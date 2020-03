گاہے گاہے باز خواں آں قصۂ پارینہ را 23

شیئر کریں:

(گزشتہ سے پیوستہ)

ٖFAA,FBI,CIA اورNSA کے ادارے اُن چار بد نصیب بوئنگ گیارہ ستمبر والے جہازوں سے متعلقہ کسی بھی قسم کی خط و کتابت جاری کرنے یا کسی بھی قسم کے ریکارڈ یاکسی بھی قسم کے سگنل، جو اُن جہازوں کے درمیان نشر ہوا ہو، سے کیوں انکاری ہیں؟ملاحظہ کریں:refusing to release any transcripts of communicationsچاروں جیٹ جہازوں کے بلیک باکسز کہاں ہیں؟(جن میں فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے اور وہ آوازیں ریکارڈہوتی ہیں جو کریش کے موقع پر کاک پٹ میں سُنائی دیتی ہیں یا نشر ہوتی ہیں)کیا اُن کا نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ ،، وہ ایجنسی جو عام طور پر ہوائی جہازوں کے کریش کی تفتیش کرتی ہے ،کے ماہرین نے معائنہ کیا؟ خاص طور پرUA فلائٹ93 (وہ جیٹ جہاز جو پینسلوانیا میں کریش ہوا) کے FDR اور CVR پر کیا کچھ ہے؟یہ جہاز ہی کیوں کریش ہُوا؟ملاحظہ ہو:Was it shot down? ’’انڈین جھیل ماریاناؔ پر کام کرنے والے کارندوں(اُس جگہ سے چھ میل دورجہاں یو اے فلائٹ93 کریش ہوئی)نے بتایا کہ انہوں نے confetti جیسا ملبے کا ایک بادل سادیکھاجو جھیل اور اُس کے ساتھ والے فارموں پر گرا۔اس سے چند ہی منٹ پہلے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی جس سے جہاز کے کریش ہونے کا اشارہ ملا[یا جہاز پر حملے کا؟]منگل کا دن تھا اور صبح کے دس بج کر چھ منٹ ہوئے تھے‘‘ ۔(Pittsburg Post Gazette, Sept.13, 2001 ) اگر یہ جہاز مار گرایا نہیں گیا تھا اور زمین پر گرنے سے پہلے صحیح سالم تھا تو اُس ملبے نے کریش کی سائٹ سے دورانڈین جھیل تک کا چھ میل کا فاصلہ چند منٹ میں کیسے طے کر لیا جب کہ اُس وقت ہوا کی رفتار صرف دس میل فی گھنٹہ تھی؟(کیوں کہ ملبے کوچھ منٹ تک کا فاصلہ طے کرنے کے لیے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار چاہیئے) کیا ہائی جیکروں کے ساتھ دیگر تین ہائی جیک ہوئے جہازوں کے پائلٹوں کے ساتھ ہوئی باتیں ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے ریکارڈ کی تھیں؟ اگر کی تھیں تو اُن پائلٹوں نے کیا کہا تھا؟ ملاحظہ ہو:what did those pilots say? کیا اُن ریکارڈنگز کو FBI نے دبا لیا تھا؟کیا وہ مبینہ مسوداتFBI نے مین اسٹریم میڈیا کو دیئے تھے؟کیا وہ مسودے جو عرب ہائی جیکروں کی سرکاری کہانی کی سپورٹ میں دیئے گئے جعلی تھے؟کیا فائر مینوں کی ویڈیو the Firemen's Videoیہ دکھاتی ہے کہ جو جہاز شمالی ٹاور سے ٹکرایا تھا اُس کے انجن پروں کے ساتھ جُڑے ہُوئے نہیں تھے اور یوں وہ جہاز بوئنگ 767 نہیں تھا؟کیا اس سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ ٹکرانے سے پہلے اس جہاز سے میزائل داغے گئے تھے؟ چوںکہ کوئی بھی پبلک کیمرہ شمالی ٹاور کی ٹکرکے وقت اُسے نہیں فلما رہا تھا، تو پھر جارج ڈبلیو بُشؔ نے شمالی ٹاور ٹکر کے بارے میں کیسے کہہ دیا کہ فلوریڈا کے کلاس روم میں داخل ہوتے وقت اُس نے وہ ٹکراؤ دیکھا تھا ۔ George W.Bush says he saw اُس وقت بُش نے کچھ کیوں نہ کیا بل کہ بجائے اس کے وہ ایک بچی سے بھیڑ کی کہانی سنتا رہااور وہ بھی آدھ گھنٹے تک، جس کے بعد اُسے اطلاع دی گئی کہ دوسرا جہاز جنوبی ٹاور سے ٹکرا چکا ہے اور یہ کہ ’’امریکہ پر تو حملہ ہو چکا ہے؟کیا بُشؔ کو WTC پر حملے کا پہلے ہی سے پتہ تھا ؟مان لیتے ہیں کہ ٹکرانے والے چاروں جہازوں پر تمام لوگ مارے گئے تھے تو FBI اُنیس عرب ہائی جیکروںکے ناموں کی فہرست، مع ۱۴ عربوں کی عرفیت کے، اتنی جلدی کیسے منظرِ عام پر لے آئی ؟ ملاحظہ ہو اٹلانٹا جرنل کانسٹی چیوشن مورخہ27-9-2001 ۔ کوئی بھی عرب نام کسی مسافر لسٹ میں کیوں نہیں تھا؟ملاحظہ کریں:the passenger list at all? no Arab names on کیا ایف بی آئی نے اُن فلائٹس پر مبینہ ’’ عرب ہائی جیکروں ‘‘کے ناموں کی فہرست مع عرفیتوں کے،ایڈوانس میں تیار کر رکھی تھی؟

جنوبی ٹاور ٹکر کے بعد شمالی ٹاور سے چھپن منٹ پہلے کیوں ڈھے گیا جب کہ شمالی ٹاور سے ٹکر ایک گھنٹہ چوالیس منٹ پہلے ہوئی تھی اور اُس کی آگ(مبینہ طور پر ڈھنے کی وجہ)زیادہ شدید تھی؟اگر ٹوئن ٹاورز کی بیرونی حفاظتی دیواریں مرکزی حصوں سے صرف نرم لوہے کے تاروں سے جکڑی گئی تھیں تو ٹاورز پر ہوا کا دباؤمرکزی جکڑ تک کیسے پہنچتا تھا(یہ اُسی صورت میں ہو سکتا تھا اگر زور دار ہوا کو جکڑ کا سامنا نہ ہو)؟بیرونی حفاظتی دیوار اور مرکزی جکڑ کی حقیقی نوعیت کیا تھی؟ کیا 32000 ٹن کی اسٹیل بیم کے ساتھ ان کو جوڑا نہیں گیا تھا؟ٹوئن ٹاورز کے تعمیراتی پلا ن عوام کے لیے قابلِ حصول کیوں نہیں ہیں؟ کیاجیٹ جہاز کے ایندھن کی آگ ،کسی بند جگہ میں آگ بھڑکانے کے لیے موجود کم آکسیجن کے ساتھ، صرف چھپن منٹ کے عرصے میں اسٹیل کی بھاری بیموں کو، جو کنکریٹ میں دبی ہوئی ہوں، پگھلانے کے لیے حقیقتاً مطلوبہ حرارت (1538 Cڈگری سنٹی گریڈ یا 2800 ڈگری فارن ہائیٹ F )مہیا کر سکتی ہے؟اگر یہ ممکن ہے تو ٹوئن ٹاورز کو تو چُڑ مُڑہو کرمُڑ تڑ جانا اور آس پاس کی بلڈنگوں پر گر جانا چاہئیے تھا۔ لیکن وہ تو اپنے اندر ہی ڈھے گئے جیسے دیگر عمارتیں کنٹرولڈ طریقے پر ڈھائی جاتی ہیں ؟کیا ٹوئن ٹاورز کی1990 کی دہائی کے وسط میں کوئی ادھیڑ بُن یا ٹُوٹ پھوُٹ کی گئی تھی جس سے یہ ممکن ہوا ہو کہ ضرورت پڑنے پر اگر مناسب سمجھا جائے توان کو ڈھایا جاسکے؟کیا FEMA کو اِس کی خبر تھی؟کیا عمارات کے اس سے پہلے مالکوں کے پاس کوئی ایسے بلیو پرنٹ ہیں جو اس ادھیڑ بُن کو ظاہر کرتے ہوں؟ اتنی بڑی مقدار میں راکھ اورگرد کیوں پیدا ہوئی؟ آگ بھلاکنکریٹ کو راکھ اور گرد میں کیسے تبدیل کر سکتی ہے؟کیا راکھ کا کبھی کیمیائی معائنہ کرایا یا کیا گیا کہ یہ ہے کیا اور یہ بنی کیسے؟کیا کبھی ملبے کا ریڈیو ایکٹوٹی کی موجودگی کے لیے کوئی ٹیسٹ کیا یا کرایا گیا؟کیا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ٹوئن ٹاورز اپنے اندر ہی ڈھے کر گِر گئے اس لیے کہ وہ جہازوں کی ٹکر اور آگ سے نہیں ڈھ گئے تھے بل کہ اس وجہ سے کہ وہ ماہرانہ طریقے سے ڈھائے گئے ( گو ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کام کیسے کیاگیا)؟ بھلا ٹوئن ٹاورز کی مکمل تباہی سے کس کو فائدہ ہُوا؟ جس شے نے پینٹاگان کو ہٹ کیا اُس کے مگھورچے کا حقیقی سائز کیا تھا؟ کیا یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ تصویری شہادت یہ انکشاف کرتی ہے کہ یہ مگھورچہ جہاں سے وہ شے داخل ہوئی اس کا محیط زیادہ سے زیادہ چند ہی میٹر ہے یا اُس سے کہیں کم جس سے کوئی بوئنگ 757 ٹکرا کر مگھورچہ بنا سکے تاہم وہ مگھورچہ میزائل کے سائز کے برابر کا ہے؟پینٹا گان کی کریش سائٹ سے کسی بوئنگ 757 کا کوئی بھی ٹکڑا کیوں نہیں ملا؟پینٹاگان سے ٹکرانے والے جہاز کے مسافروں اور عملے کے

تقریباً ساٹھ انسانوں کی باقیات دفنانے کے لیے کیوں کسی بھی رشتے دار کو واپس نہیں دی گئیں؟ کیوں ڈھے چکے ٹوئن ٹاورز کے ملبے کو کسی فورینزک معائنے کے بغیرجائے وقو عہ سے فوراً ہی ہٹا لیا گیا؟کیوں اس تقریباً سارے کے سارے ملبے کو کباڑیوں کے ہاتھ فوراً بیچ کر بحری جہازوں کے زریعے بیرونِ ملک بھیج دیا گیا جہاں سے کسی سائنٹفک معائنے کے لیے اُس کی دستیابی ممکن ہی نہ ہو؟ (ملاحظہ ہو:sold to scrap merchants and shipped abroad ستمبر ہی کے مہینے میں اس فائل the Securities and Exchange Commission initiated an enquiry نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ 11 ستمبر سے قبل کن اندازے لگانے والوں نے غیر معمولی تعداد میں اُن کمپنیوں کے شئیر ز خریدے جو سرخیل تھیں ۔ ان put options والوں کے خلاف یہ تفتیش کیوں روک دی گئی؟ جو یہ منافع کما رہے تھے ان کی نشان دہی کیوں نہ کی گئی ؟ (جاری ہے)