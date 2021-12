قومی ٹیم کے سابق فاسٹ بالرشعیب اختر کی والدہ انتقال کرگئیں

لاہور:قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے اپنے ٹویٹر اکاؤٹ سے اپنے مداحوں کواپنی والدہ کے انتقال سے متعلق آگاہ کیا ۔

میری والدہ محترمہ رضائے الٰہی سے وفات پا گئ ہیں - انا للہ وانا الیہ راجعون۔

نماز جنازہ H-8 میں بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔

My mother, my everything, with the will of Allah taala, has left for heavenly abode.

Namaz e janaza will be in H-8 after Asar Prayers.