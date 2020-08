ٹی وی نامہ   یادگار دن 

شیئر کریں:

اور پھرقدرت نے ہمیں 20 دسمبر1971 کا وہ یادگار دن دکھایا جو ہماری سیاہ رات میں ایک جلتی بجھتی قندیل کی طرح ٹمٹماتی روشنی کا ہیولا ثابت ہُوا۔ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ ہمارے وزیرِ خارجہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں پولینڈ کی قرار داد انتہائی جذباتی ،تلخ بلکہ گُستاخانہ انداز میں پھاڑ پھوڑ کر وطن واپس آتے ،تین دن کا جرنی بریک کرتے ،راولپنڈی میں سیدھے پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچے ہیں جہاں اُن کے یار کیل کانٹے سے لیس ساری تیاریاں مکمل کیئے بیٹھے’’آجا تینوں اکھیاں اُ ڈیکدیاں‘‘ گا رہے ہیں۔میرے لیے توگویا ’’مورا پیا گھر آیا‘‘ والا سماں تھا اور میرا خیال ہے یہی حال پورے مغربی پاکستان کا تھا کیوں کہ ’’روٹی، کپڑا اور مکان‘‘ کا نعرہ اس کھوکھلی قوم کو بہت بھا گیا تھا۔ سوائے اُن کے جو عاقل و بالغ تھے اور وہ آٹے میں نمک برابر تھے۔مجھے یاد ہے جب بھٹو ، ایوب خان سے روٹھنے کے بعدلاہورآ کر مال روڈ کے ایک سرے پر واقع گول باغ میں جلسے کا اعلان کیا تھا اور میں اور اُستاد قیصراُس رات بھٹو کو سننے والہانہ گول باغ پہنچے تھے تو ایوب خان کے حواریوں نے گول باغ میں پانی چھڑوا دیا تھا اور ساتھ ہی افواہ پھیلائی تھی کہ پانی میں بجلی کا کرنٹ بھی چھوڑ دیا ہے اور ساتھ ہی سانپ سانپ کا شوشہ بھی ،تو ہزاروں لوگ تتّر بِتّر ہوگئے تھے میں اور اُستاد قیصر گول باغ سے تقریباً بھاگ کر کافی ہاؤس کے پاس پہنچے تھے تو ہم نے جنابِ آغا شورش کاشمیری کو کافی ہاؤس کے باہر کھڑا پایا تھا اور آغا صاحب نے ہم سے پوچھا تھا،’’کیا ہُوا؟‘‘ اور ہم نے جلسے کے اُجڑنے کا بتایا تھا تو آغا شورش کاشمیری نے اپنا شیر جیسا سر افسوس میں ہلاتے ہوئے فرمایا تھا،’’یہ ایوب خان نے اچھا نہیں کیا‘اسے لیڈر بنا دیا!‘۔بات ہو رہی تھی بیس دسمبر کی ۔ میں اور شہباز چوہدری علی الصبح پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر درجنوں ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ ایک اور سُپر ڈرامے کا پردہ اُٹھنے کے انتظار میں ملک غلام مصطفیٰ کھر کی پریذیڈنٹ ہاؤس کے اندر باہر تُرت اونیاں جانیاں دیکھ رہے تھے۔کھر اُس روز گرے رنگ کا نرم گرم شلوار سُوٹ پہنے ، گہرے سُرمئی رنگ کی لوئی گلے میں حمائل کیئے قمیض کے اوپر کے بٹن کھولے تیزی سے اندر باہر جانے آنے میں ایسے مصروف تھا جیسے پنڈ کی بارا ت میں مُنڈے دالنگوٹیا یار پھر رہا ہوتا ہے۔ بھانت بھانت کے متعدد صحافی کھر کوکبھی نگاہوں سے فالو کرتے اور کبھی قدموں سے۔انتظار کی گھڑیاں طویل اور کھر کی حرکتیں مختصر ہوتی جارہی تھیں کہ صبح دس بجے کے قریب ایک غیر ملکی صحافی کھر کے تقریباً عقب سے طلوع ہُوا اور بآ وازِ بلند چلّایا،"He has become Chief Martial Law Administrator and President of Pakistan" ایسے لگا گویا ہر شخص کو ایک ہزار واٹ کا کرنٹ لگا ہے۔ سب صحافی بگٹُٹ بھاگے۔پھر کسی نے پنجاب ہاؤس کا نعرہ بلند کیا اور کئی گاڑیاں نکل بھاگیں۔ میں اور شہباز چوہدری بھی پنجاب ہاؤس کی طرف بھاگے اور گیٹ کے باہر کچھ صحافیوں اور تماشائیوں کے ساتھ ایک گاڑی میں جنرل گُل حسن اور ایک گاڑی میں رضائیوں اور گدوں کو اندر جاتے دیکھتے رہے۔وہاں ہمیں کھرصاحب دکھائی نہیں دیئے۔ ظاہر ہے وہ اپنے صاحب کے دیگر کاموں میں مصروف ہو گئے ہوں گے۔اس کے بعد ہم واپس چکلالہ آ گئے اور ظاہر ہے ساتھیوں کو صبح کی رننگ کمنٹری سناتے رہے۔ پھرپتہ چلا کہ رات آٹھ بجے جنابِ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور صدرِ پاکستان کی تقریر ریکارڈ ہو گی جو رات نو بجے ٹیلی کاسٹ ہوگی اور یہ کہ جنرل مینیجر آغا ناصر ریکارڈ کریں گے اور اُن کی معاونت بطور فلور مینیجر شمع حامد کریں گی۔شمع حامد جنرل شاہد حامد کی صاحبزادی اور ہماری کولیگ تھیں اور بہت سادہ اور معصوم لڑکی تھیں۔مجھے بے چینی سی لگی کہ یہ موقع میں کیوں نہ حاصل کروں۔ چنانچہ میں شمع حامد کے پاس پہنچا اور اُسے کہا کہ تم کہاں پریشان ہوتی پھرو گی تمہاری جگہ میں چلا جاتا ہوں۔شمع نے فوراً ہی کہا ،’’ ہاں تم چلے جاؤ۔‘‘ میں نے کہا’’آؤ آغا صاحب سے پوچھ لیں‘‘۔ میں شمع کے ساتھ آغا صاحب کے پاس اُن کے دفتر میں گیا اور اُن سے اجازت چاہی۔آغا صاحب نے فوراً ہی اجازت دے دی۔میں نے شمع کا شکریہ ادا کیا اور ہم ریکارڈنگ کی تیاریوں میں جُٹ گئے۔ میں پنجاب ہاؤس پہنچا۔ وہاں ریڈیو پاکستان کا اور ہمارا عملہ پہنچ چکا تھا۔ بدرالاسلام سید پنڈی سنٹرکے چیف ڈیزائنر تھے ۔ریکارڈنگ نچلی منزل کے ایک مختصر سے کمرے میں طے کی گئی۔دو کیمرے لگا دیئے گئے۔اُن دنوںکیمرے خاصے بڑے سائز کے ہوتے تھے اور ریکارڈنگ ڈھائی تین انچ چوڑی ٹیپ پر ہوتی تھی جس کا دورانیہ30 ، 60 اور 90 منٹ ہوتا تھا۔(O.B.Van )آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ وین باہر پچھلے لان میں لگ گئی۔اچانک ایک جدال سا شروع ہُوا۔جھگڑا ریڈیو اور ٹی وی کے مائیکروفون سامنے رکھنے پر تھا ۔ریڈیو والے اپنے بڑے سے مائیک کے اوپر بڑا ساریڈیو پاکستان کا لوگو لگائے اپنا مائیک بولنے والے کے منہ پر چڑھتا ہُوا رکھ رہے تھے جبکہ بدرالاسلام سیددونوں مائیک برابر برابر رکھنے پر مصر تھے۔ بس نوبت ہاتھا پائی تک نہیں پہنچی۔ بڑی مشکل سے تصفیہ ہُوا کہ ریڈیو کے مائیک کا پیرا فرنیلیا چونکہ زیادہ ہے تو ریڈیو مائیک قدرے آگے ، بولنے والے کے نزدیک ہو گا اور ٹیلیویژن کا لوگو نسبتاً چھوٹا ہے تو ذرا پیچھے ۔ یہ فضیحتا ختم ہُوا تو میں نے دیکھا کہ ا سپیکر کی نشست کے پیچھے قائدِ اعظم کی تصویر ہی نہیں۔ میں نے بدرالاسلام سیّد کی توجہ اس جانب دلائی تو ٹی وی سنٹر سے تصویر منگوائی گئی، تصویر بولنے والے کی کُرسی کے پیچھے کھڑکی کے پردے پر لٹکائی گئی توتصویر پر قائدِ اعظم کے چہرے کارُخ بولنے والے کے چہرے کے ہی رُخ پر تھا۔ یوں گویا قا ئدِ اعظم بولنے والے سے پرے خلاؤں میںدیکھتے دکھائی دے رہے تھے۔ تصویر کو اسپیکر کے دائیں طرف پردے پر لٹکایا گیا قائدِاعظم کی تصویر کا رُخ تو ٹھیک ہو گیا مگر ۔۔۔۔خیر کیمروں پر فریم درست کیئے گئے تو ریکارڈنگ ٹائم سر پر آپہنچا۔ روئداد خان ہمارے اور ریڈیو کے چیئرمین تھے آغا صاحب ریکارڈنگ روم میںفریم اورسیٹ ،لائٹنگ وغیرہ کا جائزہ لے رہے تھے کیمرہ انجینئر OB VAN میںکیمرہ کنٹرول یونٹ پر دونوں کیمروں کی تصاویر کو ایڈجسٹ کر رہے تھے تو کبھی ایک کیمرے پر ٹیلی لائٹ (کیمرہ آن ہونے پر جو مُنّی سی خبرداری بتی جل جاتی ہے) جلتی کبھی دوسرے پرکہ اچانک ایک خاموش سی ہاہا کار مچی، روئداد خا ن میرے اُلٹے ہاتھ پر آ کرکھڑے ہو گئے، آغا ناصر باہر او بی وین کی طرف دوڑے، میں نے اپنا ہیڈ فون ٹھیک کیا ملک کے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور صدر اوپر کی منزل سے گرے رنگ کا سوٹ پہنے سیڑھیاں اُترتے ریکارڈنگ کے کمرے میں داخل ہوئے

کوئی کھڑا نہیں ہُوا کیونکہ جو بھی موجودتھا پہلے سے ہی الرٹ کھڑا تھا۔بھٹو کا چہرہ بہت ہی گہری سوچ میں غرق تھا۔ لگتا تھا زمانے بھر کے غم آج صرف ایک شخص پر چھائے ہوئے ہیںبھٹو آکر سیدھے کرسی پر بیٹھے اور کیمرے کی نیلی لائٹ جلتی دیکھ کرتقریر شروع کر دی۔ آغا صاحب او بی وین سے ہیڈ فون میں انتہائی عجلت میں بولے،’’یار ان کو چپ کراؤ ابھی تو ٹیپیں ہی رول نہیں ہوئی ہیں۔‘‘ میں نے سوچا بجائے اس کے کہ میںچیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور صدرِ پاکستان کو روکوں چیئر مین پی ٹی وی موجود ہیں تو ان سے کہتا ہوں کہ ان کو روکیں۔ جیسے ہی میں نے دبی زبان میں روئداد خان صاحب سے بھُٹو صاحب کو روکنے کا کہاروئداد خان صاحب کو کپکپی لگ گئی۔میں ابھی دل ہی دل میں بیوروکریسی کو بُرا بھلا کہہ رہا تھا کہ بھُٹو صاحب نے مجھ سے مخاطب ہوکر پوچھا ،’’کیا بات ہے؟‘‘ اُن کا لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے سے آرام سے پوچھے کہ کیا خرابی ہوگئی بچہ؟ میں نے عرض کیا ، ’’ابھی ٹیپس رول نہیں ہوئی ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے رُک جائیں میں آپ کو بولنے کے لیے عرض کر دوں تو شروع کر دیجیے گا۔‘‘ بھُٹو صاحب نے اثبات میں سر ہلایا اور میز پر سامنے رکھے اپنے نوٹس دیکھنے لگے۔(جاری ہے)