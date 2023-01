بابر اعظم نے آئی سی سی ایوارڈز کا میلہ لوٹ لیا، کرکٹر آف دی ایئر قرار

قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے آئی سی سی ایوارڈز کا میلہ لوٹ لیا۔

تفصیلات کے مطابق بابر اعظم نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کا سب سے بڑا ایوارڈ ’کرکٹر آف دی ائیر‘ اپنے نام کرلیا۔

Double delight for Babar Azam ????

After being named the ICC Men's ODI Cricketer of the Year, the Pakistan star bags the Sir Garfield Sobers Trophy for the ICC Men's Cricketer of the Year ????#ICCAwards