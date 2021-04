  پاکستان کی بھارت کو مدد کی قابل ِستائش پیشکش

شیئر کریں:

پچھلے سال فروری میں جب پاکستان میں کورونا وائرس کی وباء پھیلنے لگی تھی تو ساتھ ہی اس کے جعلی ہونے کی داستانیں بھی عام ہونے لگی تھیں کہ یہ وباء ،وباء نہیں بلکہ ملٹی نیشنل یہودی کمپنیوں کی خود ساختہ تیار کردہ سازش ہے جس کا واحد مقصد مسلمانوں کو اھل یہود کا محکوم بنانا ہے ، اس سلسلے میں ایک ’’ چِپ‘‘ کا بھی زکر کیا جاتا رہا جو کورونا مریض کے جسم میں ویکسین کے زریعے داخل کر کہ اس کے زریعے بندے کی حرکات و سکنات کی نگرانی کرنے کی باتیں کیں گیئں۔یہ باتیں اھل دانش اوریا مقبول جان اور زاہد حامد مسلسل سوشل میڈیا کے علاوہ غالباً مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کرتے رہے اور ہم بھی اِن سے اتفاق کرتے رہے جس کی بناء پر ہم نے کورونا کو جعلی سمجھتے ہوئے کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں کی ، ہاںالبتہ لاک ڈاؤن اور ایسے ہی دیگر لوکل انتظامیہ کی طرف سے اُٹھائے گئے حفاظتی اقدامات نے ہمیں بھی گھر پر ہی رہنے پر مجبور کر دیا جبکہ دوسری طرف ہم فون پر اپنے ملنے جلنے والے ہر رشتہ دار ، دوست یار کو کورونا کے جعلی ہونے کی یقین دھانی کروانا اپنا فرض سمجھتے رہے ۔وقت گذرتا رہا ،فروری سے جولائی تک پانچ ماہ گزرنے کے بعد صورتحال بہتر ہونا شروع ہوئی تو اللہ کریم کا شکر ادا کیا ،گھر سے باہر نکلے لگے دُنیا اپنے رنگ میں واپس آنے لگی مگر یہ خوشی وقتی ثابت ہوئی اور کچھ ہی ماہ بعد رواں سال فروری میں کورونا نے بھی ’’اپنی سالگرہ ‘‘مناتے ہوئے ایک بار پھر انگڑائی لی اور اپنی دوسری لہر سے دُنیا کو پھر سے خوفزدہ کر دیا،ابھی دوسری لہر اپنا رنگ جما ہی رہی تھی کہ اُسے تیسری لہر نے آ دبوچا اوریہ لہر ایسی لہرائی کہ جس نے تو کورونا کے تمام سابقہ ریکار ڈ ہی توڑ ڈالے ،اس لہر نے جب کورونا ویکسینیشن کو اپنی لہروں سے باہر پھینکنا شروع کیا تو ہمارے زہن میں یکدم اوریا مقبول جان اور زاہد حامد بھی لہرانے لگے کہ انہوں نے تو ا س کی قبل از وقت پیش گوئی کر دی تھی سوہمارا زہن اب بھی کورونا کی حقیقت ماننے کو تیار نہیں تھا اور ہم پھر سے اسے مذاق سمجھنے لگے مگر رواں ماہ اپریل ہی کے دوسرے ہفتے میں جب ہمارے قریبی رشتہ دار وں کے علاوہ ہمارے پڑوسی اس لہر کا شکار ہوئے تو تب ہمیں یقین آیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کا واویلا تو ہوتا رہا مگر ہم تھے کہ اھل دانش کی باتوں میں آتے رہے ۔مگرساتھ ہی یہ ابھی تک زہن میں ہل چل سی چل ہی رہی ہے کہ ممکن ہے کہ اھل دانش درست ہی کہہ رہے ہوں ،ہو سکتا ہے بقول سوشل میڈیا کے کہ کورونا وائرس امریکی فوجی چین اور امریکہ کی مشترکہ جنگی مشقوں کے دوران چین کے صوبہ ہاہان لے کر گئے جس پر چین نے تو فوری طور پر قابو پاتے ہی واپس امریکہ کے گلے ڈال دیا ،فلا ں فلا ں مگر جو بھی ہے چاہے کورونا اصلی ہے یا جعلی ،اس گتھی کو سلجھائے بغیر ہمیں بھی آخر کار یہ کہنا ہی پڑ رہا ہے کہ کورونا چاہے اصلی ہے یا جعلی مگر ہے ضرور اور اگر ہے تو پھر اسے سے بچنا بھی ضروری اور احتیاط بھی ضروری بلکہ لازم ہو چکی ہے ۔اس کی حقیقت کا ادراک ہمیں بھارت کی جو کورونا ویکسین تیار کرنے والا تیسری بڑا ملک ہے کے شمشان گھاٹوں کی تباہ کن صورتحال سے بھی ہوا ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں ہندوؤں کی لاشیں جلائی جارہی ہیں ۔

یہاں بھارت کی تباہ کن صورتحال زہن میں آتے ہی ہمیں پاکستان کی طرف سے اس نازک ترین مرحلے پر بھارت کو مدد و تعاون کی پیشکش کی طرف بھی دھیان چلا گیا ہے جس کی تعریف کئے بغیر کالم ادھورا سا لگنے لگا ہے ۔اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر ہی کیا اپنے کسی بھی پڑوسی ملک میں بھی انسانی حقوق کو پاؤں تلے روندتے ہوئے بے گناہ انسانوں کی لاشوں کے انبار لگانے میں کبھی نہیں ہچکچایا نہ ہی بھارتی سرکار خصوصاً اس مودی سرکار کا دل پسیجا ،یہی نہیں بلکہ دہشتگردی کیخلاف پاکستان کی

طرف سے لڑی جانے والی جنگ کے دوران پاکستان کے ہر شہر ہر قصبہ میں اس کی خفیہ ایجنسی ’’را ‘‘نے ہزاروں بے گناہ فوجی و سول پاکستانیوں کی لاشوں کے جو ڈھیر لگائے اسے نظر میں رکھتے ہوئے تو پاکستان کو بھارت کی کسی بھی قسم کی مدد تو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی مگر آفریں پاکستا ن پر کہ اسنے ایسا کچھ بھی کرنے کی بجائے حسب روایت بھارت کی اس مشکل گھڑی میں مدد کرنا کی ٹھا ن لی جس پر اسے جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے اُتنا کم ہے یہاں ہم اپنے پڑھنے والے معززین سے بھی دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را کورونا سے بچاؤ کیلئے حکومتی اقدامات کوکامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے جاری ایس او پیز پر پورا پورا عمل کریں او ر گھروںسے نکلتے ہوئے ماسک اور سینی ٹائزر استعمال ضرور کریں اس میں حکومت کانہیں بلکہ اِن کا اپنا فائدہ ہے اور عوام کا فائد ہ ہی حکومت کا فائد ہ ہے ۔کیونکہ کورونا وائرس ایک نہایت خطرناک جان لیوا ء وبا ء ہے جو زرا سی غفلت اوربے احیتاطی برتنے سے موت کا باعث بن رہی ہے ،بڑے بڑے ترقیافتہ ممالک اس کے آگے بے بس ہیں جن کے ہزاروں لوگ اس وباء کا شکار ہو کر جاں بحق ہو چکے ہیں اور یہ تمام مناظر ہر روز ہم براہ راست ٹی وی چینلز پر دیکھ بھی رہے ہیں مگر اس کے باجود ہم حسب ِ معمول بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں باوجود اس کے کہ سوائے کھانے پینے کی

اشیاء کے باقی ہر قسم کی روز مرہ ضروریات کی دوکانیں مراکز بند بھی ہیں اور باجود اس کے کہ حکومت ہمیں ہمارے ہی تحفظ کیلئے بار بار کی تنبیہ بھی کر رہی ہے مگر ہمیں کیا ہم گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر بو ر ہو چکے ہیں ہمیں تو اللہ تعا لیٰ پر توکل ہے اور ہم تو اللہ پر توکل کر گھر سے نکلے ہیں وہی ہمیں بچائے گا۔او بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں بچائے کہ جب وہی تمہیں خطرے مصیبت میں جان بچانے کا حکم دے چکا ہے تو تم اُس کا حکم کیوں جھٹلا رہے ہو۔

