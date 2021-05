فواد چوہدری نے فلم پالیسی سے متعلق بروقت فیصلہ کیا، عدنان صدیقی

معروف اداکار عدنان صدیقی فلم پالیسی کے فیصلے سے متعلق وفاقی وزیرفواد چوہدری کے معترف ہوگئے۔ عدنان صدیقی نے ٹوئٹرپروفاقی وزیربرائے اطلاعات ونشریات فواد چوہدری کے فلم پالیسی سے متعلق بیان کوسراہا۔عدنان صدیقی نے کہا کہ فواد چوہدری نے فلم پالیسی سے متعلق بروقت فیصلہ کیا۔ خاص طورپرایسے وقت میں جب فلمی صنعت کو بڑے پیمانے پرنقصان اٹھانا پڑا ہے۔ فلم انڈسٹری کے لیے اقدامات کرنے ضرورت ہے۔واضح رہے کہ وفاقی وزیراطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ ماہ جون میں بنائی گئی نئی فلم پالیسی کا اعلان کرے گی۔ نئی فلم پالیسی میں فلموں پر تمام بڑے ٹیکسز ختم کردیے جائیں گے۔

Very timely decision by hon minister @fawadchaudhry to formulate a #newfilmpolicy. The industry needs pro measures, specially in post pandemic era when we have incurred major losses.