سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک سزاوار ٹھہرایا جاتا ہے اگر اتحاد نام کی کوئی چیز اسلامی ممالک کے درمیان رہنے دی گئی ہوتی تو عرب عراق کے خلاف امریکہ کے حواری نہ بنتے اور امت مسلمہ کی فوج کے ہوتے ہوئے فلسطین و کشمیر میں اب تک ظلم و بربریت کا بازار گرم نہیں رہتا

یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان کی ہمسایہ ملک بھارت سے ازلی دشمنی تو مسئلہ کشمیر کے حل تک قائم رہنا ایک اٹل حقیقت ہے لیکن دشمنی کی جس سطح پر ہمسایہ ملک بھارت فائز ہے ہمسایہ اسلامی ملک ایران کو کسی طور بھی اس پیرائے میں رکھنا مناسب عمل نہیں !!!

سوچنے کی بات یہ ہے آخر ایسی کونسی طاغوتی طاقتیں ہیں جو امت مسلمہ کے درمیان دراڑ کا باعث ہیں جو مغلوب ہونے کے لئے ایک مرتبہ پھر کوشاں ہیں حالات کی مزید ابتری اور بگاڑ کے لئے مکروہ منصوبہ بندی جاری ہے ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم ممالک اپنے تعلقات کی خرابی میں اضافے کی بجائے ان طاقتوں سے نمٹنے کی تیاری کریں جو دراصل امت مسلمہ کے درمیان انتشار اور افراتفری کا باعث ہیں راحت اندوری نے اس حوالے سے بہت مستند کہا تھا کہ

سرحدوں پر بہت تنائو ہے کیا

کچھ پتا کرو چنائو ہے کیا

خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں

تیسری سمت کا دبائو ہے کیا ۔۔