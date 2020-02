صدرِ مملکت کی قابل فخر باتیں

شیئر کریں:

الوداع کہتے موسم سرما کی کسی حد تک خنک اور تمازت سے معمور خوشگوار فضا میں ان ہستیوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے جنہوں نے آج سے تقریباً72سال قبل مسلمانانِ ہند کے نجات دہندہ قائداعظم محمد علی جناحؒ کی زیر قیادت اپنے لئے ایک الگ مملکت حاصل کرنے کی کامیاب جدوجہد کی تھی۔ یہ ہستیاں کارکنانِ تحریک پاکستان تھے جو نظریۂ پاکستان ٹرسٹ کی دعوت پر 12ویں سالانہ سہ روزہ نظریۂ پاکستان کانفرنس میں شرکت کی خاطر ملک کے گوشے گوشے سے شاہراہ ِقائداعظمؒ ،لاہور پر واقع ایوان کارکنان تحریک پاکستان تشریف لائے تھے۔ قد آور سر سبز پیڑوں میں گھری اس ایوان کی پر شکوہ عمارت پر عجیب سا سحر طاری تھا۔ درحقیقت یہ عمارت بابائے قوم کے افکار کے مطابق قوم سازی کا ایک عظیم الشان مرکز ہے۔ یہاں پاکستان کی نوجوان نسل کی ذہن سازی ہوتی ہے۔ انہیں قیام پاکستان کے حقیقی اسباب و مقاصد سے آگہی فراہم کی جاتی ہے‘ قائداعظمؒ کے بے لوث سپاہیوں سے ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے اور مشاہیر تحریک پاکستان کی حیات و خدمات سے روشناس کروا کر ان کے دل و دماغ میں انہی کی مانند ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ اور اُمنگ بیدار کی جاتی ہے۔ تحریک پاکستان ہی کے ایک سرگرم کارکن‘ امام صحافت اور نظریۂ پاکستان ٹرسٹ کے سابق چیئرمین محترم مجید نظامی نے اپنے خونِ جگر سے اس قومی نظریاتی ادارے کی آبیاری کی اور اسے ان پاکستانیوں کی اُمیدوں اور آرزوئوں کا مرکز بنا دیا جو اس مملکت خداداد کو حقیقی معنوں میں قائداعظمؒ اور علامہ محمد اقبالؒ کا پاکستان دیکھنے کے آرزو مند ہیں۔ نظریۂ پاکستان کانفرنسوں کے سالانہ بنیادوں پر انعقاد کا فیصلہ بھی انہی کا تھا جن کے وہ تمام پاکستانی شدت سے منتظر رہتے تھے جو اپنے غیور آبا و اجداد کی طرح اس مملکت کو دین اسلام کی قوت و شوکت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔گزشتہ روز 12ویں سالانہ سہ روزہ نظریۂ پاکستان کانفرنس کی افتتاحی نشست منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹرعارف علوی تھے۔ ان کی آمد پر پنجاب پولیس بینڈ نے استقبالیہ دھن بجا کر خیر مقدم کیا۔ صدر ذی وقار نے جب وائیں ہال میں قدم رکھا تو تمام حاضرین نے کھڑے ہو کر پر جوش تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ صدرِ مملکت نے ہال میں موجود کارکنان تحریک پاکستان سے فرداً فرداً مصافحہ کیا اور ان کی خیریت دریافت کی ۔ نظریۂ پاکستان ٹرسٹ کے سیکرٹری شاہد رشید نے نظامت کے فرائض سنبھالے اور افتتاحی نشست کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا جس کی سعادت قاری محمد عمر اشرف نے حاصل کی جبکہ بارگاہ رسالت مآب ؐ میں گلہائے عقیدت عالمی شہرت یافتہ نعت خواں الحاج حافظ مرغوب احمد ہمدانی نے پیش کیے۔ تمام اکابرین و حاضرین نے قومی ترانہ سنا جس کے بعد شاہد رشید نے صدرِ مملکت کو خوش آمدید کہتے ہوئے بتایا کہ ان قومی نظریاتی اجتماعات کا بنیادی مقصد پاکستانی قوم میں فکر و عمل کی یکجہتی پیداکرنا ہے ۔ان میں کارکنان تحریک پاکستان اور ان کے وارثین ‘ اساتذۂ کرام‘ دانشور‘ صحافی اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ ایک قومی ادارہ ہے جو سیاست سے بالا تر ہو کر قوم ساز سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ ہمیں بے حد خوشی ہے کہ اس وقت وطن عزیزکے سب سے بڑے آئینی عہدے پر ایک ایسی شخصیت فائز ہے جس کے خاندان نے تحریک پاکستان میں سرگرم کردارادا کیا تھا۔اسی لیے آپ جہاں جاتے ہیں‘ وہاں تحریک پاکستان کے جذبوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ چونکہ افواجِ پاکستان کے بھی سپریم کمانڈر ہیں‘ لہٰذا آپ کی یہ ہمت افزاء گفتگو ہمارے حو صلوں کو بلند کر دیتی ہے۔

شاہد رشید نے صدرِ مملکت کوآگاہ کیا کہ حکومت پاکستان کے محکمہ ڈاک کی طرف سے تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما محمود علی کے صد سالہ یوم ولادت پر ایک یادگاری ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس یادگاری ٹکٹ کی باقاعدہ رونمائی آپ کی سرپرستی میں ہو۔ اسی طرح نظریۂ پاکستان ٹرسٹ قومی زندگی میں اہم کردارادا کرنے والی خواتین کے اعتراف خدمت کیلئے ایک پر وقار تقریب آپ کی زیر صدارت لاہوریا اسلام آباد میں منعقد کرنا چاہتا ہے ۔ آپ ان دونوں تقریبات کیلئے وقت عنایت فرمائیں۔مزید برآں قراردادِ پاکستان کو منظور ہوئے 80برس ہو چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس تاریخ ساز قرارداد کی اہمیت اُجاگر کرنے کی خاطر سرکاری سطح پر ایک شایان شان تقریب منعقد کی جائے۔

صدرِ مملکت ڈاکٹرعارف علوی کا خطاب حسب معمول بڑا متوازن اور فصاحت سے لبریز تھا۔ انہوں نے نظریۂ پاکستان ٹرسٹ کو بانیان پاکستان کا فکری ورثہ نسل نوکو منتقل کرنے پر خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس قومی نظریاتی ادارے کی کاوشوں کو ہر محب وطن پاکستانی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان انتہائی منفرد اورعظیم قوم ہے جس نے لگ بھگ51لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دے کر دنیا پر اپنی اخلاقی برتری ثابت کر دی ۔ آج بھی تقریباً 27لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں وگرنہ دنیا کا تویہ حال ہے کہ کشتیوں پر سوار مہاجرین کو بحیرۂ روم میں ڈوبتے دیکھنا قبول کر لیتی ہے مگر انہیں اپنے ہاں پناہ دینا گوارا نہیں کرتی ۔ پاکستانی قوم نے بے مثال عزم و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردی کے عفریت کا سرکچل کر رکھ دیا۔ فروری2019ء میں پاکستان نے فضائی جھڑپ میں بھارتی طیارہ مار گرانے کے بعد اس کا پائلٹ بحفاظت واپس کر کے بھی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم امن پسند قوم ہیں۔ سیکولر ازم کے علمبردار بھارت میں مسلمانوں پر عرصہ ٔ حیات تنگ کر دیا گیا ہے مگر پاکستان میں ہر مذہب کے شہریوں کو یکساں حقوق اور باعزت زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہیں۔ اس کا کریڈٹ کسی فرد واحد کو نہیں جاتا بلکہ یہ پوری پاکستانی قوم کا اجتماعی فکر و عمل ہے جسے علامہ محمد اقبالؒ اور قائداعظم محمد علی جناحؒ نے طے کیا تھا۔اس کے برعکس بھارت ہندو توا کے نظریے کے تحت اپنی تباہی کے راستے پر گامزن ہے۔ راشٹریہ سوایم سیوک سنگھ(RSS)کے رہنمائوں اور بھارت کی موجودہ قیادت کا بس چلے تو وہ تاریخ کے اوراق پھاڑ ڈالے اور مسلمانوں کوہندوئوں سے بار بار معافی مانگنے اور پاکستان کی مذمت پر مجبور کرے۔ بھارت کی یہ کیفیت ہمارے لئے خطرناک ہے کیونکہ اس کا و تیرہ ہے کہ ہر بات کا الزام پاکستان کے سر تھوپ دیتا ہے۔ بھارت میں اگر آج مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہے توکل سکھ مشکل میں ہوں گے۔ درحقیقت بھارت مسلمانوں کی نسل کشی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اگر بھارت کے مسلمانوںکو تکلیف پہنچے گی تو لازماً پاکستانی مسلمان بھی تکلیف محسوس کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ عظیم اوّل کے بعد جب ترک قوم پر کوہ ِغم ٹوٹا تھا تو اس وقت برصغیر کے مسلمانوں نے دل کھول کر ان کی مدد کی تھی ۔ یہ بات آج تک ترکوں نے یاد رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے مسلمانوں پر مصائب وآلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو ترک قوم کے صدر رجب طیب اردگان ان کی حمایت کر رہے ہیں۔بھارت نے اپنے ہمسایوں سے کبھی اچھے تعلقات نہیں رکھے۔ وہ خود کو سپر پاور سمجھتا ہے‘ ایک ایسی سپر پاور جو ہمسایوں کو دوست بنانے کی بجائے ان سے ناک رگڑوانے کی کوشش کرے۔

صدر مملکت نے کانفرنس کے کلیدی موضوع’’کشمیر بنے گا پاکستان‘‘ کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ نہایت بر محل ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے مقبوضہ کشمیر کی حقیقی صورتحال اُجاگر کرنا چاہیے اور اس کے متعلق بھارت کی جانب سے پھیلائی جانے والی جعلی اور من گھڑت خبروں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ انہوںنے کہا کہ اگر بھارت کے بقول مقبوضہ کشمیر میں سب اچھا ہے تو پھر وہ غیر جانبدار مبصرین کو وہاں کا دورہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہا۔ صدرِ مملکت نے مطالبہ کیا کہ بھارت اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین اور انسانی حقوق کیلئے سرگرم عمل اداروںاور تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر تک بلا روک ٹوک رسائی دے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے متعلق تیسری رپورٹ جلد منظر عام پر لائی جائے جس میں -5اگست2019ء کے بعد پیدا شدہ صورتحال کا احاطہ کیا جائے ۔ صدرِمملکت نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر مختلف ممالک کی طرف سے چپ سادھے جانے پر اشارۃً کہا کہ آج دنیا میں اصولوں اور اخلاقیات کی بجائے مالی و تجارتی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ انہوںنے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے قوم کو راستہ دکھایا اور الحمد للہ! اب ہم اجتماعی کوششوں سے صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ ہمیں قوم سازی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ کام نہ تو بریکنگ نیوز سے اور نہ ہی جعلی خبروں سے ممکن ہے بلکہ اس کی خاطر ہمیں شعوری کوششیں کرنا ہوں گی۔ قبل ازیں نظریۂ پاکستان ٹرسٹ کے وائس چیئرمین میاں فاروق الطاف نے صدر ذی وقار کی خدمت میں خطبۂ استقبالیہ پیش کیا جبکہ سینیٹر ولیداقبال نے اظہارِ سپاس کیا۔نشست کے دوران بیگم مہناز فیع نے اپنی کتاب ’’ In my Own Words‘‘جبکہ سینیٹر ولید اقبال نے محمود علی کا یادگاری ٹکٹ صدرِ مملکت کی خدمت میں پیش کیے۔ افتتاحی نشست میں ٹرسٹ کے وائس چیئرمینز پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد اور جسٹس (ر) خلیل الرحمن خان‘ افتخار علی ملک ‘بیگم مہناز رفیع‘ چوہدری نعیم حسین چٹھہ اور دیگر اکابرین بھی موجود تھے۔ نشست کے اختتام پروزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد بزدار کی طرف سے حاضرین کو ظہرانہ دیا گیا۔

سہ پہر کو دوسری نشست بعنوان’’علماء و مشائخ سیشن‘‘منعقد ہوئی جس میں سید محمد حبیب عرفانی ‘ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اورصاحبزادہ سلطان احمد علی نے اظہارِ خیال کیا۔اس موقع پر صاحبزادہ اسد اللہ شاہ عظمت ثانی نقیب آباد شریف نے بطور مہمان خاص شرکت کی۔ نشست کی نظامت کے فرائض تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے ڈپٹی سیکرٹری حافظ عثمان احمد نے انجام دیے ۔ بعدازاں محفل سماع کا انعقاد کیا گیا۔