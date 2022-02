آج پی ایس ایل کی تاریخ کا بہترین میچ ہوا، آفریدی کی لاہور قلندرز کو مبارکباد

شاہد آفریدی نے اپنے داماد شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آج کا میچ بہت بہترین ہوا۔۔

پی ایس ایل 7 کے دوسرے ایلیمینٹر میں لاہور قلندرز نے انتہائی دلچسپ مقابلے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 رنز سے شکست دینے کے بعد دوسری مرتبہ پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں رسائی حاصل کرلی۔لاہور قلندرز کی جیت پر قومی ٹیم کے سابق کپتان اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی جانب سے اپنا آخری پی ایس ایل کھیلنے والے شاہد خان آفریدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے لاہور قلندرز کو مبارکباد دی۔

شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ آج میں نے پی ایس ایل کی تاریخ کا بہترین میچ دیکھا۔ لاہور قلندرز اس جیت کی حقدار تھی جس پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں ۔

Today I witnessed one of the best matches in the PSL history. Congratulations @lahoreqalandars on a well deserved win! Great display of captaincy by Shaheen throughout the tournament. Good luck to both of the finalist teams . Thank you Saad for the dinner ???? pic.twitter.com/FNw18SVoKl