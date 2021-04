ملک بھر میں 40 سے بڑی عمر کے افراد کیلئے ویکسین کا اعلان

وفاقی وزیر اسد عمر نے ملک بھر میں 40 سال سے زائد عمر کے افراد کیلئے ویکسین لگوانے کا شیڈول جاری کردیا۔

وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ( این سی او سی) کے سربراہ اسد عمر نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر بتایا ہے کہ حکومت نے اگلے مرحلے میں ملک بھر میں 40 اور اس سے زائد عمر کے افراد کو بھی ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔

In today's NCOC meeting decided to open up registration of 40 plus age citizens starting tomorrow. Also decision taken to allow walk in vaccination of all registered citizens of 50 plus age group. If you are 40 years or older please register and encourage others to register