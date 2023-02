کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کو 66 رنز سے زیر کردیا

کراچی: کراچی کنگز نے پی ایس ایل 8 کے کراچی میں ہونیوالے آخری میچ میں ملتان سلطانز کو 66 رنز سے ہرا دیا۔

ٹاس کے وقت گفتگو کرتے ہوئے کراچی کے کپتان عماد وسیم نے ٹیم میں ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق بتایا تھا کہ موسیٰ خان،طیب طاہر اورتبریز شمسی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں۔

عماد نے بتایا تھا کہ آج کے میچ کے لیے ٹیم سے عمران طاہر،حیدرعلی اور محمد عمر کو ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ہے جب کہ ہم اس پچ پر پہلے بیٹنگ کرناچاہتے تھے.ہوم پچ پر کھیلنے کا تجربہ ہے۔

دوسری جانب محمد رضوان کا کہنا تھا کہ پچ کا اندازہ نہیں اس لیے باؤلنگ کو ترجیح دی ہے، ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔

What a show this has been! Home team @KarachiKingsARY shifted the momentum of the game in front of a roaring crowd! #SabSitarayHumaray l #HBLPSL8 l #KKvMS pic.twitter.com/8YEM1lTXfR