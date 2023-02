لاہور قلندرز کا پشاور زلمی کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ

لاہور: لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کیخلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔لاہور قذافی سٹیڈیم میں ہونیوالے پہلے جبکہ پی ایس ایل 8 کے 15ویں میچ میں لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے ٹاس جیت کر ملتان سلطانز کیخلاف پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی مدمقابل ہیں، میچ کا ٹاس قلندرز کے حق میں آیا تو کپتان شاہین آفریدی نے پہلے بیٹنگ کرنے کا اعلان کیا۔

لاہور کی ٹیم میں آج کے میچ کیلیے دو تبدیلیاں کی گئیں ہیں، کامران غلام اور شائے پوپ کی جگہ سیم بلنگز اور عبداللہ شفیق کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ پشاور زلمی نے اب تک چار میچز کھیلنے جن میں سے انہین دو میں فتح اور دو میں شکست کا سامنا رہا جبکہ لاہور قلندرز اب تک لیگ کے تین میچز کھیل چکی ہے جس میں سے انہیں صرف ایک میں شکست کا سامنا رہا ہے۔

???? TOSS UPDATE ????@lahoreqalandars win the toss and elect to bat first ????

Follow ball-by-ball updates: https://t.co/mnfvTrNYN2#HBLPSL8 | #SabSitarayHumaray | #LQvPZ pic.twitter.com/PzwdzUhQNQ