ایٹمی قوت پاکستان سمیت 57 مسلم ممالک (1)

معزز قارئین ! قراردادِ پاکستان کو پیش کئے جانے کے 82 سال بعد بھی 23 مارچ کو ’’ یوم پاکستان ‘‘ جوش و خروش سے منایا گیا، کراچی میں بانی ٔ پاکستان ، قائداعظم محمد علی جناح کے مزار پر اور لاہور میں مصّورِ پاکستان علامہ محمد اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی گئی۔ وفاقی داراُلحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21،21 توپوں کی سلامی دِی گئی۔ اسلام آباد کے پریڈ گرائونڈ ، ’’شکر پڑیاں ‘‘ میں شاندار فوجی پریڈ ہُوئی۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج اور دیگر سکیورٹی فورسز کے دستوں نے مارچ پاسٹ جب کہ لڑاکا طیاروں نے شاندار فضائی مظاہرہ کِیا۔

’’فوجی پریڈ میںاسلامی تعاون تنظیم‘‘ (O.I.C) (Organisation of Islamic Cooperation) کے57 ملکوں کے وزرائے خارجہ اور عوامی جمہوریہ چین کے وزیر خارجہ "Wang Yi "نے بھی شرکت کی، کئی ملکوں کے فوجی دستوں نے بھی۔ تقریب میں مقبوضہ کشمیر اور پاکستانی پرچم لہرانے اور پاکستان سے مزید تعاون بڑھانے کے لئے عوامی جمہوریہ چین ، امریکہ اور دیگر ممالک کی طرف سے مبارک باد دِی گئی۔

ریاست پاکستان کے چاروں ستونوں (پارلیمنٹ ، حکومت ، عدلیہ اور میڈیا ) سمیت پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے سارے طبقوں اور عوام نے بھی متحد ہو کر ’’ یوم پاکستان ‘‘ منایا۔ جمہوریہ تُرکیہ ، ازبکستان ، آذر بائیجان اور بحرین کے فوجی دستے بھی شریک ہُوئے۔

شہداء و غازیانِ تحریک پاکستان!

معزز قارئین ! ہم اہلِ پاکستان اور بیرونی ملکوں میں فرزندان و دُخترانِ پاکستان نہ صرف یوم پاکستان بلکہ 14 اگست کو یوم آزادی اور دوسرے اہم ایام میں اپنے بزرگوں ، شہداء اور غازیانِ تحریک پاکستان کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے مصّور ِ پاکستان علاّمہ اقبال کے نظریہ پاکستان کیمطابق اور قائداعظم کی قیادت میں ’’آل انڈیا مسلم لیگ ‘‘ کے پرچم تلے جدوجہد کے بعد پاکستان بنایا تھا ۔

بھارت کے مختلف صوبوں میں دہشت گرد ہندوئوں اور سِکھوں نے 18 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا اور 8 لاکھ مسلمان عورتوں کواغواء کر کے اُنکی بے حرمتی کی تھی۔ پوری قوم پاکستان کی مسلح افواج کے غازیوں اور شہیدوں کو ہر وقت یاد کرتی ہے جو پاکستان کو بچانے کیلئے شب و روز تازہ دم رہتے ہیں ۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدرِ پاکستان جناب عارف اُلرحمن علوی ، وزیراعظم جناب عمران خان، آرمی چیف ، جنرل قمر جاوید باجوہ ، وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی اور کئی دوسرے اکابرین نے بھی ۔

اہم بات یہ ہے کہ ’’ پاکستان کے مختلف صوبوں کے گورنر اور وزرائے اعلیٰ کے علاوہ ، حزب اختلاف کے قائدین نے بھی اپنے اپنے انداز میں یوم پاکستان منایا اور اُن کے پیرو کاروں نے بھی ۔

اپنی اپنی داستان !

معزز قارئین !مشرقی ( اب بھارتی ) پنجاب کی ریاست نابھہؔ سے ہجرت سے پہلے میرے والد صاحب ، تحریک پاکستان کے (گولڈ میڈلسٹ) کارکن ،رانا فضل محمد چوہان ’’ لٹھ باز ‘‘ تھے اور "Muslim League National Guards" کو ’’لٹھ بازی‘‘ (یعنی لاٹھیوں سے لڑنے کا فن ) سکھایا کرتے تھے ، تحریک پاکستان کے دَوران نابھہؔ ، پٹیالہؔ اور ضلع امرتسر میں ہمارے خاندان کے 26 افراد ( زیادہ تر سِکھوں سے لڑتے ہُوئے ) شہید ہوگئے تھے ۔

مشرقی پنجاب کی مسلمان ریاست مالیر کوٹلہؔ کے نواب نے سِکھوں کی دہشت گردیوں کے باعث بے شمار مسلمانوں کو پناہ دے رکھی تھی۔ ایک دِن اُن کے حکم سے اپنے فوجی دستوںکی نگرانی میں دو اڑھائی سو ’’مہاجروں ‘‘کی ٹرین قصور کیلئے بھجوائی ۔ ہمارا خاندان بھی اُس میں سوار تھا ۔

قصور سے پہلے فیروز پور ریلوے لائن اُکھڑی ہُوئی تھی ۔ ٹرین ڈرائیور کو ٹرین روکنا پڑی اور پھر تمام مسافروں کو کھلے میدان میں جمع کردِیا گیا ۔ دور سے سِکھوں کے نعروں کی آوازیں سُنائی دے رہی تھیں اِس سے پہلے وہ ، ہمارے پاس پہنچیں کہ ’’ اچانک ٹرکوں پر سوار ’’ بلوچ رجمنٹ ‘‘ (Baloch Regiment) کے افسران اور جوان ’’نعرہ تکبیر۔ ’’اللہ اُکبر‘‘ ۔ کی گونج میں وہاں پہنچ گئے ۔ سِکھوں کے جتّھوں کو ہمارے قریب آنے کی جرأت نہیں ہُوئی اور وہ بھاگ گئے ۔ اُسکے بعد مَیں کئی سال تک پاک فوج کے افسر اور جوان کو ’’ بلوچ رجمنٹ ‘‘ کا افسر یا جوان سمجھتا رہا۔

مادرِ ملّت سے ملاقات !

معزز قارئین ! 2 جنوری 1965ء کے صدارتی انتخاب کے آخری دِنوںمیں مجھے اپنے سرگودھوی دوست تاج اُلدّین حقیقت ؔکے ساتھ لاہور میں مادرِ ملّت سے ملاقات کا موقع ملا جہاں تحریک پاکستان کے دو (گولڈ میڈلسٹ) کارکنان لاہور کے مرزا شجاع اُلدّین بیگ امرتسری (موجودہ چیئرمین پیمرا پروفیسر مرزا محمد سلیم بیگ کے والد صاحب ) اور پاکپتن شریف کے چودھری محمد اکرم طورؔ بھی موجود تھے۔ پھر اُن سے میری دوستی ہوگئی۔

دَوران تحریک پاکستان ، مرزا شجاع اُلدّین امرتسری کا آدھے سے زیادہ خاندان سِکھوں سے لڑتا ہُوا شہید ہوا ،چودھری محمد اکرم طورؔ نے مہاجرین کی آباد کاری میں اہم کردار ادا کِیا ۔ چودھری محمد اکرم طور ؔچشتیہ سلسلہ کے ولی بابا فرید اُلدّین مسعود گنج شکر اور مرزا شجاع اُلّدین بیگ امرتسری قادریہ سلسلہ کے ولی بابا بُلھے شاہ کے پیروکار تھے ، میاں محمد اکرم طورؔ اور مرزا شجاع اُلدّین بیگ امرتسری سے مَیں نے دونوں اولیائے کرام کا بہت سا کلام بار بار سُنا۔

کالے لکھ نہ لیکھ !

معزز قارئین ! بابا فرید گنج شکرکے پنجابی کلام کا دُنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے ۔ مَیں پاکستان سمیت "O.I.C" کے سبھی حکمرانوں ("Four Pillers of the State" (ریاست کے چار ستونوں ) کا نظام بعد میں منظر عام پر آیا لیکن، بابا فرید شکر گنج نے

-1 پارلیمنٹ (Legislature)

-2 حکومت (Executive)

-3 جج صاحبان (Judiciary) اور

-4 اخبارات اور نشریاتی اداروں (Media) کو اپنے اِس دوہے میں پہلے ہی ہدایت کردِی کہ …

فریداؔ! جے تُوں عقل لطیفؔ ، کالے لِکھ نہ لیکھ!

آپنے گریوان میں سِر نِیواں کر دیکھ !

یعنی ’’ اے فریدؔ! اگر تو باریک بین عقل رکھتا ہے تو’’کالے لیکھ‘‘ ( سیاہ تحریریں اور احکامات ) نہ لکھ بلکہ لکھنے سے پہلے سر نیچا کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ ‘‘۔

معزز قارئین !مرزا شجاع اُلدّین بیگ امرتسری ہر شہید کیلئے بابا بُلھیّ شاہ کا یہ شعر ضرور سُنایا کرتے تھے کہ

’’بُلھیّ شاہ! اَساں مرنا نا ہیں!

گور پیا، کوئی ہَور!

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(جاری ہے)