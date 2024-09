کراچی (نوائے وقت رپورٹ) کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انگریزی محاورے کو اردو میں بتاتے ہوئے مشکل سے دوچار ہوگئے۔ انگریزی محاورے کو اردو میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تو گڑ بڑا گئے جس پر لوگ اور خود بلاول بھی ہنس پڑے۔ بلاول کو غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں انگریزی کہاوتa mile, take they'll and them an inch 'Give کہنا چاہ رہا تھا۔ بلاول نے مزید کہا کہ اب میرے اس جملے کی کتنی میمز بنیں گی، بلاول اپنے ہی ترجمے پر ہنس پڑے۔