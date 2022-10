پاکستان بھر میں واٹس ایپ سروس متاثر، صارفین کو مشکلات کا سامنا

اسلام آباد:پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں واٹس ایپ سروس متاثر ہوگئی ہے جس کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔واٹس ایپ صارفین کو سروس استعمال کرنے میں مشکلات کا سامنا ہونے بعد ’واٹس ایپ‘ ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے۔سوشل میڈیا ایپلیکیشن واٹس ایپ پاکستان، بھارت، امریکہ سمیت دنیا بھر میں ڈاؤن ہو گئی۔سوشل میڈیا ایپلیکیشن ایپ واٹس ایپ دنیا بھر میں ڈاؤن ہونے کے بعد سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر فوری ٹرینڈ کر گیا اور چند لمحوں میں ہی ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔واٹس ایپ سروس پاکستان، بھارت، مشرق وسطیٰ، یورپ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں ڈاؤن ہو گئی۔ واٹس ایپ سروس ڈاؤن ہوتے ہی صارفین نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اس مسئلے کی نشاندہی کی اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے لوگوں نے بتایا کہ واٹس ایپ گروپس میں میسجز نہیں جا رہے۔</p

Meta: “We’re aware that some people are currently having trouble sending messages and we’re working to restore WhatsApp for everyone as quickly as possible.” Check out our article for the latest updates.????https://t.co/CacpxPlhjM#WhatsApp #whatsappdown https://t.co/0QeBGFosBW