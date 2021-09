وزیر خارجہ کی بیلجیئن ہم منصب سے ملاقات

وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بیلجیئم کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سوفی ولیمز سے ملاقات ہوئی، ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا،ملاقات میں دو طرفہ تجارتی و اقتصادی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا،وزیر خارجہ نے گزشتہ ماہ ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بیلجیئم کو یورپی یونین میں پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار سمجھتے ہیں، اقتصادی ترجیحات کے ایجنڈے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں،انہوں نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس پر پاکستان کی حمایت پر بیلجیئم کا شکریہ ادا کیا،دونوں وزرائے خارجہ میں افغانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی، وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے اہمیت کا حامل ہے، عالمی برادری افغان عوام کی معاونت کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے،بیلجیئم کی وزیر خارجہ نے افغانستان سے سفارتی عملے کے محفوظ انخلا میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔

Met with FM @Sophie_Wilmes of Belgium today on the sidelines of #UNGA and discussed our bilateral ties, that have grown positively over the years across a diversity of fields. Pakistan was pleased to assist #Belgium in its evacuation operation from Kabul.

