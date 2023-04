 آئین سپریم ہے تو…!!

شیئر کریں:

سردار نامہ … وزیر احمد جو گیزئی

wazeerjogazi@gmail.com

سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی

ٓٓآئین سپریم ہے ،آئین ایک جمہوری عمل کا نتیجہ ہو تا ہے اور عوام کے نمائندے اس پر محنت کر کے ایک ڈاکو منٹ تشکیل دیتے ہیں ،اس کو تحریری شکل میں لاتے ہیں ،جو کہ پوری حکومت کی ورکنگ کو ارینج کرتی ہے اور ایک ضابطے کے تحت لاتی ہے ۔آئین کے تحت اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے ،ہر اکائی اپنے مخصوص دائرہ کار میں کام کرتی ہے اور ترقی کا پیہہ گھومتا رہے اور کوئی بھی ادارہ یا اکائی ایک دوسرے کے مدار میں مداخلت نہ کریں ۔کوئی بھی ادارہ ائیسو لیشن میں کام نہیں کرتا ہے ۔ہر ادارے کو ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کی ضرورت پڑتی ہے اور آئین کے تحت اس تعاون کی حدود طے کر دی جاتی ہیں ۔آئین یقینی طور پر ریاست کا سپریم قانون ہے ،سارے شعبے اسی کے تابع ہیں لیکن ہمارے ملک میں آئین اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے اس کی شکل اور حلیہ بگڑا ہوا ہے اور اس میں متعدد ترامیم بلکہ کہنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ ترامیم کرکے اس کی حالت بگاڑ دی گئی ہے ۔میرے خیال میں تو جب تک آئین میں موجود اس بگاڑ کو جو کہ مختلف ادوار میں کیا گیا ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا ہے یہ چلتا رہے گا ۔اور آجکل ہمیں جس طرح کے معاملات درپیش ہیں اسی قسم کے معاملات ہمیں درپیش رہے گے ۔اور حالات بھی اسی طرح کے رہے گے ۔ہمیں حالات کو بہتر کرنے اور حالات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ۔ہمیں یقین کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یہی حالات کی بہتری کا راستہ ہے ۔ہماری 70سال کی تاریخ میں بہت کچھ ہوا ہے ،لیکن ایک سبق جو کہ ہمیں اپنی 70سال کی تاریخ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہیں اور عوام ہی ملک کو سنبھال سکتے ہیں اور عوام ہی ملک ہوتے ہیں ،ہمیں عوامی طاقت کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انتخابات کروائے جا ئیں اور تواتر سے انتخابات کروائے جا ئیں ۔اسی طریقے سے جمہوریت کو روا رکھا جاسکتا ہے ۔اور مضبوط بھی کیا جاسکتا ہے اور عوام کو ریاستی امور میں شراکت دار بنایا جاسکتا ہے ۔ہمیں اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہے ۔انتخابات نہ صرف کروائے جانے ضروری ہیں بلکہ صاف اور شفاف انتخابات کا ہونا بھی بہت ہی ضروری ہے ۔الیکٹرولیٹ میں ایک بھی فرد کا شامل نہ ہونا گناہ کیبرہ ہو گا ۔اور ہمیں اس حوالے کام کرنے کی ضرورت ہے ۔ایک دور تھا جب ایننیو مریٹر ( Enumerator) آئے تھے اور اس کے تحت ایک سردار کے گھر میں بیٹھ کر ہی سارا کام ہو جاتا تھا بلکہ اگر کسی شخص کی چار بیوبیاں تھیں ،جو کہ اس دور میں تو ہر شخص کی ہوتی تھیں تو ان کو بغیر نام لیے زوجہ اول ،زوجہ دوئم اور زوجہ سوئم تحریر کرکے ،درج کر دیا جاتا تھا لیکن اب الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے نادرا سے بھی مدد لی ہے اور نظام میں بہتری آئی ہے لیکن اب بھی ووٹر لسٹوں میں بہتری کے حوالے سے بہت کام کرنے کو ہے ۔ہمیں اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے جمہوری نظام میں عوام کی آواز کو دبایا نہیں جاسکتا ہے اور عوام کو اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے کا پورا اختیار ہے ۔اگر اسی طریقے سے عوام کو با اختیار بنایا جائے تو حالات میں بہتری لائی جاسکتی ہے ۔جیسا کہ وہ انگیریز ی کہاوت ہے کہ (All is politics but local governments) کو فوقیت دینی پڑے گی ۔مضبوط مقامی حکومت اور مضبوط الیکشن کمیشن عوام کو مضبوط اور با اختیار بناسکتے ہیں ۔جب تک کہ ہمارے ملک میں الیکشن میں عوام کی شرکت 75فیصد سے کم رہے گی تب تک کہ الیکشن کو درست نہیں مانا جائے گا اور عوام کی صیح خواہشات سامنے نہیں آئیں گی ۔سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ عوام کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکالا جائے اور ان کو پو لنگ بوتھ تک لا یا جائے ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے ۔چاہے برسات ہو یا تپتی ہو ئی دھوپ ہو عوام کے لیے ووٹ ڈالنا ایک قومی فریضہ ہے اور اس فریضہ کی انجام دہی قومی فرض سمجھ کر عوام کو کرنی ہوگی اس سے ہی بہتری آسکتی ہے جب تک کہ ایسا نہیں کیا جاتا ہے تب تک ہمارے معاملات میں بہتری نہیں آئے گی ،ذو لفقار علی بھٹو نے 70ء کی دہائی میں ایک بڑی عوامی موبلا ئزیشن حاصل کی تھی لیکن اس کے بعد سے ایک بار پھر ملک میں ووٹ ڈالنے کی شرح 40سے 50فیصد کے درمیان ہو گئی اور ہم ایک بار پھر سے زوال کی جانب چل پڑے ۔ہمیں اس حوالے سے بہتر کا رکردگی دکھانے کی ضرورت ہے ۔یہ ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی ہے کہ وہ عوام سے ووٹ ڈلوئیں اور پھر عوام کا کام ہے کہ وہ ایمان داری اور دیانت داری سے کام کرے ۔ووٹ کی طاقت ہی عوامی نمائندوں کی صورت میں ڈھلتی ہے ،اور عوام کے منتخب نمائندے آئین کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں ۔لیکن اس سارے عمل کی بنیاد تو بہر حال عوام ہی ہوتی ہے ۔ملک کی بڑی بد قسمتی یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے اندر جمہوریت لانے میں ناکام ہیں ،سوائے جماعت اسلامی کے کسی بھی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے اور جمہوریت کے بغیر اس ملک کی سیاسی جماعتیں ارتقا کے عمل سے گزرنے سے قاصر ہیں جماعت اسلامی میں تو امیر تبدیل ہوجاتے ہیںن لیکن سیاسی جماعتوں کی وہی قیادت نسل در نصل چلتی رہتی ہے ۔جس سے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور ان کی کارکردگی میں بھی نا لا ئقی کا عنصر آتا ہے ۔موجودہ سیاسی جماعتیں بیو رو کریٹک جماعتیں بنی ہو ئیں ہیں جو کہ ایک نو ٹیفیکیشن سے اپنے ارکان کو فارغ کر دیتی ہیں ۔اگر سیاسی جماعتیں واقعی اس ملک میں جمہوریت لانا چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے اندر جمہوریت لا ئیں پھر ملک میں جمہوریت لانے کی بات کریں ۔ورنہ ان کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نعرہ ہی رہ جائے گا اور اس کی عوا م بلکہ کسی کی بھی نظر میں کوئی بھی وقت نہیں رہے گی ۔