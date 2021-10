پاکستان کی بھارت کیخلاف فتح قابل فخر لمحہ ہے، رمیز راجا

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین رمیز راجا نے بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح کو قابل فخر لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تو بہت ہی شاندار آغاز ہے مگر یاد رکھیں سفر ابھی شروع ہوا ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں رمیز راجا نے ٹی20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی 10 وکٹوں سے تاریخی فتح پر الحمد للّٰہ کے الفاظ ادا کیے۔انہوں نے اللّٰہ رب العزت کی تعریف کے بعد کہا کہ یہ تو بہت ہی شاندار آغاز ہے، مگر یاد رکھیں سفر ابھی شروع ہوا ہے۔پی سی بی چیئرمین نے گرین شرٹس کی بھارت کے خلاف ورلڈ کپ ایونٹ میں تاریخی فتح پر کہا کہ یہ تمام پاکستان کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔انہوں نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے بوائز کا لفظ استعمال کرتے ہوئے لکھا کہ لڑکوں تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمیں یہ بہت ہی پیارا لمحہ دیا۔

Alhamdolilla…It’s the first one, the most magnificent one but remember journey has just begun.. such a proud moment for all Pakistanis and thank you boys for providing us this moment to cherish.#PakistanZindabad