وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے میں 189 ارب کی کمی ہوگئی، فیصلہ سازوں اورطاقتور اشرافیہ میں گٹھ جوڑ ختم کرنے سے شعبہ توانائی کی کارکردگی میں بہتری آئی۔وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسدعمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ گردشی قرضہ رواں مالی سال جولائی تا اپریل 260 ارب رہا جو گذشتہ مالی سال اسی دورانیے میں 449 ارب تھا، گردشی قرضے میں 189 ارب کی کمی ہوئی۔اسدعمر نے بتایا کہ رواں سال مجموعی طور پر 100 ارب روپے تک گردشی قرضہ بننے کی توقع ہے جو( ن) لیگ کی حکومت کے آخری سال سے کم ہے، (ن) لیگی حکومت کے فیصلوں کے باعث بڑے کیپسٹی چارجز ہیں ، اس کے باوجود گردشی قرضے میں اتنی بہتری آئی۔انہوں نے مزید کہا کہ فیصلہ سازوں اورطاقتور اشرافیہ میں گٹھ جوڑ ختم کرنے سے شعبہ توانائی کی کارکردگی میں یہ بہتری اور گردشی قرضوں میں کمی آئی۔

Circular debt build up jul-apr this fiscal year is 260 billion vs 449 billion same period last year, a reduction of 189 billion. The full year circular debt build up this year is expected to be more than 100 billion LESS than the circular debt build in pmln last year of govt!