ملکہ کوہسار مری

جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اہل ہند کے تصرف میں کئی ’’ہل اسٹیشن‘‘ آئے۔شملہ ، نینی تال ، داجیلینگ، مسوری اور غاصبانہ قبضے سے کشمیر کا حسین ترین علاقہ وائسرائے کا موسم گرما کا دفتر شملہ تھا۔ یہ اس قدر ترقی کر گیا تھا کہ باقاعدہ ٹرین سروس چلتی۔ کشمیر تو مغل بادشاہوں کا پسندیدہ علاقہ تھا۔ گرمیاں گزارنے جب بابر بادشاہ آیا تو اسکی خوبصورتی دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھا؎

اگر فردوس برروئے زمیں است

ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است

جہانگیر تو ایک تسلسل اور تواتر کے ساتھ آتا۔ چونکہ اسے ورثے میں ایک مضبوط اور مستحکم حکومت ملی تھی اس لیے فکر فردا تھا نہ غم روزگار! ’’کنار رکُنا بار‘‘، ’’گلگشتِ مصلے چارسُو چناروں کی سیر آگ و زعفران کے کھیت ، ڈل جھیل!افیون ملی شراب اور نور جہان کی آغوش! کسی مغربی مورخ نے کیا درست کہا:

An idle voluptiary wallowing in the Pleasure of harem

اس کے مقابلے میں پاکستان کے حصے میں صرف مری آئی۔ کہنے کو تو سوات، کاغان ، اسکردو کے خوبصورت مقام بھی تھے لیکن ان تک ایک عام آدمی کی رسائی مشکل تھی۔ ٹوٹی پُھوٹی سڑکیں، جھونپڑی نما مکان باسی خوراک! موسم سے لطف اندوز صرف اسی صورت میں ہوا جا سکتا ہے اگر دیگر لوازمات بھی ہوں۔

میں زیورخ سے جنیوا تک کار میں ایک دوست کے ہمراہ سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت جھیل نظر آئی۔ ’’وے ۔ وے ۔ لیک‘‘ اس کے کنارے ایک شہر بھی ہے۔ وے ۔ وے سِٹی! پہاڑی پر ریسٹورنٹ تھا۔ ہم کافی پینے گاڑی کو اوپر لے گئے۔ وہ تو آرڈر دینے اندر چلا گیا۔ میں حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ ایک سوئس آ گیا ۔ رسمی علیک سلیک کے بعد بولا اس قدر انہماک کم ہی دیکھا ہے! کیا دیکھ رہے تھے؟ تمہارا ملک بہت خوبصورت ہے! وہ تُرت بولا۔ ہمارا ملک اس سے کہیں خوبصورت ہے، صرف عیش احساس نہیں، دنیا کی بلند ترین چوٹیاں K.2 نانگا پربت وغیرہ

ًًRugged beauty, virgin, snows, untouched by human hand

مقدس مریم کی پاک برف۔ بدقسمتی سے سمت درست نہیں ہے۔ وہ ہو جائے تو سیاح سوئٹزر لینڈ Aeps کو بھول جائیں گے۔ جس طرح پروانے شمع کے گرد منڈلاتے ہیں۔ اس طرح سیاح تمہارے ملک کا رُخ کریں گے۔‘‘

بات درست تھی ، بیک وقت مجھے دو متضاد کیفیتوں نے گھیر لیا۔ تفاخر اور تاسف! سمت درست کر لو! اس ایک جملے میں دریائے معانی پوشیدہ تھا۔ پربت اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ان کی بیگمات کو ملکہ کہا جاتا ہے اور بیٹیاں (وادیاں) شہزادیاں کہلاتی ہیں۔ پہاڑ اگر ہمالہ ہو تو اس کی عظمت کی گواہی اقبال جیسا عظیم شاعر دیتا ہے۔ گردش شام و سحر کے درمیان بھی جوان رہتے ہیں۔ آسمانوں سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ پیغمبرانہ شکوہ رکھتے ہیں۔ کائنات کے کئی راز ان کے سینے میں دفن ہیں۔ مری ہلز کو جس کسی نے بھی ملکہ کوہسارکا لقب دیا وہ یقینا کوئی خالص پنجابی ہوگا کیونکہ اس وقت تک ملکہ عالیہ کو سندھ کے وڈیروں کراچی کے سٹاک ایکسچینجسٹ اور بلوچستان کے سرداروں نے دریافت نہ کیا تھا ہندوستان میں بے شمار صحت افزا مقامات تھے‘ ہمارے حصے میں صرف لاڈلی آئی۔ بلوچستان میں زیارت کا پہاڑی قصبہ بھی ہے‘ لیکن وہاں اکا دکا لوگ سیرو تفریح کیلئے نہیں بلکہ اس شکستہ مکان کی زیارت کیلئے جاتے تھے جہاں بانی پاکستان نے اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزارے تھے۔

ان دنوں کسی عام آدمی کا مری جانا آسان کام نہ تھا۔ اس کے کچھ لوازات تھے پنڈی سے راجہ سرور کی پنڈی مری ٹرانسپورٹ کی بستیں چلتی تھیں جو راجہ صاحب کی طرح عمر کے اس مرحلے میں تھیں جہاں نکہت یاد بہاری کی اٹکھیلیاں اور چھیڑ چھاڑ بھی گراں گزرتی ہے۔ بس میں سفر کرتے سارا دن لگ جاتا۔ آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر بنا شہر بس کو ہلکان کر دیتا۔ چند میل کا فاصلہ طے کرنے پر ہی اسکی رگیں تن جاتیں اور سانس اکھڑنے لگتی۔ ڈرائیور بس روک کر اسکو پانی شانی پلاتے۔ کنڈکٹر مٹھی چابی کرتا اور سواریاں ہاتھ جوڑ کر تھوڑا سا دھکا لگا دیتیں۔ مال روڈ پر چلنے کیلئے شام کو تھری پیسٹ سوٹ ضروری تھا۔ ہاتھ میں چھڑی پکڑنا بھی فیشن سمجھا جاتا۔ اسکے بغیر Aristocratic Touch ناممکن تھا۔ مال روڈ پر واک کرتے ہوئے لوگ مدھم رفتار سے چلتے دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے اور گنواروں کی طرح قہقہے لگانے کی بجائے ہلکی سی مسکراہٹ کا لطیف اشارہ دیتے۔ سارے پنجاب کی فیشن پریڈمری میں ہوتی جو 14 اگست کو اپنے عروج پر پہنچتی کیونکہ اسی روز سعید کو Sams ہوٹل میں مس مری کا انتخاب ہوتا۔ قوم کو آزادی کے کچھ تو ثمرات ملنے چاہئیں۔

اس تناظر میں جب مجھے 1952ء میں مری جانے کا اشارہ ہو تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہوا یوں کہ میرے ماموں علمدار حسین شاہ کسی کام سے پنڈی آئے۔ ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اگلے ہفتے مری میں ٹرانسپورٹ کے روٹ پرمٹ ملنے ہیں۔ پرمٹ ہولڈر کو پانچ سو روپے ماہوار کرایہ ملتا ہے۔ میں نے نواب کالاباغ کے توسط سے بندوبست کر لیا ہے‘ تم بھی کوشش کر دیکھو۔ اگر مل گیا تو وارے نیارے ۔ مجھے یقین تھا کہ انہیں پرمٹ مل جائے گا۔ نور محمد سنگھوالئے کی طرح ان کا شمار بھی نواب صاحب کے تلہ گنگوی مصاجبین میں ہوتا تھا۔(جاری)