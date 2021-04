کیمبرج امتحانات کا آغاز ,جو طلبہ مطمئن نہیں وہ اکتوبر نومبر میں امتحانات دے سکتے ہیں, شفقت محمود

شیئر کریں:

طلبہ کے احتجاج کے باوجود کورونا کی تیسری لہر میں ملک بھر میں کیمبرج امتحانات کا آغاز ہوگیا ۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہےکہ جو طلبہ مطمئن نہیں وہ اکتوبر نومبر میں امتحانات دے سکتے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شفقت محمود کا کہنا تھا کہ برٹش کونسل ایس اوپیز کے سخت نفاذ پر عزم کئے ہوئے ہے اور حکومت ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے مانیٹرنگ کرے گی البتہ جو طلبہ مطمئن نہیں وہ اکتوبر، نومبر میں امتحانات دے سکتے ہیں اس کے لئے انہیں اضافی فیس نہیں دینا ہوگی۔

Wishing all students taking exams starting from today, the very best. These are tough times and difficult decisions have been made keeping the students best interest in view. British Council is committed to strict implementation of SOPs and we will monitor them closely. Good Luck — Shafqat Mahmood (@Shafqat_Mahmood) April 26, 2021

وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ کیمبرج سےکہا ہے کہ اے لیولزکے باقی امتحانات کے لیے 13 مہینےکی شرط پر نظرثانی کرے، کیمبرج غیرمعمولی صورتحال کو مدنظر رکھے، امید ہے اس بارے میں جلدہی مثبت فیصلہ کیاجائےگا۔

As regards AS students I have asked Cambridge to reconsider the 13 month condition for taking remaining papers considering the extra ordinary situation. I am very hopeful that a positive decision will come soon — Shafqat Mahmood (@Shafqat_Mahmood) April 26, 2021

انہوں نے مزید کہا کہ مشکل حالات میں امتحانات کا فیصلہ بچوں کے مستقبل کیلئےکیا،بچوں کے مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے مشکل حالات میں سخت فیصلے کئے۔