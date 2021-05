مسئلہ فلسطین

شیئر کریں:

فلسطین اسرائیل جنگ بند ہو گئی۔ اسرائیل اپنی جدید ترین فضائی، خلائی اور دور مار زمینی قوت استعمال کرنے کے باوجودایک بار پھر حماس کا سیاسی اور عسکری طور پر خاتمہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ 1967ء کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل کوجس طرح اس خطے کی ناقابل تسخیر قوت قرار دیا گیا تھا، اس دعوے کی ایک بار پھر قلعی کھل گئی ہے۔ دنیا کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب اسرائیل کی دہشت گرد فوج اور انٹیلی جنس ایجنسی موساد، حماس اور حزب اللہ جیسے چھوٹے حریت پسند عسکری گروپس عاجز کر سکتے ہیں تو اگر ان کے سامنے جدید مسلح امن افواج آ کر کھڑی ہو گئیں تو نہتے شہریوں پر بم برسانے والی اسرائیلی دہشت گرد افواج کہاں کھڑی ہوں گی؟

غزہ پر کیے جانے والے حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے بعد امریکی ایوان نمائندگان میں کم از کم اسرائیل کو غیر مشروط طور پر ہتھیار دینے کے خلاف قرار داد تو پیش ہو گئی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں جس طرح اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ امریکی حکمرانوں اور میڈیا ہائوسز کو سیاسی اور صحافتی طور پر صیہونیوں کی غلامی مہنگی پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ جن لوگوں نے صیہونی دولت کے بل بوتے پر حکومتوں میں اعلیٰ عہدے حاصل کیے ہیں اب ان کے لیے اسرائیل کا راگ الاپنا اور صیہونی زیادتیوں پر بات کرنے والوں کو اینٹی سمائٹ کہہ کر خاموش کرانا ممکن نہیں رہے گا۔ خود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر بھی امریکی میڈیا نے یہی پرانا حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے مقابلے میں نہ تو نسل پرست اسرائیلیوں کے خلاف کچھ کہا گیا اور نہ ہی فلسطینیوں کی نسل کشی اور گھروں اور زمینوں سے بے دخل کرنے والے دنیا کی سب سے بڑی لینڈ مافیا کے خلاف کوئی بات کہی گئی ہے۔ کسی فلسطینی کی زمین اور جائداد پرناجائز قبضہ کرنے والے یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں یہ زمین دی ہے ۔اس کے برعکس اسرائیل مخالف یہودی ربّی یہ کہتے ہیں کہ جب پہلی بار یہودی اس علاقے میں آئے تو یہ پہلے سے آباد علاقہ تھا اور نہیں یہاں اسی طرح رہنے کا حق دیا گیا تھا جس طرح کسی دوسرے ملک میں سکونت اختیار کرنے والوں کو دیا گیا تھا۔ تکبر اور غصے سے بھرے ہوئے اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے کسی قانون کے تابع نہیں ہیں اور نہ ہی کسی عالمی فورم پر جوابد ہ ہیں۔انٹرنیٹ پر دستیاب یہودیوں کی مذہبی کتاب تالمود کے اقتباسات کے مطابق تمام غیر یہودی انسان نما جانور اور غلام ہیں جن کے کوئی حقوق نہیں ہیں لہٰذا وہ کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں اور کسی کی بھی زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں امن کے لیے جہاں اسرائیلی یہودیوں کی یہ غلط

فہمیاں دور کرنا ضروری ہے وہیں یورپی اور امریکی حکومتوں اور میڈیا کو بھی صیہونیوں کی نفسیاتی غلامی سے نکلنا بھی ضروری ہے کیونکہ اب صرف اسرائیل کے دفاع کے حق کی باتوں کو عوامی سطح پر قبول نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی مین اسٹریم میڈیا کا پروپیگنڈا موثر ثابت ہوا ہے۔

فی الحال اسرائیل عارضی جنگ بندی پر راضی ہو گیا ہے، جس پر خوشیاں بھی منا لی گئی ہیں لیکن مسئلہ فلسطین ابھی حل ہونے سے بہت دور ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس گیارہ روزہ جنگ کے بعد کیا اسرائیلی صیہونی اپنے ان مقاصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے جس کے لیے وہ گزشتہ سوا سو برس سے زیادہ عرصے کام کر رہے ہیں؟ اس ضمن میں امریکی کنفیڈریٹ آرمی کے بریگیڈیئر جنرل اور مصنف البرٹ پائیک کے خط کا ذکر کرنا ضروری ہے جو اس نے مزینی نامی شخص کو 15 اگست 1871ء کو لکھا تھا جس میں انہوں نے ایک ورلڈ آرڈر کے لیے تین عظیم جنگوں کا ذکر کیا تھا۔قیاس کیا جاتا ہے کہ اس خط کی برٹش میوزیم لائبریری لندن میں مختصر عرصے کے لیے نمائش کی گئی تھی جہاں سے کنیڈین رائل نیوی کے انگریز انٹیلی جنس افسر William Guy Carr نے اسے نقل کیا تھا۔ ولیم گائے کار نے اپنی کتاب Satan, Prince of this World کے ایک فٹ نوٹ میں اس خط سے متعلق لکھا ہے کہ برٹش میوزیم لائبریری نے ایسی کسی بھی دستاویز کے کیٹلاگ میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ ولیم گائے کار کو اس خط کے بارے میں 1925ء میں سنٹیاگو، چلی کے Cardinal Caro y Rodriguez کی کتاب The Mystery of Freemasonry Unveiled کے ذریعے معلوم ہوا تھا۔ عدم ثبوت اور قیاس آرائیوں کے باوجود اس خط کے بارے میں گزشتہ ایک صدی سے یورپی تجزیہ کار البرٹ پائیک کے خط کے حوالے سے صیہونی المومناٹی اور فری میسنری کے عالمی حالات میں کردار پر بات کر رہے ہیں۔

البرٹ پائیک نے اس خط میں لکھا تھا کہ’’ پہلی جنگ عظیم میں روس پر سے زار کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا اور روس کمیونزم کا قلعہ بن جائے گا۔ الومناٹی ایجنٹ اس جنگ کے لیے برطانوی اور جرمن سلطنتوں کے درمیان تنازعات پیدا کریں گے۔ جنگ کے اختتام پر کمیونزم کو حکومتیں تباہ کرنے اور مذہب کو کمزور کرنے کے لیے استوار کیا جائے گا۔ ‘‘

تاریخی حقیقت یہ ہے کہ صیہونی یہودیوں نے پہلی جنگ عظیم سے قبل برطانیہ سے اسرائیلی ریاست کے لیے زمین کا مطالبہ کیا تھا جس کے جواب میں برطانیہ نے انہیں یوگنڈا یا فاک لینڈ میں زمین دینے کا عندیہ دیا تھا جبکہ عثمانی خلیفہ نے بھی فلسطین میں صیہونی یہودیوں کو اسرائیل کے لیے زمین دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوج کو جرمنی کے مقابلے میں مشکلات کا سامنا تھا لہٰذا انہوں نے پیشکش کی کہ اگر فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل بنوانے کا وعدہ کیا جائے تو وہ جنگ میں امریکی فوج کو برطانیہ کی حمایت میں لے آئیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جرمنی اور اس کی اتحادی عثمانی سلطنت کو شکست ہو گئی۔ ترکی کو فلسطین سمیت دوسرے عرب علاقوں سے محروم ہونا پڑا۔ جرمنی پر بھاری جرمانے عائد ہو گئے اور جرمنی میں یہ احساس زور پکڑ گیا کہ یہودیوں نے ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر شکست کروائی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کی شکست کے نتیجے میں ہی ہٹلر اور نازی ازم کی ابتداہوئی اور جرمنی میں یہودیوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا۔ ادھر روس میں بالشووک انقلاب کے نتیجے میں جو عیسائیوں کا قتل عام ہوا اور قید خانوں میں ظلم ہوا اس کے انچارج بھی صیہونی الومناٹی کے ارکان اور ایجنٹ ہی تھے جو روسی قدامت پرست عیسائیوں پر مظالم ڈھا رہے تھے۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جسے روسی ابھی تک نہیں بھولے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ روسی صدر پوٹن نے اسرائیلی سفیر کو بلا کر فلسطینیوں کو قتل کرنے پر متنبہ کیا تھا۔

البرٹ پائیک نے اپنے خط میں دوسری جنگ عظیم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ’’ اس جنگ کے فاشسٹوں اور سیاسی صیہونیوں کے اختلافات کا فائدہ اٹھایا جائے گا۔ نازی ازم کو نیست و نابود کرکے سیاسی صیہونیت کو اتنا مضبوط بنایا جائے گا کہ وہ فلسطین میں اسرائیلی ریاست قائم کر لے۔ دوسری جنگ عظیم میں کمیونزم کو بین الاقوامی سطح پر اتنا مضبوط بنایا جائے گا کہ وہ عیسائی ریاستوں سے توازن قائم کر لے۔ اس نظام کو ضرورت کے مطابق اس وقت تک قائم رکھا جائے گا جب تک کوئی بڑا سماجی واقعہ رونما نہیں ہوتا۔‘‘

اگر دوسری جنگ عظیم اور اس کے بعد کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ سوویت کمیونزم اور امریکی کیپٹل ازم نے طویل عرصے تک دنیا کو دو حصوں میں تقسیم رکھا اور سرد جنگ تب ختم ہوئی جب سوویت افواج کو افغانستان میں طویل جنگ کے بعد پسپائی اختیار کرنا پڑی اور سوویت یونین کا اچانک خاتمہ ہو گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد خلیج کی پہلی جنگ ہوئی جس میں امریکہ نے اپنے اتحادی عراق کو شکست دی اور سعودی عرب اور خلیج کی دیگر ریاستوں میں اپنے فوجی اڈے بنا لیے۔ اسامہ بن لادن جو افغان جنگ میں امریکہ کا اتحادی تھا سعودی عرب میں امریکی فوج کے قیام کی مخالفت کی وجہ پہلے سعودی عرب سے نکلا اور پھر امریکہ کا دشمن قرار دے دیا گیا۔

البرٹ پائیک نے تیسری جنگ عظیم سے متعلق اپنے خط میں جو کچھ تحریر کیا ہے اسے پڑھ کر لگتا ہے کہ دنیا کو اسی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ البرٹ پائیک نے لکھا ہے کہ’’ الومناٹی ایجنٹ سیاسی صیہونیوں اور اسلامی دنیا کے اختلافات کا فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ جنگ ایسے انداز میں لڑی جائے گی کہ اسلامی (مسلم عرب) دنیا اور سیاسی صیہونیت (اسرائیل) دونوں ایک دوسرے کو تباہ کر دیں۔ دریں اثنا دنیا کی دوسری اقوام فلسطین کے مسئلے پر پہلے سے زیادہ تقسیم ہو جائیں اور عملی، اخلاقی، روحانی اور معاشی طور پر مکمل بد حالی محسوس کرنے لگیں۔‘‘

اس صورتحال میں یہودیوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ صیہونی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے انہیں ایک بار پھرسنگین تباہی کے گڑھے میں دھکیلنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ البرٹ پائیک کے خط اور دوسری دستاویزات سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا میں شیطانی (دجالی) نظام قائم کرنے کے لیے پہلے مختلف مذاہب اور لادین قوتوں میں تصادم کروایا جائے گا اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ لوگ عیسائیت اور لادینیت سے بھی متنفر ہو جائیں ۔ اقلیتوں کو تہذیب کی تباہی کا سبب بنا دیا جائے۔ان پر تشدد حالات کے بعد بے چین اور بے سمت روحوں کے سامنے دجالی ایجنڈا پیش کیا جائے تاکہ دنیا میں کھل کر شیطان پرستی شروع ہو جائے۔

اگر دیکھا جائے تو اسلامی دنیا پر خلیج کی پہلی جنگ سے پہلے ہی سے جدید صیہونیت اور اسلام کے مابین جنگ چل رہی ہے۔ دہشت گردی خلاف جنگ شروع ہونے سے کئی سال پہلے ہی تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ پیش کیا جا چکا تھا۔ امریکہ اور القاعدہ کے مابین تصادم چل رہا تھا کہ 9/11 کا واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے کی کہانی میں اتنے زیادہ جھول ہیں کہ پورا امریکی بیانیہ ہی جھولا جھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ افغانستان، عراق، شام اور لیبیا میں میں براہ راست فوجی کارروائی اورصیہونی فنڈنگ سے کھڑی کی گئی دہشت گرد تنظیموںکے ذریعے جو تباہی مچائی گئی ہے اس کے نتیجے میںامیر یورپی ممالک کو خاص طور پر مہاجرین کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔خود امریکہ اور کینیڈا میں بھی بڑے پیمانے پرعرب ممالک سے امیگریشن ہوئی ہے جس کا اثر اسرائیل مخالف مظاہروں میں بھی نظر آیا ہے ۔

امریکی فوج بیس برس تک افغانستان میںناکام جنگ لڑنے کے بعد واپس جا رہی ہے لیکن بھارت اور اسرائیل انہیں وہاں کی کوشش کر رہے ہیں۔ نئی امریکی حکومت ایران سے اپنے تعلقات بحال کرنا چاہتی ہے لیکن اسرائیل کو یہ بات منظور نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس سے لڑائی بند ہونے کے بعد اب ایران کو اپنی ہزیمت کا ذمہ دار قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ امریکی جنرل ویزلے کلارک نے جن سات ملکوں پر امریکی حملے کے منصوبے کا انکشاف کیا تھا اس میں ایران بھی شامل ہے جس پر ابھی تک امریکہ نے حملہ نہیں کیا ہے لیکن اسرائیل یقیناً یہ چاہتا ہے کہ امریکہ ایران پر چڑھ دوڑے۔ عین ممکن ہے کہ سنہری گنبد والی مسجد سخریٰ کوآگ لگا کر تباہ کر دیا جائے تاکہ ایران کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آئے اوراسرائیل ایران جنگ میں امریکہ کو بھی گھسیٹ لیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو روس اور چین بھی اس لڑائی سے الگ نہیں رہ سکیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ صیہونی منصوبے کے مطابق نئے عالمی آرڈر اور ایک عالمی حکومت اور اسرائیل کے مرکزی معاشی نظام کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا کیونکہ جب تک موجودہ عالمی نظام اور سپر پاورز ختم نہیں ہوں گی تب تک نیا عالمی آرڈر قائم نہیں ہو سکے گا۔