لیجنڈ فٹبالر میراڈونا انتقال کر گئے

آرجنٹائن سے تعلق رکھنے والے لیجنڈری فٹبالر میراڈونا انتقال کر گئےہیں،ارجنٹائن میڈیا کی رپورٹس کے مطابق میراڈونا حرکت قلب بند ہوجانے کے سبب انتقال کرگئے۔

میرا ڈونا کا شمار دنیا کے بہترین فٹبالرز میں ہوتا تھا ،میرا ڈونا نےچارعالمی فٹبال کپ میں ارجنٹینا کی نمائندگی کی تھی ۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق لیجنڈری فٹبالر میرا ڈونا حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقل کر گئے ہیں جس کے باعث فٹبال کے مداحوں میں غم کے جذبات پائے جارہے ہیں ۔ اس حوالے سے سماجی رابطہ کے ویب سائٹ ٹوئٹر اور فیس بک پر ان کے مداحوں کی جانب سے دکھ اور ملال کا اظہار کیا جارہا ہے ۔

بین الاقوامی فٹبالر ہیری کین لکھتے ہیں کہ یہ خوش قسمی ہے کہ مجھے میراڈونا کے ملاقات کا موقع ملا اور وہ اپنی ملاقات کی تصویر بھی اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ۔

ایک اور مداح لکھتے ہیں کہ عظیم فٹبالر ریسٹ ان پیس اور ایک پرانی خوبصورت ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس میں عظیم فٹبالر میراڈونا میچ سے قبل فٹبال کر پورے جسم پر ٹچ کرتے ہوئے ہوا میں اچھالتے ہیں اور فٹبال کر زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اس پرانی اور نایاب ویڈیو میں میراڈونا گھنگریالے بالوں اور چھوٹے قد کے ساتھ اسٹیڈیم میں جازب نظر بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹوئٹر کرنے والا صارف لکھتا ہے کہ میں نے آپ (میراڈونا ) کو آٹھ سال کی عمر سے فٹبال کھیلتے ہوئے دیکھا ہے ۔یہ خبر میرے لئے انتہائی افسوس ناک ہے ۔

I’ll never forget watching Diego Maradona as an 8 yr old at the World Cup in Mexico. Never seen anything like it on that stage since. Sad news #Maradona

pic.twitter.com/kBt9uItCtc