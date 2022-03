عمران خان شکست کا سامنا نہیں کر سکتے:بلاول بھٹو

بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ عمران خان شکست کا سامنا نہیں کر سکتے۔

چیئر مین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ٹوئٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ اسپیکر نے آج قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے بچنے کے لیے ایک اور بہانہ پیش کر دیا۔

Speaker provided another weak excuses to avoid tabling no confidence motion in National Assembly today. Imran can’t run forever. PM has no sportsman sprit and cannot face defeat with grace. The once great Kaptaan will go down like a rat on a sinking ship.