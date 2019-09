پاکستان کیخلاف بھارتی سائبر دہشتگردی

شیئر کریں:

الیکشن کمشن آف پاکستان کے ناقص حفاظتی انتظامات کے سبب کمزور ویب سائٹ پر ایک انڈین ہیکر مینش نے 2016ء میں پھر حملہ کیا اور اس نے بڑی کامیابی سے الیکشن کمشن کی ویب سائٹ کو استعمال کر لیا۔ 2017ء میں بھارتی ہیکر IND3MB3R نے لاہور میں حکومت پنجاب کی ویب سائٹ ہیک کر لی اور ہیکر کی ’’روڑاسینا‘‘ کے نام سے شناخت ہوئی۔ وہ اپنی فیس بُک لنک کے ذریعے حکومت پنجاب کی فیس بُک میں گڑ بڑ کر ڈالی اور ہوم پیج پر پیغام آ گیا۔:

Hey admin your website has been hacked by ind 3mb3r salute indian army pakistani kids keep distance from indian server-its pay back for hacking indian site

گزشتہ سال 2018 ء میں نادرا نے انٹرنیٹ ووٹنگ ویب سائٹ پر 12 ہزار ہیکنگ حملوں کو ناکام بنایا۔ انٹرنیٹ ووٹنگ ویب سائٹ کا مقصد تارکین وطن کو ووٹ دینے کا حق دینے کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ الیکشن کمشن نے ریزلٹ ٹرانسمشن سسٹم (آر ٹی ایس) اور ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم (آر ایم ایس) بنائے جو مسلم لیگ ن کے عہد میں کام کرتے رہے۔ ان کا مقصد پولنگ کے نتائج کو پولنگ سٹیشنوں اور ڈسٹرکٹ اور مرکزی نتائج سسٹم تک جلد از جلد پہنچانا تھا۔ تاہم بتایا گیا کہ 12 ہزار نامعلوم سائبر اٹیکرز نے سائبر حملے کئے۔ قبل ازیں حکومت کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا کہ ویب سائٹ ہیک کی گئی تھی لیکن بعد ازاں حکومتی ذرائع نے اعلان کیا کہ ویب سائیٹ کا لنک ڈائون ہوا تھا، ہیک نہیں ہوئی تھی۔

بھارتی مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ حملے کے فوراً بعد پاکستان کو تاریخ میں بدترین سائبر حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ ’’ٹیم ون کریو‘‘ نامی ایک بھارتی گروپ نے احتجاج کے اظہار کے لیے پاکستان کی تقریباً 200 ویب سائٹس ہیک کر لیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ہیک ہونے والی تعداد یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ سائبر سپیس پر بھارتی ہیکر چھائے ہوئے ہیں۔ وہ بعض اوقات دوسرے ممالک کی ویب سائٹس سے بھی چھیڑ چھاڑ کر جاتے ہیں جن کا متعلقہ ملکوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مجھے یہ جاننے میں بڑی دلچسپی ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ویب سائٹس کو ہیک کرنے والی ٹیکنالوجی کو شرپسندانہ مقاصد کے لیے استعمال کرنے والوں کی گوشمالی کیوں نہیں ہوتی۔ اُنہیں سزا کیوں نہیں دی جاتی۔ چنانچہ تحقیقات کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے وہ اس کی وجہ متعین کر نے کے لیے کافی ہیں۔ قارئین کے علم میں لانے کے لیے یہاں بعض کیسز کا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سائیبر کرائم بھارت میں ہی جنم لیتے ہیں اور سائبر ٹیکنالوجی کی عالمی سطح کی تنظیمیں اور ادارے اس کا کیوں نوٹس نہیں لیتے؟

سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ -2 اکتوبر 2015 ء سے گوگل کا چیف ایگزیکٹو سندر پچائی ہے جو ایک بھارتی امریکی ایگزیکٹو بزنس مین ہے۔ تعلیم کے لحاظ سے انجینئر ہے۔ گوگل کا چیف ایگزیکٹو بننے سے پہلے وہ اس ادارے کا پروڈکٹ چیف تھا۔ ا یک اور بھارتی نژاد خاتون سندھیا دیواناتھن ہیں۔ وہ بھارت میں سولہ سال تک بینکنگ کے شعبے سے وابستہ رہی، موصوفہ نے 2016ء میں فیس بُک جائن کر لی۔ ابتدا میں وہ فیس بُک کے شعبوں ای کامرس ، ٹریول اینڈ فنانشل سروسز ARM سے وابستہ رہیں۔ فیس بُک کے ان شعبوں میں تقریباً آٹھ ماہ خدمات انجام دینے کے بعد اسے ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی ایشیا کے کنٹری ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی د ے دی گئی۔ دوسری طرف یہ امر قابل ذکر ہے کہ -6 ستمبر کو نیو یارک سٹیٹ اٹارنی جنرل لی تیشیا جیمز نے فیس بک اور گوگل کی بھی انٹی ٹرسٹ خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا اعلان کر دیا ، امریکی قوانین کے مطابق یہ سنگین جرم ہے۔

پلوامہ حملے کے فوراً بعد بھارتی ہیکروں نے 16 پاکستانی ویب سائٹ پر حملہ کیا۔ انہوں نے وزارتِ خارجہ کی ویب سائٹ بھی ہیک کرنے کی کوشش کی لیکن متعلقہ حکام نے ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی ۔ فیس بُک نے تھوڑا عرصہ پہلے دوبارہ / دیٹا لیک کیا اور آن لائن استعمال کنندگان کے بنک اکائونٹس سے متعلقہ فون نمبر منکشف کر دئیے۔ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ 13 کروڑ تیس لاکھ یو ایس بیسڈ فیس بُک یوزرز، ایک کروڑ 80 لاکھ برطانیہ کے اور پانچ کروڑ سے زائد ویٹ نام سے تھے۔ سیکورٹی لیس سرور نہ صرف استعمال کنندگان (یوزرز) کے فون نمبروں پر مشتمل ہوتے ہیں بلکہ فیس بُک شناختی کارڈز (آئی ڈی) بھی (جو کہ ہر ممبر کا اپنا اپنا ہوتا ہے) یوزر کا نام ، جنس اور اور لوکیشن بھی جو ملک گیر دستیاب ہوتی ہے۔ (امریکی) فیڈرل ٹریڈ کمشن بھی انٹی ٹرسٹ معاملات پر اپنے طور پر فیس بُک کے خلاف علیحدہ تحقیقات کر رہا ہے۔ کمپنی نے جولائی میں اپنی رپورٹ میں اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ اعلان عین اسی دن ہوا جس روز فیڈرل ٹریڈ کمشن نے پرائیویسی پالیسیوں پر فیس بک سے پانچ ارب ڈالر کا تصفیہ یا سمجھوتہ کیا۔

تاہم انڈین ہیکروں کے پاکستانی ویب سائٹوں پر پے درپے حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سائبر سپیس خلاف ورزیوں کو بھارتی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعلقہ تنظیموں اور اداروں کے حکام کو بھارتی ہیکروں کی سائبر سیکورٹی پروٹوکول اور پرائیویسی کی ان خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہئے۔ یہ تو بالکل واضح ہے کہ بھارتی حکومت پاکستان کے خلاف سائبر دہشت گردی کی سرپرستی کر رہی ہے۔ وزارت خارجہ کو یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھانا چاہئے کہ پاکستان کیخلاف انڈین سائبر سپیس جارحیت کی بناء پر بھارت کے خلاف کارروائی کی جائے۔ (ختم شد)

(ترجمہ: حفیظ الرحمن قریشی)